Šaro revanšas: „Žalgiris“ Barselonoje sutriuškintas trečią sykį paeiliui

penktas pralaimejimas per sesias rungtynes.. manau paskutines rungtynes su real ir barsa parodo tikra zalgirio lygi. speciau per paskutines 8 rungtynes bus dvi pergales.ir is tikro santykis 15-19 ir kazkur 12-13 vieta yra labai geras pasiekimas zalgiriui. tai yra virsytos priessezonio prognozes. dar ivertinant tai kad komanda iki 26-27 turo laikosi netoli top8. is kitos puses tikiuosi kad dabar tas hype del top8 ar net final4 kaune baigsis ir zalgiris ramiai pabaigs sezona eurolygoje uz kuri paskutiniame mace arenoje su macabi bus galima paploti atsistojus. kartu tai bus ir 16tas soldoutas is 17 si sezona.