LSKL pusfinalio kovos: nuo sutriuškinimo iki paskutinių sekundžių dramos

Nuotr.: LSKL

Lietuvos studentų krepšinio lygos (LSKL) pusfinalio kovos prasidėjo labai skirtingai: daugkartiniai čempionai Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkai išvykoje prieš Lietuvos sporto universitetą iškovojo pergalę 29 taškų skirtumu – 122:93, o vicečempionai Klaipėdos universiteto (KU) krepšininkai sostinėje tik paskutinėmis sekundėmis išnešė sveiką kailį prieš Vilniaus universitetą (VU) – 77:76.

KU išgelbėjo taiklus tritaškis

Pirmasis pusfinalio mačas tarp vicečempionų KU studentų ir po kelerių metų į geriausiųjų ketvertuką prasibrovusių VU krepšininkų pasižymėjo tikru nervų karu – pergalę Vilniuje vos 1 taško persvara – 77:76 (23:24, 13:16, 18:18, 23:18).

Tačiau tai toli gražu dar ne pabaiga – pusfinalyje yra kovojama iki dviejų pergalių, tad šioje poroje dar gali visko įvykti.

Tiesa, klaipėdiečiai (kadangi tapo A grupės reguliaraus čempionato nugalėtojais) pirmąjį pusfinalio mačą turėjo žaisti namuose, tačiau dėl techninių kliūčių savo arenoje išvyko žaisti rungtynes į Vilnių.

Ir čia VU nuo pat pirmųjų susitikimo sekundžių užkūrė tikrą pirtį – jau trečiąją susitikimo minutę aikštės šeimininkai susikrovė dviženklę persvarą – 14:4.

Nors iki pirmojo kėlinio pabaigos klaipėdiečiai ir atstatė pusiausvyrą – 23:24, tačiau iki pat paskutinės susitikimo sekundės tvyrojo įtampa.

Dar 38 susitikimo minutę VU minimalia persvara buvo priekyje – 75:74. Netrukus KU žaidėjas Gediminas Leščiauskas įmetė tritaškį ir persvėrė rezultatą – 77:75.

Kitoje aikštės pusėje tas pats klaipėdiečių žaidėjas Leščiauskas prasižengė, o vilnietis Dovydas Rimkus įmetė tik vieną iš dviejų baudos metimų.

Per likusį rungtynių laiką nė viena iš ekipų nebesugebėjo suregzti rezultatyvios atakos ir klaipėdiečiai svečiuose iškovojo labai svarbią ir psichologiškai palankią pergalę.

KU ekipą visų rungtynių metų gelbėjo rungtynių herojumi tapęs Gediminas Leščiauskas. Jis per 35 aikštėje praleistas minutes pelnė 24 taškus (6/12 dvit., 4/8 trit.), po krepšiais atkovojo 9 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir surinko 21 naudingumo balą. Kristupas Keinys prie pergalės pridėjo 20 taškų, Petras Piekus surinko 10 taškų.

VU gretose sunkiai sulaikomas buvo Vytautas Saulis. Jo sąskaitoje – 27 taškai (12/22 dvit., 1/5 trit., 11 atk. kam., 5 rez. perd., 29 naud. balai). 19 taškų pelnė Dovydas Rimkus, 18 – Lukas Valantinas. Kitų VU žaidėjų indėlis buvo menkas.

Vilniečiai laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 46:37 ir rečiau klydo – 11 ir 19 klaidų.

Aikštės šeimininkus skandino prastas pataikymas – dvitaškius metė 45 proc. taiklumu (KU – 55 proc.), tritaškius – metė 25 proc. (KU – 40 proc.), baudas – vos 43 proc. (KU – 71 proc.) taiklumu.

VU iš mestų 14 baudos metimų pataikė vos 6.

„Vyko mūšis, kurį norisi kuo greičiau pamiršti. Labai skaudu ir apmaudu, kad namuose neiškovojome pergalės. Buvome labai arti... Net sunku rinkti žodžius... Skaudu, bet reikia tai išgyventi ir eiti į priekį. Turime tai pamiršti ir koncentruotis antrai pusfinalio dvikovai Klaipėdoje. Kol turime šansą, privalome kabintis ir jokiu būdu nepasiduoti“, – po įtemptos akistatos kalbėjo VU treneris Rimantas Kaminskas.

Jis pripažino ir tai, kad šios dvikovos pabaigoje sėkmė atsigręžė į varžovų pusę.

„Tas tritaškis įkrito nuo lentos... Mums tai pamoka, kurią privalome išmokti“, – pridūrė VU strategas.

