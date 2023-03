Trinchieri apie auklėtinio žaidimą: „Geriau būti arogantišku nei impotentu“

Nuotr.: YouTube/FC Bayern Basketball

Cassiusas Winstonas sužaidė solidžias rungtynes Eurolygoje prieš Belgrado „Crvena Zvezda“. Po mačo Miuncheno „Bayern“ vyriausiasis treneris Andrea Trinchieri apibūdino savo auklėtinio žaidimą.

Rungtynių žaidėjas EFF 16 Vladimir Lucic Taškai 20 Taiklumas 8-10 Atkovoti kamuoliai 1 Rezultatyvūs perdavimai 0

„Pirmoji mačo pusė buvo nuostabi, buvome nesulaikomi. Antroje pusėje varžovų gynyba daugiau dėmesio skyrė Winstonui. Jis tikėjosi, kad dėl kontakto bus sušvilptos tam tikros pražangos. Aš jam pasakiau, kad jis to nesitikėtų. Tai mums kainavo 3 klaidas per 2 minutes. To buvo per daug.

Tai yra komandinis sportas, man pasisekė ir yra prabanga turėti Corey (Waldeną), kuris palengvina darbą Winstonui. Jis atėjo ir užbaigė rungtynes. Jis puikiai žaidė puolime ir gynyboje. Negalima pasikliauti vienu žaidėju. Kartais jis (Winstonas) per daug bando būti herojumi, bet aš tikiu, kad mes su tuo susitvarkysime. Yra senas posakis: „Geriau būti arogantišku nei impotentu.“ – sakė Trinchieri.

Winstonas rungtynes baigė pelnydamas 20 taškų, iš kurių 16 surinko pirmoje pusėje.

Po pergalės „Bayern“ pakilo į 14 vietą Eurolygos turnyrinėje lentelėje, o „Crvena Zvezda“ liko trylikta ir pralaimėjo ketverias iš pastarųjų penkerių rungtynių.