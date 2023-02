Kuriozus pasaulio čempionate regintis Pacevičius – apie Indonezijos ypatumus ir Žibėno kultą

Indonezijoje vyriausiuoju treneriu dirbantis Nedas Pacevičius prognozuoja, jog per pasaulio čempionato varžybas šioje šalyje kuriozų išvengti nepavyks dėl žmonių lėtumo ir atsainumo. Nuotr.: Nedo Pacevičiaus asm. archyvas Nuotr. Nedo Pacevičiaus asm. archyvas







Dešimtmetį asistentu įvairiose komandose pradirbęs Nedas Pacevičius pernai balandį kiek netikėtai perėmė Utenos „Uniclub Casino-Juventus“ klubo vairą ir su ja užbaigė sezoną. Po šios praktikos 27-erių specialistas suprato, jog toliau nori dirbti vyriausiuoju treneriu ir pasirinko egzotinę kryptį – Indonezijos lygą. Ilgą laiką pasiūlymų iš Lietuvos krepšinio lygos (LKL) klubų laukęs Pacevičius turėjo ne vieną variantą dirbti asistentu, bet kaunietis nusprendė, jog jo karjerai reikia naujų iššūkių – spalio pradžioje jis pasirašė sutartį su Surakartos „West Bandits“ komanda. Nors Indonezijos kryptis Lietuvoje dar skamba kaip didelė egzotika, Pacevičius ten atsidūrė ne veltui. 2019 metais Indonezijos lygos čempionu tapęs dabartinis Vilniaus „Ryto“ treneris Giedrius Žibėnas buvo turbūt vienas svarbiausių žmonių tiek „West Bandits“ atkreipiant dėmesį į lietuvį, tiek Pacevičiui apsisprendžiant išvykti. „Nemeluosiu, Giedriaus užtarimas daug davė, – istoriją BasketNews, kaip atsidūrė Indonezijoje, pasakojo Pacevičius. – Mano klubas yra gana naujas, jam tai tik trečias sezonas aukščiausioje šalies lygoje. Jo noras – eiti į priekį per Europos krepšinio pusę. Jie kontaktavo su Giedriumi ir būtent per jo užtarimą čia ir atsidūriau.“ Žibėno pavyzdžiu sekantis Pacevičius Indonezijoje susiduria su gausa iššūkių, kurie lydi trenerį kiekvieną dieną tiek aikštėje, tiek šalia jos – sezoną sėkmingai pradėjusią „West Bandtis“ išretino pagrindinių žaidėjų traumos ir ji skaičiuoja 6 pralaimėjimų seriją. Po 11 mačų 3 pergales turinti lietuvio treniruojama komanda rikiuojasi 12-oje vietoje iš 16 komandų. Nepaisant, kokia krepšinio nykštukė yra Indonezija, į ją artimiausiu metu kryps visos krepšinio pasaulio bendruomenės akys – 275 milijonus gyventojų turinti Azijos valstybė yra viena iš trijų artėjančio pasaulio čempionato šeimininkių. Nuotr. Nedo Pacevičiaus asm. archyvas Indonezijos sostinėje Džakartoje vis dar yra statoma 16,5 tūkst. žiūrovų talpinsianti arena, kurioje vyks pasaulio čempionato G ir H grupės kovos. Nors Pacevičius ir susiduria su infrastruktūros iššūkiais Indonezijos lygoje, jis dėl šito nesijaudina pasaulio čempionato metu. Per 10 milijonų gyventojų turinti Džakarta yra labai skirtinga, o rajonas, kuriame virs pasaulio čempionato kovos – pasaulinio lygio. Visgi lietuvis mano, kad kuriozų Azijoje per pasaulio čempionatą turėtų būti. „Daug domėjausi apie čia vyksiantį pasaulio čempionatą. Esu pravažiavęs pro areną, kurioje vyks pasaulio čempionato grupės varžybos. Kiek supratau, arenos darbai eina į pabaigą ir viskas bus atlikta laiku, – BasketNews pasakojo Pacevičius. – Tas rajonas, kuriame viskas vyks – nuostabus. Pasaulinio lygio viešbučiai ir panašiai. Kas labiausiai neramina, tai žmonių lėtumas ir atmestinumas. Su tuo susiduriu kasdien ir matant, kaip mūsų lygoje vyksta reikalai, tai galvoju, kad gali būti kuriozų, būtent, kas susiję su organizacija. Bus labai įdomu, federacija deda dideles pastangas, bet nusiskundimų manau bus ne dėl infrastruktūros, o dėl pačio organizavimo.“ Tinklalapyje BasketNews – išsamus pokalbis su Nedu Pacevičiumi apie vienetinį pasaulyje lygos formatą, nuolatinius kuriozus, Žibėno kultą Indonezijoje, ambicijas ir džiaugsmą dėl Kauno „Žalgirio“. – Tai, pirmiausia, papasakok, kaip atrodo ta Indonezijos krepšinio lyga. Formatas, komandų kiekis, sezono trukmė ir panašiai.