Klaipėdos ekipos treneris Mindaugas Stašys po rungtynių sakė, kad prieš savo komandos vaikinu turi nusiimti kepurę ir nulenkti galvą ar statyti paminklą, kadangi vos septyniese atvykę į Vilnių sužaidė fantastiškas rungtynes.

„Vaikinai atidavė visą savo širdį. Ir Dievas bei visos jėgos šįvakar buvo su mumis. Tas jaunatviškas noras ir pergalės alkis mane sužavėjo. Tai vienos geriausių mūsų šio sezono rungtynių“, – pabrėžė Stašys.

VDU pribloškė greitomis atakomis

Kaune vykusiame kitame pusfinalio mūšyje VDU išvykos rungtynėse rezultatu 122:93 (34:26. 26:25, 35:14, 27:28) patiesė Lietuvos sporto universiteto (LSU) atstovus, treniruojamus buvusio Lietuvos krepšinio rinktinės trenerio Ramūno Butauto.

Du kėlinius LSU dar bandė priešintis, laikydami gana artimą atstumą – 23:25, 48:52, o didžiąją pertrauką komandos iškeliavo aikštės šeimininkams pirmaujant 9 taškų skirtumu – 60:51.

Po didžiosios LSU jau neatlaikė VDU puolimo šturmo – po 30 minučių komandas jau skyrė 30 taškų – 95:65 ir likusi rungtynių dalis buvo tik formalumas.

VDU į pergalę vedė Matas Repšys, surinkęs 23 taškus (8/10 dvit., 1/3 trit. 4/4 baudos, 8 atk. kam., 4 rez. perd., 30 naudingumo balų) ir Grantas Vasiliauskas, pridėjęs 22 taškus (6/11 dvit., 2/4 trit., 4/5 baudos, 11 atk. kam., 6 rez. perd., 31 naud. balas).

Dar dviženkliais taškais prie pergalės prisidėjo Titas Sargiūnas (18), Titas Januševičius (12) ir Augustinas Mikštas (12).

Iš LSU komandos išsiskyrė 26 taškus (7/14 dvit., 4/6 trit., 14 atk. kam., 3 rez. perd., 30 naud. balų) pelnęs Paulius Danusevičius. Ignas Dirda pelnė 17 taškų (7 atk. kam., 9 rez. perd.), Lorenas Stoškevičius – 10.

VDU nežymiai pralaimėjo kovą po krepšiais – 39:43, tačiau rečiau klydo – 10:17.

VDU raktas į pergalę buvo taiklūs metimai: dvitaškius metė 67 proc. taiklumu (LSU – 50 proc.), baudas – 93 proc. taiklumu (LSU – 67 proc.) ir tritaškius – 42 proc. taiklumu (LSU – 35 proc.).

„Šįkart mums buvo sėkminga diena – visiems labai gerai krito metimai. Galbūt ir varžovai per švelniai gynėsi. Nors, kita vertus, mūsiškiai buvo užsivedę ir susikaupę. Kai gerai nusiteiki ir kovoji, tada ir sėkmė atsigręžia į tavo pusę“, – sakė VDU treneris Arūnas Juknevičius.

LSKL pusfinalyje yra kovojama iki dviejų pergalių, tad po savaitės, kovo 6 dieną, šios komandos jau susitiks VDU namų arenoje.

„Kas žino, gal po savaitės LSU mus priblokš ir nustebins taiklumu? Krepšinyje juk visko būna. Tačiau norėtume jau namuose pabaigti šią pusfinalio seriją ir ruoštis finalui. Toks mūsų tikslas. Pirma pusfinalio pergalė yra labai svarbi psichologiškai, nukrenta nuo pečių našta, bet dar darbas iki galo nepadarytas. Dar laukia antras mūšis ir turime tam būti gerai nusiteikę“, – akcentavo VDU strategas.

LSU treneris Ramūnas Butautas teigė, kad šįkart varžovai juos pranoko visuose žaidimo komponentuose, išskyrus kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių.

„Nesustabdėme jų greitų atakų. Mūsų šio vakaro Achilo kulnas buvo smarkiai šlubuojanti gynyba: tiek vienas prieš vieną, tiek komandinė gynyba. Be to, varžovai pataikė gana daug tritaškių – 14. Reikia padaryti atitinkamas išvadas, pamiršti šias rungtynes ir antroje akistatoje kautis tarsi nuo balto lapo. Svarbu nusiteikimas ir kovas be jokių jėgų taupymo“, – akcentavo Butautas.

