„Wolves“ papildė Australijoje sezoną baigęs amerikietis

na is prancuzijos ir australijos lygos nelabai gali ka spresti bet akivaizdu kad jegos po krepsiu prides. buckneris, sitas, tayloras, caveras. gaunas gan solidi sudetis. is kitos puses meskit i mane akmeni, bet as laikausi savo. tai yra politinis klubas ir jame nera tokio dalyko kaip biudzetas. pinigu bus tiek kiek reikes tam kad pasiekti tikslus. kokie jie - nespekuliuosiu. bet jei visi atvirai kalba kaip rusija po pasalinimo is turnyru islaiko serbu klubus, lygiai taip pat mano manymu yra ir su volwes projektu. gal man paranoja bet tokia mano subjektyvi nuomone.