– Formatas ir sezono trukmė, manau, yra visiškai vienetinis atvejis visame pasaulyje. Realiai, čempionatas užtruks tik 4 mėnesius, intensyvus labai tvarkaraštis. Pirmenybės prasidėjo tik sausio 14 dieną, žaidžiame tik mėnesį, bet jau esame sužaidę 11 rungtynių. Viskas vyksta turo sistema – visos 16 komandų susirenka savaitei į vieną miestą, kur sužaidžiame po 3-4 rungtynes. Po to grįžtame į Džakartą ir po savaitės vėl tas pats, bet taip žaisime iki kovo pabaigos. Tada čempionatas stoja 9 savaitėms ir atsinaujins tik gegužės 24 dieną. Birželį žaidžiame tokia pačia sistema, liepą vyksta atkrintamosios. Aš čia atvažiavau spalio pirmomis dienomis, turėjau 3 savaites pasiruošimo ir viskas startavo taurės varžybomis, kurios truko 10 dienų. Tai labai dideli darbai, kada tu tik treniruojiesi, arba tik žaidi. Keista sistema, turiu prisitaikyti tiek aš, tiek fizinio rengimo treneris Tomas Munius. Europoje kartais savaitę turi pasiruošti rungtynėms, čia to nėra. Metus galima skirstyti į tris dideles stadijas. – Esu girdėjęs, kad Indonezijos lygoje yra įvairių įdomių niuansų – legionierių pasirinkimas, ūgio limitai ir panašiai. Papasakok apie įdomiausius.

– Teisinga informacija. (juokiasi) Man tik atvykus, spalio viduryje, vyko naujokų birža. Klubai rinkosi užsieniečius, jų čia galima komandoje turėti du. Vienas užsienietis turi būti pasirinktas iki 2 metrų ūgio, kitas – virš 2 metrų. Bendroje sumoje dviem žaidėjams per mėnesį negali skirti daugiau 5 tūkst. dolerių per mėnesį. Ir tu negali rinktis bet ko – užsieniečiai patys įsirašo prieš sezoną į sąrašą, kad nori žaisti Indonezijos lygoje. Taip pat tie du legionieriai negali žaisti vienu metu aikštelėje, o dar yra tokia taisyklė, kad per pirmus tris kėlinius abu legionieriai turi būti sužaidę bent po 10 minučių. Turėjau priešpaskutines rungtynes, kai varžovai šią taisyklę sulaužė. Vienas legionierius žaidė tik 4 minutes. Man po to buvo paaiškinta, kad taip daryti galima, bet tada klubams eina didžiulės baudos. Bet tas rungtynes aš pralaimėjau. Jie taisykles sukuria, bet, iš esmės, visas tu gali apeiti vienais ar kitais būdais. Daug tos specifikos ir kiekvieną dieną po naujieną. Nuotr. Nedo Pacevičiaus asm. archyvas – Indonezijos lyga – vis dar didelė egzotika. Kas asmeniškai tave labiausiai nustebino iš gerosios ir blogosios pusių?

