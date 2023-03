„Žalgirio“ fanams dėkingas Butkevičius – apie kertinę sezono atkarpą ir persikėlimą iš „Ryto“

Nuotr.:

Puspenkto sezono Vilniaus „Ryte“ praleidęs ir į čempionų titulą sostinės komandą atvedęs Arnas Butkevičius praėjusią vasarą pasiryžo sunkiam, bet logiškam sprendimui – persikėlė į kitą barikadų pusę, Kauno „Žalgirį“, kuris galėjo pasiūlyti Eurolygą.

30-metis Butkevičius iš Čempionų lygos persikėlė į stipriausią Senojo žemyno turnyrą, kur buvo žaidęs su Klaipėdos „Neptūnu“, tačiau dar visai kito formato turnyre. Tokie persikėlimai žaidėjams Europoje niekada nebūna lengvi, bet Butkevičius greitai rado savo vietą.

Kertiniu „Žalgirio“ žmogumi gynyboje nuo pirmųjų dienų tapęs klaipėdietis Eurolygoje per 21 minutę fiksuoja 5,2 taško, 3,5 atkovoto kamuolio ir 6,8 naudingumo balo vidurkius. Bet ne tik skaičiai ir žaidimas parodo puolėjo greitą adaptaciją Kaune.

Butkevičius buvo „Ryto“ kapitonas ir, prisimenant Antano Kavaliausko atvejį, atrodė, kad užtruks, kol pasibels į „Žalgirio“ fanų širdis, tačiau nieko panašaus – lietuviui Nemuno saloje fanai nuo pirmųjų savaičių ploja bene labiausiai.

Tikslaus atsakymo Butkevičius neturėjo, kas lėmė tokią sėkmingą ir greitą integraciją šalia aikštės, bet dėl to jaučiasi dėkingas „Žalgirio“ fanams.

„Tai turbūt būtų daugiau fanams klausimas, kodėl jie mane taip smagiai ir šiltai priėmė, bet labai ačiū jiems už tai, – BasketNews sakė Butkevičius. – Aš niekada nesistengiu nusipelnyti fanų meilės dirbtinai. Kovojant kažkokiais dalykais ne aikštelėje, pavyzdžiui, skambiais pasisakymais. Man tai nėra būdinga.

Kaip ir sakiau prieš sezoną, atėjau čia, kad atiduočiau visas jėgas kovojant dėl pergalių. Gal ir fanai vertina mano pastangas aikštelėje ir tokiam žaidimui prijaučia.“

Prie Butkevičiaus greitos adaptacijos „Žalgiryje“ ir Eurolygoje stipriai prisidėjo treneris Kazys Maksvytis. Su juo 198 cm ūgio krepšininkas ne tik skynė laimėjimus jaunimo krepšinyje, bet ir dirbo Vilniaus „Sakaluose“ bei Klaipėdos „Neptūne“.

Būtent pas Maksvytį komandoje, atstovaudamas „Neptūnui“, 2014-2015 metų sezone Butkevičius ir žaidė seno formato Eurolygoje. Visgi lyginti dabartinę Eurolygą su tų laikų yra sunku ir tai puikiai supranta pats Butkevičius, kuris jaučiasi dviprasmiškai.

Iš vienos pusės apmaudu, jog tik dabar išbandė nuo 2016-2017 metų sezono pakeistą Eurolygos formatą. Iš kitos – reikia džiaugtis gauta galimybe ir ja tiesiog naudotis.

„Galima sakyti, kad apmaudu, bet tokių dalykų gyvenime nepasirinksi, – paklaustas, ar nėra liūdesio dėl tik dabar gauto šanso, BasketNews sakė Butkevičius. – Kiekvienas krepšininkas kuo anksčiau norėtų gauti tokį šansą. Tada būtų daugiau laiko bandyti kabintis, bet ne visada gaunasi taip, kaip tu nori. Aš džiaugiuosi, kad apskritai gavau tokį šansą ir stengiuosi jį išnaudoti.“

Tinklalapyje BasketNews – pokalbis su Arnu Butkevičiumi apie kertinę sezono stadiją, prisitaikymą Eurolygoje, sunkiausius oponentus, traumų prevenciją ir sentimentus „Rytui“.

– Arnai, Eurolygos reguliarusis sezonas artėja link pabaigos. Kiek komandos viduje jau vyksta skaičiavimų ir žvalgymosi į kitas komandas?

– Aš asmeniškai tikrai neskaičiuoju. Manau, kad mums yra geriausia žiūrėti tik vienas rungtynes į priekį ir koncentruotis joms. Tikrai nesame ta komanda, kuri gali skaičiuoti toli į priekį. Reikia į kiekvieną mačą eiti su maksimalia koncentracija, nes kai to nėra, mes kenčiame, o kartais ir griūname.

