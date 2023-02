Įvertinimai žalgiriečiams: išsiskyręs Brazdeikis ir pradingęs kapitonas

čia toks gal ir podcastui klausimas, bet man vienas dalykas keistas - kodėl pro playeriai turi ilgus plaukus? nieko nesakau, kai jie netrukdo, bet kai žmogus per KMT pastoviai per šoną pučia, kad plaukai nuo akių nueitų, o po to bėgdamas galvą šonan kraipo - tikrai nesuprantu, ar tu PRO ir eliminuoji visus galimus trukdžius ar tu visgi kašę tik šiaip paloši, nuo podiumo nulipęs?