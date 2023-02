Nuotr.: AFP – Scanpix

Monstriškai rungtyniavęs Nikola Jokičius tempė Denverio „Nuggets“ (43-19) į dramatišką pergalę per pratęsimą.

Rungtynių žaidėjas EFF 57 Nikola Jokic Taškai 40 Taiklumas 14-21 Atkovoti kamuoliai 17 Rezultatyvūs perdavimai 10

Serbijos žvaigždė surinko 40 taškų ir trigubą dublį, o Mike'o Malone'o auklėtiniai savo aikštėje 134:124 (35:22, 31:36, 31:30, 23:32, 14:4) palaužė Los Andželo „Clippers“ (33-30).

Jokičius per 41 minutę pataikė 14 iš 20 dvitaškių, 12 iš 15 baudų ir prametė vienintelį mestą tritaškį. Jis taip pat atkovojo 17 ir perėmė 3 kamuolius bei atliko 10 rezultatyvių perdavimų.

Aukštaūgis užfiksavo 23-ą trigubą dublį šį sezoną. Kai puolėjas rinko trigubą dublį, „Nuggets“ šį sezoną dar nepralaimėjo nė vienų rungtynių.

Bendrai karjeroje jam tai – 99-as trigubas dublis.

Ketvirtojo kėlinio pabaigoje Michaelas Porteris pataikė tritaškį ir likus žaisti 27 sekundes „Nuggets“ pirmavo 120:118.

Po minutės pertraukėlės „Clippers“ atakos smaigalyje atsidūrė Paulas George'as, kuris išprovokavo pražangą ir pataikęs abi baudas išlygino rezultatą – 120:120.

„Nuggets“ savo atsakymui dar turėjo 23,1 sekundės, tačiau Bruce'o Browno metimas iš toli buvo netikslus.

Likus 2,2 sekundės George'as sugriebė kamuolį gynyboje, pasivarė į priekį ir pralindęs pro Jokičių paleido tolimą metimą. Kamuolys skrodė tinklelį, tačiau metimas buvo atliktas po laiko ir komandos teko žaisti pratęsimą.

Jame – visiškas „Nuggets“ dominavimas: pratęsimas laimėtas 14:4 ir iškovota pergalė 134:124.

Michaelas Porteris prie pergalės pridėjo 29 taškus (8/10 dvit., 4/8 trit., 1/1 baud.) ir 11 atkovotų kamuolių, o Jamalas Murray – 21 tašką (4/9 dvit., 4/13 trit., 1/2 baud.), 12 rezultatyvių perdavimų ir 5 atkovotus kamuolius.

Kawhi Leonardas surinko 33 taškus (9/15 dvit., 3/4 trit., 6/8 baud.), Paulas George'as – 23 taškus (6/9 dvit., 0/4 trit., 11/11 baud.).

Russello Westbrooko sąskaitoje – 17 taškų (5/8 dvit., 1/2 trit., 4/4 baud.), po 5 atkovotus ir perimtus kamuolius bei 4 rezultatyvūs perdavimai.

„Nuggets“: Nikola Jokičius 40 (14/20 dvit., 12/15 baud., 17 atk. kam., 10 rez. perd., 3 per. kam., 57 naud.), Michaelas Porteris 29 (8/10 dvit., 4/8 trit., 11 atk. kam., 31 naud.), Jamalas Murray 21 (4/9 dvit., 4/13 trit., 5 atk. kam., 12 rez. perd., 5 kld.), Bruce'as Brownas 13 (4/7 dvit., 7 atk. kam.), Kentaviousas Caldwellas-Pope'as 8 (3 per. kam.), Reggie Jacksonas 7 (2/5 trit., 4 rez. perd.).



„Clippers“: Kawhi Leonardas 33 (9/15 dvit., 3/4 trit., 6/8 baud., 6 atk. kam., 27 naud.), Paulas George'as 23 (6/9 dvit., 11/11 baud., 4 rez. perd.), Russellas Westbrookas 17 (5/8 dvit., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 5 per. kam.), Nicolasas Batumas 12 (3/7 trit.), Nah'Shonas Hylandas 10 (2/5 trit.), Normanas Powellas 9, Masonas Plumlee (10 atk. kam., 2 blok.) ir Terance'as Mannas po 7.