– Iš gerosios pusės – didžiulis dėmesys lygai. Kaip ir minėjau, nežaidžiame namų/išvykos rungtynių, keliaujame turais, tai praktiškai kiekvienoje arenoje matai pilnas arenas, nesvarbu, kokiu dienos metu bežaistum. Krepšinis čia žmones traukia, yra skiriamas didžiulis žiniasklaidos, televizijos dėmesys. Atvykęs į turo miestą, tu jauti, kad krepšinis yra laukiamas. Iš blogosios pusės – organizaciniai dalykai. Kol nebaigiau sezono, daug apie tai kalbėti nenoriu, bet visi vadinami aprangos kodai, kur jie kreipia perdėtą dėmesį... Taip pat nebūsiu populiarus, bet pasakysiu, kad po šių metų dar labiau pradėsiu vertinti mūsų Lietuvos arbitrus. Turime labai aukštą lygį, čia nėra ką lyginti, bet tai normaliai supranti tik kažkur išvažiavęs. Žaidėjų lygis irgi nustebino iš prastos pusės, buvo tikėjimas, kad vietinių žaidėjų lygis bus truputį aukštesnis. Yra didžiulė atskirtis tarp vedančių komandų ir tokių kaip mes. Trys komandos yra susirinkusios Indonezijos rinktinės žaidėjus, o visoms kitoms likę trupiniai. – Užsiminei apie aprangos kodą. Anksčiau Žibėnas buvo pasakojęs, jog gavo baudą už tai, kad kitų komandų rungtynes žiūrėjo su šortais. Kas su tuo aprangos kodu ten yra konkrečiau?

– Va, būtent po ta pačia taisykle papuoliau. Baudos dar negavau, bet įspėjimą turiu ne vieną. Tiesiog esu išprašomas išeiti iš salės. Karštis didžiulis, bet tai nesvarbu – turi būti apsirengęs visada pagal jų taisykles ir čia eina kalba apie stebėjimą tiesiog kitų komandų rungtynes. – Žibėnas taip pat buvo minėjęs, jog po pirmųjų savaičių galvojo, kad bėgs namo dėl Indonezijoje suteikiamų darbo sąlygų. Tau tokių minčių nebuvo?

– Tokių drastiškų gal ne, bet pirminis šokas buvo. Europoje esi įpratęs, jog turi dvi treniruotes per dieną, bet reikia suprasti, kad krepšinis Indonezijoje nėra populiariausia sporto šaka. Mūsų klubas yra Džakartoje, atrodo, beprotiškai didžiulis megapolis, bet treniruočių lygį atitinkančių salių atrasti yra labai sunku. Treniruotėms gauname labai nepatogų laiką, 14 valandą. Esame įsprausti tik į dvi valandas, salėje – žiauriai karšta, slysta ir taip toliau. Po Lietuvos sąlygų – tikrai šokas, bet, kaip sakoma, šuo ir kariamas pripranta. Galvoje susitaikiau, kad lygis čia yra kitoks, nereikia su kažkuo lyginti ir turi susigyventi. Nuotr. Nedo Pacevičiaus asm. archyvas – Indonezija, nors ir yra viena iš trijų pasaulio čempionato šeimininkių, vienintelė vietos į pirmenybes negavo ir neišsikovojo. Ar yra dėl to vietinių didelis nusivylimas?

– Nusivylimas daugiausiai jaučiasi iš federacijos žmonių. Turiu neblogą ryšį su jų rinktinės treneriu, kuris yra serbas. Tas nusivylimas tikrai jaučiamas, bet jie visi supranta, kodėl taip įvyko. Jie turėjo Azijos čempionate patekti į aštuntuką, bet liko dešimti. Visi žino, kokiame lygyje jie yra. Negaliu sakyti, kad labai vietiniai dėl to išgyvena, nes realiai vertina pasaulį ir dabar tiesiog laukia čempionato kaip didelės šventės. – Žibėnas anksčiau pasakojo, kad jam čia dirbant, buvo kalbos, jog galėtų tapti Indonezijos rinktinės treneriu. Tau tokio pasiūlymo dar nebuvo?

– Ne, dar kol kas nebuvo. Giedrius buvo kitoje situacijoje, jis čia turėjo beveik pusę rinktinės žaidėjų savo komandoje, jis laimėjo lygą su ja. Tos kalbos automatiškai tada atsiranda. Mano situacija kita. Jie turi naujai paskirtą rinktinės trenerį serbą, kuris realiai dirba su jaunimo rinktine, kuri žaidžia mūsų čempionate. Viskas dabar ten yra sustatyta, bet kaip bus ateityje, pažiūrėsime. – Nors Indonezijos ir nebus čempionate, suprantu, kad vietinių susidomėjimo užteks, jog neliktų laisvų vietų tribūnose per pirmenybių rungtynes?

