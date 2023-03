Vilčių dėl atkrintamųjų neprarandantis Maksvytis: „Viskas mūsų rankose“

Kazys Maksvytis po pralaimėjimo ne kartą pabrėžė, kad „Barcelona“ sužaidė itin geras rungtynes ir „Žalgiriui“ šiandien paprasčiausiai buvo per stipri komanda.

Kauno „Žalgiris“ antrą savaitę iš eilės patyrė triuškinamą nesėkmę Ispanijoje. Žalgiriečiai Barselonoje 74:93 nusileido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamai ekipai. Po nesėkmingų rungtynių kauniečių vyr. treneris Kazys Maksvytis teigė, kad katalonai šiandien tiesiog buvo stipresnė komanda.

„Paprasčiausiai „Barcelona“ mums šiandien buvo per kietas riešutas. Aišku, nepatinka, kad per anksti nuleidome rankas ir neišlikome rungtynėse. Varžovai puolime nusiėmė daugiau kamuolių, atliko daugiau rezultatyvių perdavimų, geriau dalijosi kamuoliu ir buvo fiziškesni. Šiandien buvo sunku pasiekti pergalę“, – aiškino specialistas.

Praėjusią savaitę „Žalgiris“ išvykoje 69:96 nusileido Madrido „Real“ krepšininkams.

– Paminėjote, kad per anksti nuleidote rankas. Kas jas pakirto, kokios buvo esminės problemos?

– Nebuvo tiek daug didelių problemų pirmoje pusėje, pralaiminėjome 10 taškų. Bloga antra pusė, žymiai blogesnė už pirmąją. Turėjome drausmingiau laikytis rungtynėse ir laikytis pakeitimų, kuriuos darėme per treniruotes. Manau, kad sužaidėme geriau nei rungtynėse su „Real“, tačiau „Barcelona“ šiandien mums buvo per stipri.

– Ar nustebino, kad „Barcelona“ jus apstumdė ir buvo fiziškesnė komanda?

– Kažkiek tai nustebino, kad ir kova dėl kamuolių. 4 puolime atkovoti kamuoliai prieš 11. Žaidžiant prieš „Barcą“ privalai kovoti lygiai, ar net turėti kažkokią persvarą, tačiau šiandien to padaryti nepavyko.

– Matėme Polonarą žaidžiantį trečioje pozicijoje. Koks tai buvo sumanymas, ir ar galime tai dažniau išvysti ateityje?

– Ne, tai buvo laikinas sprendimas. Turėjau pakeisti Tomą Dimšą ir Rolandą Šmitą. Tai buvo klaidelė iš mano pusės, kurią greitai ištaisėme.

Rungtynių žaidėjas EFF 27 Nikola Mirotic Taškai 28 Taiklumas 9-13 Atkovoti kamuoliai 2 Rezultatyvūs perdavimai 0

– Dar trečiojo kėlinio viduryje buvote atlikę tik 2 rezultatyvius perdavimus. Kaip galima paaiškinti tokią statistiką?

– Mes visą sezoną dėl to kenčiame. Gana nemažai pasikliauname žaidimu vienas prieš vieną. Privalome geriau dalintis kamuoliu ir agresyvinti žaidimą. Turime problemų ir reikia tai taisyti.

– Kaip vertinate Isaiah Tayloro sportinę formą?

– Ji yra gerėjanti, bet jis per treniruotes, kaip ir visa komanda, atrodė daug geriau nei rungtynėse. Mes labai gerai treniravomės, buvome fiziški ir kovingi, bet neperkėlėme to į rungtynes.

– Antras skaudus pralaimėjimas iš eilės. Nuo ko galima užsikurti likusiems 8 mačams Eurolygoje?

– Svarbiausia yra nepalūžti viduje. Kaip ir minėjau, treniruočių procesas buvo labai geras, žaidėjai parodė teisingą požiūrį po pralaimėjimo. Paprasčiausiai „Barca“ šiandien žaidė puikiai, o mes – vidutiniškai. Norint prieš juos laimėti turi būti atvirkščiai. Turime išlikti kartu, pridėti fiziškumo, daugiau komandinių veiksmų ir kabintis už atkrintamųjų. Liko 8 rungtynės, 5 iš jų – namuose, taip kad visi šansai mūsų rankose.

– Šiandien arenoje buvo daug „Žalgirio“ sirgalių. Koks buvo jausmas žaisti tokioje atmosferoje išvykoje?

– Nuostabus jausmas. „Žalgirio“ fanai yra nuostabūs, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Nemažai fanų keliavo ir su mumis. Labai smagu turėti tokį užnugarį.

– Po rungtynių Jasikevičius jus lyg ir pristabdė ir kažką pašnabždėjo. Kokia buvo Šaro žinutė jums?

– Paprasčiausiai palinkėjome vienas kitam nesustoti.

– Atrodė, kad „Barcelona“ sužaidė idealias rungtynes. Kaip manote, ką ši komanda gali pasiekti šiame sezone?

– Tą, ką pamatėme šiandien. Jei naudojome step outą, jie mus baudė, jei gynyboje keitėmės – rasdavo kitus kelius. Jie reagavo greičiau už mus ir parodė, kokio aukšto meistriškumo komanda yra. Pritariu, kad šiandien jie sužaidė vienas iš geresnių rungtynių. Deja, bet mes jiems leidome tai padaryti.

– Daug kentėjote dėl short roll situacijų, gerose pozicijose kamuolį gaudavo Mirotičius. Ar tai buvo koncentracijos problemos?

– Kai pasirenki kažkokią gynybos sistemą – turi prisiimti kažkokias rizikas. Jei pasirenki agresyvią gynybą, gali nukentėti nuo tritaškių. Vis tik daugiau kentėjome nuo įmetimų arčiau krepšio. Jie užsiimdavo geras padėtis ir neturėjome pagalbos iš silpnos pusės.

