„Gargždų“ legionieriaus šou neužteko: triumfavo „7bet-Lietkabelis“

Nuotr.: LKL

Nelengvą pergalę Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) įsirašė Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ (13-8) vyrai, kurie namie 82:73 (17:22, 27:19, 15:15, 23:17) atrėmė „Gargždų“ (4-17) pasipriešinimą.

Rungtynių žaidėjas EFF 25 Paulius Murauskas Taškai 9 Taiklumas 4-7 Atkovoti kamuoliai 9 Rezultatyvūs perdavimai 3

Nenado Čanako auklėtiniams tai trečioji pergalė iš eilės „Betsafe-LKL“. Laimėjimais dabar pavyko prisivyti Utenos „Uniclub Casino–Juventus“ (13-7), kuri turnyro lentelėje yra ketvirta ir kol kas turi viena nesėkme mažiau.

Po ilgosios pertraukos svečiai vis dar bandė atremti varžovų bandymus atitrūkti – 49:53. Isiah Osborne‘as buvo svarbus „Gargždų“ puolimui, Giedrius Staniulis dukart paeiliui stojo mesti baudų ir galėjo lyginti rezultatą, bet realizavo tik du metimus – 51:53. Tiesa, jau netrukus misiją įvykdė Osborne‘as – 53:53.

Ketvirto kėlinio pradžioje „7bet-Lietkabelis“ ėmė krautis svarbią persvarą (65:58), prie to svariai prisidėjo ir Paulius Murauskas, o gargždiškiai turėjo sunkumų. Likus pusei ketvirčio Gediminas Orelikas skirtumą pavertė dviženkliu, tad Povilas Šakinis prašė pertraukėlės – 70:60.

Laikas sparčiai seko ir jis buvo palankus šeimininkams. „Gargždų“ šansai seko ir daugiau intrigos atkurti svečiams nebepavyko, nors Osborne'as ir bandė tai daryti. Panevėžiečiai triumfavo.

Panevėžio komandai Paulius Murauskas per 15 minučių pelnė 9 taškus (4/5 dvit., 0/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 25 naudingumo balus.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Jamelas Morrisas, per 23 minutes pelnęs 18 taškų (7/12 dvit., 1/5 trit.). Jis taip pat atkovojo 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 12 naudingumo balų.



Gargždų ekipos gretose išsiskyrė Osborne'as, kurio sąskaitoje per 32 minutes buvo 32 taškai (4/8 dvit., 7/11 trit., 3/5 baud.), 4 atkovoti kamuoliai bei 26 naudingumo balai.

„7bet-Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 18 (7/12 dvit., 1/5 trit.), Nikola Popovičius 14 (6/6 dvit., 5 atk. kam.), Kristianas Kullamae 11 (3/5 trit., 6 rez. perd., 4 per. kam.), Mantas Rubštavičius (7/8 baud.) ir Paulius Murauskas (4/5 dvit., 9 atk. kam., 3 blok., 25 naud.) po 9, Gediminas Orelikas 8 (2/5 trit., 5 atk. kam.), Gyorgyjus Golomanas 7.



„Gargždai“: Isiah Osborne'as 32 (4/8 dvit., 7/11 trit., 26 naud.), Rodney Purvisas 9, Jylanas Washingtonas (5 atk. kam.) ir Šarūnas Beniušis (4/4 dvit.) po 8, Giedrius Staniulis 7 (3/8 baud., 11 atk. kam.).