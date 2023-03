Be LeBrono žaidusią „Lakers“ nužudė įspūdingą kėlinį sužaidęs Morantas

Nuotr.: USA TODAY Sports

Įspūdingas rungtynes sužaidęs Ja Morantas vedė Memfio „Grizzlies“ (37-23) į pergalę Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). Gynėjo vedama ekipa savo aikštėje 121:109 (26:22, 20:27, 47:35, 28:25) įveikė Los Andželo „Lakers“ (29-33).

Rungtynių žaidėjas EFF 42 Ja Morant Taškai 39 Taiklumas 15-29 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 10

Morantas per 33 minutes pelnė 39 taškus (15/24 dvit., 0/5 trit., 9/11 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, perėmė 2 kamuolius ir 3 sykius suklydo.

23-ejų gynėjas net 28 taškus pelnė per trečiąjį rungtynių kėlinį, „Grizzlies“ jį laimėjo 47:35 ir 3 taškų deficitą pavertė 9 taškų pranašumu – 93:84. Memfio ekipa per pirmus trečiąjį kėlinį (47) pelnė daugiau taškų nei per pirmus du sudėjus (46).

„Tiesiog pajaučiau žaidimą. Pataikiau kelis metimus ir sugebėjau pratęsti gerą atkarpą bei pastatyti komandą į gerą poziciją laimėti rungtynes“, – apie trečiąjį kėlinį po mačo kalbėjo Morantas.

Moranto pasirodymas trečiajame kėlinyje:

Gynėjas tapo daugiausiai taškų per kėlinį pelniusiu žaidėjo Memfio klubo istorijoje.

„Lakers“ šiame mače vertėsi be LeBrono Jameso, kuris dėl čiurnos traumos nerungtyniaus mažiausiai dvi savaites ir taip pat čiurnos traumą besigydančio D'Angelo Russello.

Kalifornijos ekipa su 29 pergalėmis per 62 susitikimus rikiuojasi 12-oje Vakarų konferencijos vietoje. Iki dešimtos pozicijos, kuri garantuoja vietą įkrintamosiose, „Lakers“ atsilieka trimis laimėjimais.

Tuo metu „Grizzlies“ Vakaruose rikiuojasi antroje vietoje, tačiau juos intensyviai vejasi Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“. Memfio ekipa lietuvio komandą lenkia viena pergale bei yra sužaidusi maču mažiau.

Los Andželo ekipos gretose išsiskyrė Anthony Davisas, kurio sąskaitoje per 35 minutes buvo 28 taškai (9/18 dvit., 0/1 trit., 10/13 baud.) ir 19 atkovotų kamuolių.

„Grizzlies“: Ja Morantas 39 (15/24 dvit., 0/5 trit., 9/11 baud., 10 atk. kam., 10 rez. perd.), Xavieras Tillmanas 18 (9/16 dvit., 11 atk. kam.), Jarenas Jacksonas (6/10 dvit., 7 atk. kam., 4 blok.) ir Desmondas Bane'as (7/11 dvit., 5 atk. kam., 4 per. kam.) po 16, Dillonas Brooksas (2/6 trit.) ir Tyusas Jonesas (4 rez. perd.) po 7.

„Lakers“: Anthony Davisas 28 (9/18 dvit., 10/13 baud., 19 atk. kam., 5 blok., 5 kld.), Lonnie Walkeris 21 (5/10 trit.), Austinas Reavesas 17 (4/7 trit., 7 rez. perd., 4 kld.), Malikas Beasley 12 (2/4 trit.), Dennisas Schroderis 10 (3/7 dvit., 10 rez. perd., 6 kld.), Rui Hachimura 9 (5 atk. kam.).