„Žalgiris“-Prienai-„Šiauliai“: kaip niekam nereikalingas Varnas vėl pakilo?

Nuotr.: LKL

2016 metai. 19-metis Martynas Varnas – vienas perspektyviausių krepšininkų Lietuvoje. Pagal pavardę aukštai skrajojantis jaunuolis žaidžia šalies jaunimo rinktinėje, dalyvauja prestižinėse pasaulio talentų stovyklose ir galiausiai yra pakviečiamas į pagrindinę Kauno „Žalgirio“ komandą, treniruojamą ne ko nors kito, o pačio Šarūno Jasikevičiaus.

Ateitis atrodo labai šviesi. Varnas debiutuoja „Žalgiryje“ ir atrodo, kad kauniečiai ilgainiui turės dar vieną jauną talentą savo rotacijoje. Sprogstamoji jėga, didžiulis šuolis, solidus metimas ir sveikas įžūlumas. Atrodė, kad kaunietis turi viską, ko reikia „Žalgiriui“.

2019 metų vasara. 22-ejų Varnas nebeturi kontrakto su „Žalgiriu“ ir nesulaukia nė vieno konkretaus pasiūlymo iš LKL klubų. Jaunuolis atvyksta į Prienų „CBet“ ekipos treniruočių stovyklą, tačiau jam vyr. treneris Mantas Šernius pasako, kad vietos komandoje jis neturi bei tiesiog pasiūlo ruošiantis sezonui palaikyti sportinę formą.

2023 metų kovas. 26-erių Varnas yra vienas labiausiai dominuojančių LKL krepšininkų. 196 cm ūgio atletas fiksuoja 14,2 taško, 3,7 rezultatyvaus perdavimo ir 16,2 naudingumo balo statistiką, o tritaškius realizuoja pavydėtinu 49 proc. taiklumu.

Nuotr. Fotodiena.lt/Ž.Gedvila

Per pastarąsias penkerias LKL rungtynes Varnas fiksuoja 20,8 taško ir 25 naudingumo balų statistiką. Didžiulis pasitikėjimas, lyderystė, žaidimo įvairovė, rodanti platų įgūdžių paketą. Tokie žodžiai apibūdina dabartinį kauniečio žaidimą.

Visgi žvelgiant į šią chronologinę seką, kyla daug klausimų. Kodėl Varnas nesugebėjo išsilaikyti „Žalgiryje“? Kaip jis jautėsi, kuomet nė viena LKL komanda jo nenorėjo? Kaip Varnui pavyko užsikabinti už kontrakto Prienuose? Kaip jis sugebėjo nepalūžti, atsitiesti ir tapti vienu ryškiausių LKL žaidėjų?

Martynas Varnas Komanda: Šiaulių Šiauliai

Pozicija: SG, SF Amžius: 26 Ūgis: 196 cm Svoris: 86 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

Tinklalapiui BasketNews Varnas atsakė į šiuos ir dar daugiau klausimų bei atskleidė savo norą kilti aukščiau bei kada nors sugrįžti į „Žalgirį“.

Nuotr. LKL

– Martynai, nusikelkime į tavo karjeros pradžią. Puikiai pats atsimenu, kuomet dar žaidei „Žalgirio“ dubleriuose NKL, ten buvai lyderis ir apskritai, tave laikė vienu talentingiausių krepšininkų Lietuvoje. Ar prisimeni tuometinį ažiotažą, dėmesį aplink save?

– Kažkiek prisimenu. Nežinau, ar jis toks didelis buvo, bet taip, dėmesio tikrai sulaukdavau. Turėjome gerą komandą – Echodas, Birutis, Valinskas, Žemaitis ir kiti. Puikiai pamenu tuos laikus. Aišku, per daug apie tai negalvodavome, koncentruodavomės į rezultatą, sunkiai dirbdavome ir gerai leisdavome laiką. Per daug į priekį tikrai negalvodavome, kad esame kažkokios žvaigždės. Aišku, to dėmesio tikrai buvo, jaučiausi, kad jo sulaukiu daugiau. Mane kviesdavo į prestižines talentų stovyklas, žaisdavau jaunimo rinktinėse. Kažkiek dėmesio buvo.