– Manau, kad taip. Šalis – toli gražu nuo Filipinų pavyzdžio, bet reikia suprasti masę žmonių, kuri čia gyvena. Indonezijoje – daugiau nei 200 mln. gyventojų. Didelė dalis palaiko krepšinį ir jei sukris elitinės rinktinės, manau, kad arena be klausimų bus pilna, o žaidėjams dėmesys – beprotiškas. – Pats į Indoneziją pasikvietei fizinio rengimo trenerį. Nebuvo noro pasikviesti kažką ir iš lietuvių krepšininkų?

– Minčių tikrai buvo, bet grįžtame prie tų pačių taisyklių. Žaidėjai dar rugpjūtį turėtų pateikti paraišką, kad nori žaisti šioje lygoje. Per naujokų biržą jie būtų pasirenkami ir ten turėčiau juos bandyti pagauti. Žinau, kad Žibėnas kvietė kelis lietuvius dalyvauti toje biržoje, bet čia yra loterija. Galbūt pasirinks kitas klubas ir tu nepapulsi pas lietuvį trenerį. Su klubo vadovais juokais jau kalbėjau apie tai, bet tos sąlygos pasikviesti lietuvį į komandą čia yra labai ribotos. Nuotr. Nedo Pacevičiaus asm. archyvas – Dabar turite pralaimėjimų seriją. Kaip į tai reaguoja vadovai ir koks tikslas yra iškeltas tau?

– Dabar tikrai esame duobelėje, neblogai pradėjome sezoną, bet dabar pralaimėjome 6 kartus iš eilės. Čia niekas panikos klube nekelia, turėjome problemų su traumomis. Vadovai supranta, kad prie komplektacijos realiai nė kiek neprisidėjau, komanda jau buvo surinkta, todėl atsakomybę visi noriai dalinamės kartu. Tikslas nėra kažkoks ilgalaikis – žiūrime rungtynės po rungtynių. Norime patekti į atkrintamąsias ir ten turime būti, o vėliau, kadangi serijos žaidžiamos tik iki dviejų pergalių, gali nutikti įdomių dalykų. Dabar laukiame sugrįžtančių pagrindinių vietinių savo žaidėjų, nes jų reikšmė – labai didelė. – Giedrius Žibėnas pasakojo apie kuriozines situacijas šioje šalyje. Kokios tau pasitaikė?

– Tai, be jau minėtų, apšilimai čia yra kito lygio. (šypsosi) Tu juos turi daryti lauke ir tik 15 minučių prieš mačą tave įleidžia į salę, nors jos būna laisvos. Kažkodėl jie taip yra nusistatę. Daug chaoso, jie labai nori, bet nėra elementaraus supratimo. Taip pat ir gyvenimas – milžiniško miesto problemos, kamščiai, dar kita religija... Iššūkiai kiekvieną dieną, bet susitaikai su tuo, kad esi atvykėlis. Esu legionieriaus kailyje ir bandau prisitaikyti. – Kaip atrodo tavo paties rutina?

– Rutina – paprasta. Jei darome ryte treniruotę treniruoklių salėje, dažniausiai į ją nevykstu, tuo rūpinasi fizinio rengimo treneris, o aš ruošiuosi pratyboms salėje, kurios, kaip minėjau, prasideda 14 valandą. Laikas – gana patogus. Stengiuosi daug dėmesio skirti Eurolygai, LKL. Mano laiku didžioji dalis mačų vyksta naktį, tai atsikėlęs ryte rezultatų netikrinu ir stengiuosi iki treniruotes porą Eurolygos mačų pažiūrėti. Daugiau mažiau rutina yra vienoda, bet nėra, kad ji man prailgtų. – Žinau, kad esi neblogas Kazio Maksvyčio bičiulis, sakei, jog stebi daug Eurolygos. Kiek stebina toks „Žalgirio“ pasirodymas šiemet?

– Pripažinsiu, to tikrai nesitikėjau. Labai smagu tiek už patį Kazį, tiek už visą trenerių štabą. Kiekvienose rungtynėse būdami čia nuoširdžiai palaikome. Didelis džiaugsmas dėl to, kaip laimima didžioji dalis mačų – lietuvišku charakteriu. Buvo Keenanas Evansas, bet dabar visą vežimą traukia lietuviai. Ir man čia visada žiūrėti įrašą, nežinant rezultato, yra didelė šventė. Žiauriai smagu dėl tokio „Žalgirio“. – Kalbant apie tave, pernai labai jaunas tapai LKL komandos vyr. treneriu. Vasarą buvo kažkokių pasiūlymų likti dirbti LKL?

