Čempionai – bėdoje: didžiausi „Ryto“ demonai ir ar galima išgelbėti sezoną?

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Vilniaus „Ryto“ klubas užfiksavo vieną gėdingiausių pasirodymų Giedriaus Žibėno treniravimo eroje. Vilniečiai į Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertą atvyko kaip vieni iš favoritų finale pakovoti dėl titulo, garantuotą vietą finale „Rytui“ skyrė ir ekspertai, tačiau tai, ką iš „Ryto“ pamatėme KMT finalo ketverte, nuvylė ne vieną.

„Rytas“ KMT finalo ketverte atrodė išsikvėpęs ir psichologiškai palūžęs. To rezultatas – fiasko pusfinalyje prieš Jonavos „CBet“ ir pralaimėjimas mažajame finale Panevėžio „7bet-Lietkabeliui“.

Daug ką pasakė ir Žibėno emocijos finalo ketverto metu. Mače dėl trečiosios vietos strategas paėmė minutės pertraukėlę, per kurią nieko nebraižė bei apie taktiką su savo auklėtiniais nediskutavo. Treneris priėjo prie savo žaidėjų ir su riebiu keiksmažodžiu sušuko: „Take away something from them!“ (Atimkite iš jų kažką!). Tai buvo vieninteliai Žibėno žodžiai minutės pertraukėlės metu. Netrukus jis demonstratyviai nuėjo nuo savo žaidėjų.

Dar po pralaimėjimo pusfinalyje prieš Jonavos „CBet“ Žibėnas pasiuntė žinutę, kad jam nepavyksta susikalbėti su savo krepšininkais.

„Gal per mažai reikalauju. Gal reikia reikalauti kitais metodais. Vieni nepadeda, žaidėjai to nesupranta. Visuomet žaidėjai nori pagarbos, bet šiandien atgalinio ryšio iš žaidėjų negavome ir esame nubausti“, – sakė treneris.

Kai sezono viduryje vyr. treneris savo auklėtiniams siunčia tokias žinutes, akivaizdu, kad komanda yra bėdoje ir kažkas stipriai neveikia.

Krepšinio eksperto bei trenerio Tomo Purlio nuomone, Žibėnui reikia pakeisti savo bendravimą su žaidėjais.

„Jeigu nepavyksta susikalbėti, tuomet treneris imasi kažkokių kitų dalykų. Žibėnas yra pakankamai pozityvus treneris. Aišku, viskas gerai, kai tau tas pozityvas veikia, bet kai neveikia, žaidėjai gali pradėti naudotis tavo gerumu. Tu turi pakeisti plokštelę ir elgtis kitaip, griežčiau.

Patiems treneriams bus daug peno galvojimui, kaip iš tų žaidėjų išsireikalauti maksimumo, nes akivaizdu, kad dabartinis Žibėno modelis neveikia. Vienas iš būdų – pakeisti strategiją, o ar tai suveiks – labai sunku pasakyti“, – tinklalapiui BasketNews sakė Purlys.

Nuotr. R. Lukoševicius

Nors KMT finalo ketvertas „Rytui“ susiklostė labai prastai, vienas žaidėjas demonstravo įspūdingus skaičius. Marcusas Fosteris pusfinalyje sumetė 20 taškų, o kovoje dėl trečiosios vietos atseikėjo 35, tačiau net ir toks benefisas neišgelbėjo vilniečių nuo pralaimėjimo „7bet-Lietkabeliui“. Likusi komanda atrodė blankiai.

Pasak Purlio, Fosteris spindi individualiai, tačiau nedaro savo komandos draugų geresniais.

„Įspūdis yra panašus kaip ir visą sezoną. Vienas žaidėjas traukia komandą. Ar jis įtraukia kitus komandos narius ir daro juos geresniais? Nepasakyčiau. Čia yra viena pagrindinių bėdų, kad žaidėjai, esantys aplink, nėra labai patenkinti Fosterio didžiuliu kamuolio laikymu. Norėčiau, kad Fosteris labiau įtrauktų komandą.

