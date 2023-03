Apkartęs McCullumo debiutas: „Juventus“ dramatiškai parklupdė „Rytą“

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Skambią pergalę Lietuvos krepšinio lygoje iškovojo Utenos „Unclub Casino – Juventus“ (14-7). Donaldo Kairio auklėtiniai išvykoje 88:77 (24:19, 22:27, 21:24, 21:7) įveikė Vilniaus „Ryto“ (15-5) krepšininkus.

Fotogalerija Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL

Šiame mače „Ryto“ gretose debiutavo Kendale‘as McCullumas, kuris per 17,5 minutės surinko 9 taškus (2/3 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), 4 rezultatyvius perdavimus, 5 klaidas ir 7 naudingumo balus.

Vilniečiams negalėjo padėti traumuoti Margiris Normantas ir Evaldas Kairys.

Po Elvaro Fridrikssono baudų likus 6 minutėms iki mačo pabaigos „Rytas“ turėjo 3 taškų pranašumą (75:72), tačiau uteniškiai spurtavo 9:0 ir po Reggie Lyncho dvitaškio likus pusantros minutės įgijo 6 taškų persvarą (81:75).

Netrukus Gytis Radzevičius dar sušvelnino skirtumą (77:81), tačiau Alexas Hamiltonas pelnė dvitaškį su pražanga ir nutolino „Juventus“ per 7 taškus (84:77). Per likusį laiką vilniečiai neatsitiesė.

Mačas buvo toks atkaklus, jog pirmaujanti komanda keitėsi 32 kartus. 10 kartų rezultatas buvo lygus.

Po mačo vilniečių strategas Giedrius Žibėnas teigė, jog jo auklėtiniai buvo keistai įsitempę.

Sveikinimai Utenai, treneriui Donaldui, trenerių štabui, geras rungtynes jie sužaidė. Mes sužaidėme prastas rungtynes tiek puolime, tiek gynyboje. Nesumetėme daug metimų, įskaitant ir baudas. Po paskutinio savaitgalio Šiauliuose užsidėjome kažkokią įtampą. Man tai yra keista. Žaidėjai kažkaip šiandien nejautė to malonumo. Gynyboje per kiekvieną kėlinį praleidome po 20 taškų. Tikėtis pergalės tokiomis aplinkybėmis yra labai sunku“, – teigė Žibėnas.

Tuo metu uteniškių strategas Kairys buvo laimingas, triumfavęs prieš savo buvusį klubą.

Rungtynių žaidėjas EFF 23 Reggie Lynch Taškai 17 Taiklumas 6-10 Atkovoti kamuoliai 12 Rezultatyvūs perdavimai 1

„Džiaugiamės pergale. Rungtynės buvo sunkios, įtemptos. Matote, kad 32 kartus keitėsi pirmaujanti komanda, 10 kartų rezultatas buvo lygus. Tik pačioje rungtynių pabaigoje pavyko atrasti penketą, kuris sugebėjo apsiginti, atkovoti kamuolių. Laimėjome lentą prieš „Rytą“, kuris yra gerai kovojantis dėl kamuolių. Didelė užduotis, kurią įgyvendinome. Tai mums davė šansus iškovoti pergalę“, – teigė Kairys.

Utenos ekipos gretose išsiskyrė Lynchas, kurio sąskaitoje per 24 minutes buvo 17 taškų (6/10 dvit., 5/5 baud.), 12 atkovotų kamuolių, 1 rezultatyvus perdavimas bei 23 naudingumo balai.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Hamiltonas, per 30 minučių pelnęs 17 taškų (2/5 dvit., 3/6 trit.). Jis taip pat atkovojo 5 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 20 naudingumo balų.



Vilniaus komandai Gytis Radzevičius per 26 minutes pelnė 16 taškų (4/7 dvit., 2/4 trit., 2/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius bei surinko 19 naudingumo balų.



„Rytas“: Gytis Radzevičius 16 (4/7 dvit., 2/4 trit., 6 atk. kam., 3 per. kam.), Lukas Uleckas 13 (3/5 trit.), Kendale'as McCullumas (4 rez. perd., 5 kld.) ir Jarvisas Williamsas (4/8 dvit., 8 atk. kam.) po 9, Elvaras Fridrikssonas (0/5 trit., 6/7 baud., 4 rez. perd.) ir Marcusas Fosteris (4/8 dvit., 0/5 trit., 4 rez. perd.) po 8.

„Unclub Casino – Juventus“: Alexas Hamiltonas (3/6 trit., 5 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld.) ir Reggie Lynchas (6/10 dvit., 5/5 baud., 12 atk. kam.) po 17, Žygimantas Skučas 15 (6/6 dvit., 5 atk. kam., 2 blok.), Martynas Paliukėnas 13 (5/8 dvit., 5 rez. perd.), Justinas Alstonas 8.

Rungtynių apžvalga: