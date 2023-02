Kova dėl pirmosios vietos grupėje: Lietuva – Prancūzija 27:35 (po II kėl.)

Šiandien Lietuvos rinktinė (9-2) stoja į paskutinę FIBA pasaulio čempionato atrankos turnyro dvikovą ir surems ginklus su Prancūzijos rinktine (9-2).

Rungtynių eiga:

0:2, 1 min.: Gebeno dvitaškis.

3:2, 3 min.: Tarpey tritaškis.

3:4, 3 min.: Normanto dvitaškis.

5:4, 4 min.: Francisco dvitaškis.

5:6, 5 min.: Bendžiaus dvitaškis.

7:6, 6 min.: Galingas Wembanyamos dėjimas.



9:6, 6 min.: Francisco baudos.

9:8, 8 min.: Radzevičiaus baudos.

9:10, 9 min.: Maldūno taškai.

9:12, 9 min.: Kuzminsko dvitaškis.

9:14, 10 min.: Maldūno dvitaškis.

11:14, 10 min.: Lango dvitaškis.

Prancūzija: Sylvainas Francisco 4, Terry Tarpey 3.

Lietuva: Gabrielius Maldūnas 4, 5 žaidėjai po 2.

14:17, 11 min.: Lango tritaškis. Massa dvitaškis su pražanga.

14:19, 12 min.: Lango dvitaškis.

14:23, 13 min.: Massa dvitaškis, galingas Begareno dėjimas.



17:25, 14 min.: Normanto tritaškis. Massos dvitaškis.

19:27, 15 min.: Massos dvitaškis. Normantas atsako tuo pačiu.

22:27, 18 min.: Žukausko tritaškis.

25:29, 20 min.: Tarpey dvitaškis, Normanto tritaškis.

27:35, 20 min.: Peloso ir Francisco tritaškiai, Žemaičio dvitaškis.

Prancūzija: Bodianas Massa 9, Sylvainas Francisco ir Nicolas Langas po 7.

Lietuva: Margiris Normantas 10, Gabrielius Maldūnas 4, Eigirdas Žukauskas 3.

Prancūzai antrajame kėlinyje atrišo tritaškius, kurių įmetė 3 iš 6, taip pat pagerino ir dvitaškių taiklumą – per ketvirtį įmetė 7 iš 10. Savo ruožtu lietuviai, per pirmąjį kėlinį prametę visus 6 tritaškius, antrajame ketvirtyje realizavo 3 iš 7. Visgi dvitaškiai ir toliau nekrenta – per kėlinį įmesti tik 2 iš 7.Prancūzai jau blokavo 3 metimus, visus juos atliko per pirmąjį kėlinį. Lietuviai blokais nepasižymėjo, bet mūsiškiai kiek netikėtai išsiskiria kova dėl kamuolių puolime, kurią laimi 11:4.