Anksti blogą ženklą pamatęs Maksvytis: „Turi būti vyriška reakcija“

Kauno „Žalgiris“ patyrė skaudžiausią pralaimėjimą Eurolygoje šį sezoną – Madrido „Real“ klubui neprilygo 27 taškais. Ispanijos ekipa sumetė 96 taškus, o savo auklėtinių gynybą Kazys Maksvytis pavadino blogiausia šį sezoną.

„Manau, kad komandos išėjo skirtingos motyvacijos ir koncentracijos, – po nesėkmės 69:96 savo komentarą pradėjo Maksvytis. – Labiau norėsiu kalbėti apie savo komandą. Vis dar turbūt gyvenime taurės nuotaikomis, nesupratome, kaip pavojinga žaisti prieš Madrido „Real“ išvykoje. Pirmajame kėlinyje laikėmės rungtynėse savo gero puolimo dėka, o tai jau buvo blogas ženklas. Negalime su „Real“ eiti į taškų lenktynes.

Viską ypatingai pakeitė antrasis kėlinys, kai paprasčiausiai blogai gynėmės. Turbūt blogiausios mūsų rungtynės gynyboje šį sezoną. Nestabdėme varžovų greito puolimo, neišnaudojome antrajame ir trečiajame kėliniuose savo pražangų. Tai kainavo pergalę. Manau, kad net trumpos 2-3 minutės antrajame kėlinyje mums kainavo pergalę.“

Po pralaimėjimo prieš vienus Eurolygos lyderių „Žalgiris“ Eurolygoje su 13 pergalių ir 12 nesėkmių dalijasi 8-10 vietomis su Tel Avivo „Maccabi“ ir Belgrado „Partizan“. Iki reguliariojo sezono pabaigos lieka 9 mačai.

– Treneri, antrajame kėlinyje „Real“ pataikė net 11 dvitaškių iš 12, kartais tai priminė net „Visų žvaigždžių“ rungtynes. Mačiau, kad komandą stabdėte, nors tai darant Ignas Brazdeikis nubėgo į greitą puolimą. Komanda ne visada išgirsdavo, kad reikia pristoti?

– Be abejo, kai pasipylė klaidos iš mūsų pusės, o antrajame kėlinyje jų padarėme 7, nuo to prasidėjo jų pasitikėjimas savimi, užauginome sparnus. O tada buvo sunku sustabdyti. Mėtė tritaškius, lengvus metimus, o mes dar turėjome pražangų... Kai taip žaidi, tai niekad neįveiksi „Real“.

Rungtynių žaidėjas EFF 20 Dzanan Musa Taškai 17 Taiklumas 6-9 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 1

– Kaip galima įvertini antrojo kėlinio pabaigą, kai atsiliekant 11 taškų praradote kamuolį, o varžovai per 3 sekundes pelnė 4 taškus?

– Ta 2,9 sekundės atkarpa atspindi rungtynes. Visų pirma buvo dviejų žaidėjų sąveika, užtvara buvo gana aukšta, vienas gynėjas paprasčiausiai galėjo eiti per apačią... Toliau yra keitimasis ginamaisiais ir panašiai. Per tokią trumpą atkarpą gavome 4 taškus. Tai parodo mūsų koncentracijos stoką ir nebuvimą rungtynėse.

– Isaiah Tayloras mačą pradėjo starto penkete, bet antroje pusėje pasirodė tik ketvirtajame kėlinyje, kai dėl rezultato viskas buvo aišku. Ar tik tuomet išleidote Taylorą dėl jo žaidimo, ar dėl jo sveikatos problemų?

– Labiau dėl jo žaidimo. Kai jis buvo aikštėje, komanda nefunkcionavo super gerai. Jis po pauzės neprisimena kai kurių derinių. Pasirinkome kitą kelią, o rungtynių gale davėme minučių, labiau žiūrėjome į priekį.

– Kaip komanda turėtų sureaguoti į tokį pralaimėjimą?

– Turėtų būti vyriška reakcija. Vėl reikia grįžti prie savo pagrindų, ant ko mes laikomės visą sezoną.

– Ignas Brazdeikis po dviejų kėlinių buvo surinkęs pusę komandos naudingumo balų, pelnė 16 taškų. Kaip galima įvertinti jo žaidimą?

– Pradžia rungtynių – gera. Ant jo taškų laikėmės puolime. Bet įvėlė ir klaidų, kas man iš trenerio pusės nepatinka. Nereikia nuvertinti, jis buvo vienas iš geresnių žaidėjų, bet kad padarė dukart tą pačią klaidą įmetant kamuolį į vidų... Tai taisytinų dalykų yra.

– Kitos rungtynės lygiai už savaitės. Kokie planai per šį laiką?

– Padirbėti ir pasiruošti „Barcelonai“. Jeigu turėdavome LKL rungtynes, tai per jas pasiruošdavome, gaudavome žaidybinį ritmą. Pasiruošti, grįžti atgal į savo vėžes.

– O ar naudingas toks savaitės tarpas būtent dabar?

– Naudingas. Kai pralaimi, jis visada yra naudingas.