– Kiek tuo metu spaudimo turėjai, kad turi tapti aukšto lygio žaidėju, būtinai žaisti „Žalgiryje“?

– Kažkokio spaudimo tikrai nejaučiau. Tiesiog eidavau, sportuodavau, žaisdavau, pats sau taip pat pernelyg aukštų tikslų nesikėliau, kad turiu pasiekti kažką išskirtinio. Tuo metu tiesiog mėgavausi krepšiniu. Buvo visko – ir gerų mačų, ir blogų, bet labai neapkraudavau savęs.

– Ar sulaukdavai papildomo dėmesio iš bendraamžių mokykloje, ar žmonės tave žinojo?

– Gal šiek tiek. Pas mus klasėje buvo ir kitų sportininkų. Kartu mokėmės su Laurynu Biručiu, trumpai ir su Laurynu Beliausku. Buvo tų krepšininkų pas mus tikrai. Tikrai nesijaučiau kažkokiu ypatingu. Esu linkęs galvoti, kad man neteko sužvaigždėti. Čia galbūt reiktų labiau aplinkinių klausti. Aplink mane buvo kažkoks ažiotažas, bet aš tuo metu žaidžiau tik Nacionalinėje krepšinio lygoje, todėl kažko daug nebuvau įrodęs. Nežinau, kodėl man reikėjo sužvaigždėti.

– Ar prisimeni tą dieną, kai Šaras tave pakvietė į „Žalgirį“? Koks tai buvo jausmas?

– Pirmosios dienos nepasakysiu, nes kai kuriuos dublerius jau anksčiau kviesdavo pasitreniruoti su „Žalgiriu“. Pamenu, kad kai pakviesdavo, jaudulio būdavo daug. Visgi ateini ir ten stovi Šaras, Jankūnas... Tai buvo visiškai kitas pasaulis ir tokie šansai dažnai nepasitaiko. Prisimenu savo debiutą LKL su „Žalgiriu“. Jis nebuvo toks geras, bet buvo labai smagu debiutuoti su „Žalgirio“ marškinėliais.

– Visgi „Žalgirio“ šansu nepasinaudojai, komandoje nelikai ir jau kitą sezoną žaidei Pasvalyje. Ar pameni, kodėl nepavyko?

– Per pirmuosius metus „Žalgiryje“ sužaidžiau dvejas rungtynes. Vasarą gavau traumą, reikėjo operacijos. Grįžau sausį, tačiau vėl atsirado šiokie tokie skausmai, teko išimti plokštelę iš pėdos. Per tą visą sezoną tik porą mėnesių žaidžiau krepšinį. Vėliau mane išsiuntė į Pasvalį, kas buvo logiška, nes man reikėjo tų minučių, reikėjo normaliai priprasti prie LKL lygio, nes prieš tai žaidžiau NKL, o tie lygiai labai skiriasi. Tai buvo logiškas žingsnis, pats tuo metu nebuvau pasiruošęs „Žalgiriui“.

– Vis dar buvai vienas perspektyviausių savo kartos žaidėjų, tačiau vėliau sužaidei du sudėtingus sezonus Pasvalyje ir Kėdainiuose, po kurių „Žalgiris“ galiausiai nutraukė su tavimi sutartį. Nuo „Žalgirio“ iki tokio taško, jog tavęs pernelyg nenorėjo nė vienas LKL klubas. Kiek tai kirto per smegenis? Kas sukosi galvoje?

– Pamenu tą vasarą, kuomet sutartis buvo nutraukta. Nebuvo kažkokių konkrečių pasiūlymų. Aš iš savo pusės tiesiog sportavau, laukiau pasiūlymų, per daug stengiausi negalvoti. Tiesiog plaukiau pasroviui ir laukiau, kol kažkas atsiras. Aišku, kai tavo tolimesnę karjerą gaubia nežinia, nėra labai smagu, bet laukiau ir galiausiai išlaukiau pasiūlymo.