Taip pat labai trūksta žaidėjo ketvirtoje pozicijoje. Gytis Masiulis šį sezoną atrodo labai blankiai. Tomas Lekūnas irgi nėra tas žaidėjas, kuris padėtų „Rytui“. Matome, kad su visomis netektimis ir visa komplektacija „Rytas“ atsidūrė ten, kur yra dabar.

Kalbant apie Fosterį, gerai, kai jis įmeta ir geru procentu tai daro, bet būna situacijų, kai jis itin piktnaudžiauja metimais, meta per 2-3 žaidėjus. Vietoje to galėtų įtraukti kitus komandos narius į žaidimą. Tuo metu, kai neįtrauki kitų žaidėjų, sunku iš jų išsireikalauti geros gynybos. Nes žaidėjų pasąmonė veikia.

Krepšininkas gali pagalvoti: „Jeigu tu žaidi vienas ir neduodi perdavimo, kodėl aš turiu už tave gintis?“ Toks Fosterio žaidimas tikrai neatneša daug naudos komandos mikroklimatui“, – teigė Purlys.

Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS

Kokių dar problemų turi „Rytas“? Kokia yra žaidėjų kūno kalba? Ar Žibėnas prarado komandos kontrolę? Kurie „Ryto“ žaidėjai labiausiai nuvilia? Ar vis dar galima išgelbėti LKL čempionų sezoną? Į šiuos klausimus BasketNews interviu atsakė Tomas Purlys.

– Ar žvelgiant į „Ryto“ žaidėjų kūno kalbą, pats įžvelgiate nepasitenkinimo?

– Pas patį Fosterį matosi, kad tam tikrose situacijose jis nėra patenkintas komandos draugais. Pas kai kuriuos žaidėjus tas nepasitenkinimas matosi. Manau, kad nepatenkintų komandoje turėtų būti, nes pasižiūrėjus į kai kurių žaidėjų progresą, jo paprasčiausiai nėra. Kai tu ateini į komandą, tavo tikslas yra ne tik laimėti, bet ir pasikelti savo vertę. Žiūrint į „Ryto“ žaidėjus, nematau krepšininko, kuris yra patobulėjęs. Galbūt tai lemia ir per daug individualus Fosterio žaidimas. Aišku, mes negalime visko suversti ant Fosterio. Individualiai jis yra labai stiprus žaidėjas, bet manau, kad lyderis turėtų ne tik į savo asmeninius interesus žiūrėti, bet ir labai svarbu, kad kiti žaidėjai su juo kartu tobulėtų bei judėtų į priekį.

– Ar kitų „Ryto“ krepšininkų prastas žaidimas gali būti susijęs su tuo, kad Fosteris per ilgai laiko kamuolį savo rankose?

– Taip. Kamuolį lyderis gali turėti, viskas su tuo yra gerai, bet turi įvesti kitus į žaidimą, jeigu esi tikras lyderis. Kai ant tavęs lipa du žaidėjai, tu privalai atiduoti kamuolį ir sudaryti jiems sąlygas iššauti. Jis turi visas progas tai padaryti, kadangi yra individualiai labai stiprus žaidėjas. Jeigu jis dažniau nusimestų kamuolį laisviems komandos draugams, kitą kartą jam būtų lengviau. Aš manau, kad netrukus kitos komandos pradės dažniau dvigubinti Fosterį ir jeigu jis toliau mes tuos sunkius metimus, nemanau, kad komandos rezultatams tai padės.

– Išskyrus Fosterį, ar matote „Ryte“ žaidimo po vieną?

