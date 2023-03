Įspūdingą pirmąją rungtynių pusę sužaidęs Sabonis prisijungė prie elitinės kompanijos

Domantas Sabonis surinko 22 taškus, 13 atkovotų kamuolių ir 9 rezultatyvius perdavimus, o Sakramento „Kings“ 123:117 įveikė Oklahomos „Thunder“. Lietuvis per pirmus du kėlinius surinko 17 taškų, 7 atkovotus kamuolius ir 7 rezultatyvius perdavimus. Tokią statistiką per vieną rungtynių pusę šį sezoną be Sabonio pavyko užfiksuoti tik Luka Dončičiui, Nikola Jokičiui ir Gianniui Antetokounmpo.