– 2019 metais Prienuose atvykai į peržiūrą, niekas tau nieko negarantavo. Koks jausmas buvo, kai žinojai, kad garantuotos vietos komandoje neturi ir tą kontraktą dar reikia užsidirbti?

– Ten apskritai buvo įdomi situacija. Nelabai supratau, kaip dėl manęs kalbėjo, bet pats klubas nustebo, kodėl aš apskritai esu treniruotėje. Buvo toks nesusikalbėjimas, kuris greitai išsisprendė. Supratau, kad aš tiesiog važiuoju ten sportuoti, palaikyti formą. Atsimenu, kad treneris Šernius pasakė: „Tu dirbk, viskas gerai, bet šiuo metu tau vietos galutinėje sudėtyje nėra.“ Bet man pasirengime gerai sekėsi ir užsikabinau. Galiausiai kontraktas man buvo pasiūlytas. Atsimenu, kad vietoje manęs turėjo būti Matas Jogėla, bet jis galiausiai apsigalvojo ir išvyko į „Neptūną“. Aišku, man kažkiek pasisekė, bet dirbau labai sunkiai ir gerai jaučiausi, neblogai žaidžiau. Galiausiai, kai buvo pasiūlytas kontraktas, manęs tai nenustebino.

Nuotr. BNS

– Buvo papildomos motyvacijos, kai žinojai, kad iš pradžių esi nereikalingas klubui? Norėjosi įrodyti kažką?

– Žinoma. Kiekvienas norėtų. Niekas nenori būti nereikalingu. Viduje degiau noru.

– Visgi Prienuose kontraktą užsidirbai ir šansą išnaudojai – sužaidei solidų sezoną bei „Šiauliai“ pasiūlė trejų metų sutartį. Kiek nustebino toks ilgas kontraktas?

– Pernelyg apie tai negalvojau. Tiesiog norėjau įrodyti savo vertę, tapti geresniu ir pakelti savo žaidimą į dar aukštesnį lygį.

– Kiek esi dėkingas „Šiaulių“ klubui, kad tavimi patikėjo?

– Labai dėkingas. Tie pirmieji metai buvo gana sudėtingi. Aš esu labai dėkingas. Eina treti mano metai čia, jaučiuosi labai gerai, viską čia žinau, viskas aišku. Tai padeda ir rezultatams. Bet esu labai dėkingas, kad patikėjo mano potencialu ir davė laiko atsiskleisti.

– Dabar esi vienas labiausiai dominuojančių LKL krepšininkų. Kaip jautiesi?

– Labai gerai. Tie treti metai: viskas sava, viskas aišku, žinau, kur manęs labiausiai reikia. Turiu daug laisvės, treneris duoda tikrai daug laisvės ir stengiuosi tai išnaudoti. Viskas tikrai gerai ir po trejų metų esu su visiškai kitu užtikrintumu.

– Ar gali nupasakoti, kaip augai per tuos trejus metus? Kas labiausiai padėjo? Kiek daug darbo įdėjai?

– Labai daug dirbau. Labai daug lemia ir pasitikėjimas, kurį tu gauni iš trenerio Sireikos. Esu pagrindinis savo pozicijos žaidėjas, tų minučių tikrai daug, natūraliai augi. Aišku, nebesu jaunuolis, jau 26-eri. Jau atėjo ir branda. Šiemet pagaliau tą tritaškį susitvarkiau ir jaučiuosi dar geresnis bei dar stipresnis. Bet atsakant į klausimą, darbo įdėjau labai daug, tiek dirbdamas fiziškai, tiek su galva. Kiekvieną vasarą daug dirbu individualiai. Vasaromis tikrai nedykaduoniauju. Eini, dirbi ir galiausiai tie rezultatai atėjo.