– Yra. Vienas prieš vieną žaidimas – „Ryto“ arkliukas. Ir Margiris gali žaisti vienas prieš vieną, ir Fridrikssonas imasi iniciatyvos. Tas pats Gytis Radzevičius yra fiziškas žaidėjas, kuris turi gerą atletiškumą, fizinius duomenis ir gali sužaisti vienas prieš vieną. To žaidimo yra, bet pagrindinis koziris yra Fosterio žaidimas vienas prieš vieną bei greitas puolimas. LKL „Rytas“ dažniau išnaudoja priekinės linijos žaidėjus – Echodą, Kairį, nes dauguma kitų klubu neturi tokio pajėgaus priekio. Tačiau matėme, kad prieš stipresnes komandas tas ginklas nelabai veikia.

– Ar iš tokių pasisakymų galima daryti prielaidą, jog treneris prarado kontrolę?

– Sunku pasakyti. Pasižiūrėjus į visą Žibėno istoriją, jis pakankamai gerai po tokių skaudžių pralaimėjimų grįždavo ir sugebėdavo suburti komandą. Bus įdomu, nes praėjusį sezoną jie taip pat nepateko į KMT finalą, bet vėliau kažkaip grįžo, grįžo be Buvos ir laimėjo LKL čempionų titulą. Galbūt treneris ir yra praradęs kontrolę, jeigu išstoja su tokiomis minutės pertraukėlėmis ir pasisakymais. Viską parodys ateinančios rungtynės, kaip jis sugebės iš tos duobės išlipti. Žibėnas dabar turės parodyti savo charakterį ir bus įdomu, kaip jis po tokių pralaimėjimų grįš į pergalių kelią. Tai daug parodo apie trenerį ir bus labai įdomu, ar jam pavyks įtikinti komandą. Viską parodys laikas.

Nuotr. LKL

– Ar galima sakyti, kad „Rytas“ stipriai pralaimėjo jau vasarą, dar komplektuodamasis komandą?

– „Ryto“ komplektacija yra baisi. Su ja tikrai labai blogai. Visi laukia naujo žaidėjo, tris mėnesius kalba. Matosi, kad ketvirtoje pozicijoje yra labai blogai. Tas pats su įžaidėjais. Fridrikssonas yra tas žaidėjas, kuris gali kartais užsiausti, bet ar jis yra aukščiausio lygio žaidėjas, tinkantis „Rytui“ – abejoju. Varadi situacija irgi tokia įdomi, nekalbu apie problemas ketvirtoje pozicijoje. Su komplektacija yra tikrai prastai.

– Kiek toks pasirodymas KMT turnyre yra raudona vėliava prieš likusią sezono dalį?

– Tai yra raudona vėliava. FIBA Čempionų lygoje yra juodų vėliavų, kur yra pakankamai sunki padėtis. Tų sunkių padėčių praėjusiais metais irgi būdavo pas „Rytą“. Jie pakankamai gerai išplaukė. LKL finale mes pamiršome, koks buvo sezono vidurys, bet visuomet negali žiūrėti į istorijas. Kol kas situacija nėra labai gera, bet visus viščiukus skaičiuosime pavasarį. Manau, kad pagrindinis dalykas yra tai, kokią vietą „Rytas“ užims LKL. Su dabartine komplektacija aš „Ryto“ finale nematau. Juolab, žinome, kokias ambicijas turi „Wolves“, kaip gerai atrodo Jonava bei kitos komandos – „7bet-Lietkabelis“, Utenos klubas. Vilniečiams bus daug sunkiau patekti į finalą.

– Kurie žaidėjai „Ryte“ labiausiai nuvilia?