– Kalbų buvo apie asistento poziciją, vyr. trenerio vietoje dirbti niekas nesiūlė iš LKL. Laukimas užsitęsė, buvo variantas laukti ir nevažiuoti į Indoneziją. Jau būdamas čia turėjau trijų klubų pasiūlymus iš Lietuvos tapti vyr. treneriu, bet viskas buvo pavėluotai. Dėl to tikrai nesigailiu. Man čia – iššūkis. Išėjau iš komforto zonos, turiu prisitaikyti prie žymiai sunkesnių sąlygų. Pradedančiajam vyr. treneriui tai yra geras iššūkis, kurio aš nesikratau. Nuotr. Nedo Pacevičiaus asm. archyvas – Buvo daug svarstymų prieš vykstant čia dirbti?

– Buvo ir tikrai ilgai svarsčiau. Dėliojausi pliusus ir minusus, buvo signalų, kad Lietuvoje variantų tikrai atsiras. Pakalbėjau su artimais žmonėmis ir iš krepšinio pasaulio draugai palaikė ir sakė, kad reikia važiuoti. Praėjo penki mėnesiai, kai esu čia, pastoviai būna sunkių momentų, bet viską įvertinus, šiandien atrodo, kad priėmiau gerą sprendimą. – Vis dar esi labai jaunas treneris. Turbūt kaip motyvaciją galima naudoti Žibėno istoriją, kai jis nuo darbo Indonezijoje per porą metų tapo LKL čempionu su „Rytu“?

– Šito klausimo Indonezijoje sulaukiu dažnai, nes visi Giedrių labai gerai prisimena ir mini geru žodžiu. Visiems atsakau, kad kiekvienas žmogus kuria savo skirtingą istoriją. Giedrius sėkmingas buvo čia, vėliau ir Lietuvoje, bet kiekvienas esame savo likimo kalvis. Savo likimą mes statome patys. Ar mano sprendimas buvo geras, ateitis parodys. Faktas, kad dabar Giedrius yra aukščiausiame lygyje ir faktas, jog aš to irgi siekiu. Žinau, kur noriu būti, tai tas sėkmingas pavyzdys tikrai gali įkvėpti. – Koks dabar yra tavo, kaip trenerio, pagrindinis tikslas kelių metų perspektyvoje?

– Manau, kad dabar man yra pats laikas po tiek metų dirbant asistentu išsigryninti savo idėjas. Aišku, aš dar esu su tuo metų rezervu, bet galvoju, kad žinių bagažas asistento vietoje jau yra sukauptas nemažas. Dabar tikrai norisi kelis artimiausius metus dirbti vyr. treneriu viename ar kitame lygyje. Vienas treneris yra pasakęs, kad turi tą limitą iki 40 metų keisti pozicijas iš asistento į vyr. trenerį bei atvirkščiai. – Lietuvoje daugelis įsivaizduoja, jog darbas Indonezijoje gyvenimo prasme yra vos ne tobulas – esi salos gyventojas ir dienas gali leisti paplūdimyje. Kaip iš tikrųjų yra?

– (juokiasi) Tikrai taip nėra, kad galiu paplūdimyje gulėti. Priklauso nuo vietos, kurioje čia dirbi. Didžiąją laiko dalį leidžiu sostinėje Džakartoje, po taurės buvo pavykę savaitei nuvykti į Balio salą, kuri yra pusantros valandos skrydžiu nuo mano vietos. Pirmas sezono turas irgi vyko Balyje, tai kažkiek pakeliavau ir pailsėjau. Bet daugiau mažiau trenerio kasdienybė, kur bebūtum, yra panaši. Aišku, nusileidęs į savo kiemą, turiu du didžiulius baseinus, laisvą minutę ir žiemą gali pasimaudyti, kai Lietuvoje minusas. Oro sąlygos palepina, bet atvykau čia ne ilsėtis, tai nuo trenerio rutinos nepabėgsi.