Nuotr. BNS

– Nuo peržiūros Prienuose iki dabartinės situacijos „Šiauliuose“ – tikrai nelengvas kelias. Kas varė tave į priekį ir neleido pasiduoti?

– Tiesiog ėjau ir žaidžiau krepšinį, niekada nesidairiau atgal ir pernelyg neapkroviau galvos ir negalvojau, kad esu nereikalingas. Neleisdavau sau įklimpti į apmąstymus ir tiesiog sunkiai dirbau. Nori geresnių rezultatų? Dirbk vasarą. Visi draugai iš „Žalgirio“ dublerių irgi nemažai pasiekę, dauguma jau debiutavo rinktinėje, norisi juos pavyti kažkiek. Nieko originalaus nepasakysiu – tiesiog didžiulis darbas.

– Kiek stipriai prisidėjo treneris Antanas Sireika?

– Labai stipriai. Jis man duoda laisvės, situacijų, kuomet tu gali klysti ir mokytis, stumia mane į priekį. Treneris ir ankščiau norėjo, kad imčiausi iniciatyvos. Jis davė man žalią šviesą ir už tai jam esu labai dėkingas.

– Atrodai kur kas labiau pasitikintis savimi. Ar aš teisus?

– Tikrai taip. Šiauliuose žaidžiu jau trečius metus, viską žinau, viskas aišku. Tai labai daug duoda. Ir apskritai, visa komanda, treneriai manimi tiki, todėl tas pasitikėjimas atsirado savaime.

– Kalbant apie žaidimą, kur labiausiai paaugai per trejus metus?

– Galiu daugiau žaisti su kamuoliu. Šiemet galiu būti pavojingas ir už tritaškio, daugiau pradėjau naudoti metimą iš vidutinio nuotolio. Tiesiog jaučiuosi, kad galiu būti daug universalesnis nei ankščiau. Galiu ir prasiveržti, ir mesti, neblogai matau aikštelę. Kalbant apie pagerėjusį tritaškį metimą, iš technikos pusės tikrai nieko nekeičiau, čia labiau psichologija. Visuomet galėjau mesti į krepšį, bet su metais pasitikėjimas vis augo dėl to atsirado ir užtikrintumas metant. Laisvai jaučiuosi, tas ir padeda.

Nuotr. LKL

– Kiek daug dirbi su savimi ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai?

– Visuomet stengiuosi neimti į galvą blogų epizodų. Galbūt ankščiau labai išgyvendavau, kad vienas ar kitas dalykas neišeina. Neleidžiu toms mintims įlįsti į galvą, dvejoti. Nesvarbu, kas nutinka, visuomet stengiuosi žiūrėti į priekį.

– Martynai, ar esi pasiruošęs kilti į aukštesnį lygį, žaisti europiniame turnyre?

– Manau, kad esu. Tikrai labai norėčiau išbandyti save Europos turnyre. Jaučiuosi tam subrendęs.

– Ar vienas iš tikslų yra sugrįžimas į „Žalgirį“?

– Tiesiog norisi kilti į aukštesnį lygį, nenoriu labai spėlioti, kur ir kaip, bet norisi save išbandyti Europos turnyre. Aišku, „Žalgiris“ yra kiekvieno kauniečio svajonė, bet iki to lygio dar reikia padirbėti.

– Ar tiki, jog gali sugrįžti į „Žalgirio“ lygį?

– Tikiu, reikia tikėti. Norėčiau kada nors sugrįžti į „Žalgirį“ ir reikia sau kelti aukščiausius tikslus.

– Ką galėtum patarti jauniems krepšininkams, kurie yra šiek tiek pametę savo kelią?

– Reikia labai daug dirbti vasaromis, nesitaupyti ir pasitikėti savimi. Svarbiausia nežiūrėti atgal, neužkrauti savęs blogomis mintimis, judėti į priekį, stengtis pakeisti save į gerąją pusę bei per daug neišgyventi dėl blogų atkarpų.