– Apie vieną žaidėją kalba visa Lietuva. Tai yra Gytis Masiulis. Iš dabartinių krepšininkų Gytis Radzevičius ir Margiris Normantas yra tie, kurie nei nuvylė, nei kažkuo nustebino. Jie yra savo vietoje. Na, dar galbūt Martynas Echodas žaidžia pagal savo galimybes, o dėl kitų žaidėjų, galvojau, kad jie tikrai bus svarbesni. Tas pats Uleckas praėjusio sezono pabaigoje atrodė labai gerai. Kai Butkevičius išėjo, atrodė, kad ir jam atsiras vietos. Galbūt neįvertiname, kad Butkevičius „Ryte“ darė labai daug juodo darbo ir leisdavo kitiems rūpintis puolimu. Tokiems kaip Uleckas buvo labai patogu žaisti. Dabar, kai patiems reikia susikurti progas, kai nėra žaidėjo, kuris sukuria jiems, pamatėme, kad kai kurie žaidėjai paprasčiausiai negali susikurti progų, negali žaisti bei tuomet gaunasi tokia situacija.

Nuotr. LKL

– Ką apie komandą pasako tai, kad „Rytas“ kur kas geriau žaidžia namuose nei išvykose?

– Pasako tai, kad fanai yra geri, sukuria labai gerą atmosferą. Taip pat pasako, kad komanda yra labai pastatyta ant emocijų. Matėme, kad „Rytas“ gali nugalėti bet ką, kai fanai toje mažoje arenoje sukuria įspūdingą atmosferą. „Rytas“ yra labai priklausomas nuo emocijų. Tai yra svarbu, bet viena yra emocijos, o kita – kai tu žaidi ne savo arenoje ir tau nepasiseka užbėgti į greitą puolimą, įdėti iš viršaus, užsivesti, tada poziciniame krepšinyje „Rytas“ stringa. Šį sezoną „Rytas“ poziciniame krepšinyje nėra stipri komanda.

– Ar komandai trūksta tvirtų charakterių?

– Manau, kad trūksta. Daugiau tikėjausi iš Normanto. Kai praėjusį sezoną jie laimėjo LKL, aš pas kai kuriuos žaidėjus nematau didesnės motyvacijos, pykčio. Ir Fosteris galėtų juo tapti. Galbūt jis ir parodo, kad komanda rūpi, bet man jis daugiau toks individualus žaidėjas. Tokio žaidėjo, dvasinio lyderio, kuris rūbinėje užvestų žaidėjus, labai trūksta.

Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS

– Dabartinį „Rytą“ matote LKL finale?

– „Ryto“ žaidimas yra banguojantis kaip ir daugelio komandų. Mes matėme, kokioje duobėje buvo „Wolves“, tas pats Jonavos klubas. Be „Žalgirio“ yra kažkur 4-5 komandos, kurios gali pretenduoti į LKL finalus. Kol kas dabar „Rytas“ yra antroje vietoje. Jeigu jie turės namų pranašumą, gali nugalėti daugelį komandų. Sakyčiau, kad „Rytas“ tikrai turi šansų žaisti LKL finale, bet ar jie favoritai žaisti finale? Tikrai nesakyčiau taip. Tiek „Wolves“, tiek „7bet-Lietkabelis“ šį sezoną rodo brandesnį krepšinį ir jų komplektacija yra lygesnė.

– Ar dar galima išgelbėti „Ryto“ sezoną, ar su tokia komplektacija jis yra pasmerktas nesėkmei?

– Gerai, jie nelaimėjo KMT medalių, bet LKL jie dabar yra antroje vietoje ir niekas nėra prarasta. Jiems reikia susitvarkyti su Jarviso Williamso situacija, nusipirkti dar vieną žaidėją ir tada visko gali būti. FIBA Čempionų lygoje taip pat yra nelengva situacija, bet ji tikrai nėra beviltiška. Jeigu jie emociškai atsigaus, susitvarkys sudėties problemas, „Rytas“ turi visus šansus nueiti iki LKL finalo.

– Ar „Rytui“ būtinas papildymas, jog išgelbėtų sezoną?

– Be abejo. Jeigu negrįš Jarvisas ir nebus papildymo, su Tomu Lekūnu ir Gyčiu Masiuliu ketvirtoje pozicijoje „Rytas“ toli nevažiuos.