– Po pergalės KMT patyrėte dvi skaudžias nesėkmes Ispanijoje. Ar jaučiasi, kad komandos sportinė forma kažkiek pasėdo šioje sezono stadijoje?

– Nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas, bet nepasakyčiau, jog tai yra pasėdimas. Jautėsi, kad žaidimas paprastėjo dar prieš KMT, ritmas kažkur yra truputį pamestas, bet turėjome laisvesnę savaitėlę ir dirbome ties tuo, kas veikė sezono pradžioje. Barselonoje tuos dalykus buvo sunku pernešti, bet kai kur jau buvo teigiamų ženklų. Į senus principus turime kuo geriau įtraukti mūsų naujus žmones, nes mes vis dar augame su jais ir kartais dėl to kenčiame. Reikia laiko.

– Komandą iškart po Naujų metų supurtė Keenano Evanso trauma, kuri galimai pakeitė visą „Žalgirio“ potencialą. Kiek komandos viduje buvo apmaudu dėl to ir kaip sekėsi susitvarkyti?

– Tokie dalykai visada sukrečia ir norėtųsi tai matyti kuo rečiau, bet supranti, kad taip kartais nutinka. Negali labai ilgai apsistoti tose pačiose mintyse ir per ilgai išgyventi. Aišku, labai gaila Keenano, jis žaidė įspūdingą sezoną ir buvo velniškai reikalingas mums. Jis mums davė labai daug. O kaip sekėsi su tuo susitvarkyti? Iš pradžių atrodė, kad ritmą išlaikėme ir nepajutome stipriai netekties. Vėliau varžovai pradėjo matyti mūsų skylutę ir per ją bausti, daugiau spausti ir tai pasijautė.

– Kiek tokiam tavo paties prisitaikymui padėjo tai, jog treneris tau yra puikiai pažįstamas?

– Manau, kad labai daug. Jis mane pažįsta ir žino, ką galiu, o ko ne. Žino, kaip mane išnaudoti, kad būčiau naudingiausias komandai, o aš žinau, ko jis nori iš manęs. Kiekvienam žaidėjui yra žymiai lengviau nueiti pas pažįstamą sistemą ir trenerį.

– Tavo persikėlimas irgi daugiau mažiau siejamas su Kazio atėjimu. Ar buvo realių vasarų, kada galėjai anksčiau pereiti iš „Ryto“ į „Žalgirį“?

– Buvo viskas kalbų lygyje. Niekada neturėjau priiminėti sprendimo – važiuoju ar nevažiuoju, nes iki to neprieidavome. Kalbos agentų buvo, ne viskas iki manęs ateina ir ne viską aš žinau, kiek tai buvo rimta. Bet tai, manau, daugiau būdavo paskalos, nei realūs veiksmai.

– Eurolygos reguliarusis sezonas eina į pabaigą, su kai kuriais klubais jau sužaidei ir po du kartus. Ar buvo toks momentas Eurolygoje, kurio buvai nuoširdžiai nustebintas?

– Vieną momentą taip greitai išskirti negalėčiau. Bet, aišku, yra žaidėjai, kurie stebina, yra sistemos komandų. Antroje sezono pusėje prie to kažkiek pripranti, supranti aukščiausią lygį ir viskas pradeda kartotis.

– Nuo pirmųjų turų Eurolygoje tapai kertiniu „Žalgirio“ žmogumi gynyboje. Kuriuos žaidėjus tau prižiūrėti buvo sunkiausia?

– Galbūt su Markusu Howardu buvo daugiausiai reikalų. Jis nėra man parankus žaidėjas – daug užtvarų jam, jo greitis su kamuoliu... Tai reikalauja daug jėgų ir tokie žemesni žaidėjai man nėra parankūs. Taip pat Dwayne‘as Baconas – didžiulis kūnas, bet užtektinai staigus ir sugebantis pasinaudoti savo jėga. Jis paliko įspūdį, Willas Clyburnas... Aukščiausio lygio žaidėjai ir nieko nenustebinsiu, bet man tikrai nebuvo lengva ir reikėjo prisitaikyti.

– Sezono pradžioje viename interviu minėjai, kad norėtųsi turėti daugiau vaidmens puolime, bet jis turi ateiti natūraliai. Ar dabar tas vaidmuo pateisina lūkesčius?

– Esu tikrai patenkintas. Norėtųsi iš paties savęs daugiau reikalauti, geriau išpildyti situacijas, geresnio pataikymo. Manau, kad tai gali būti geriau. Daugiau prašyti nieko negaliu, kai pats to nusipelnysiu, daugiau progų atsiras. Yra situacijų, kur treneris mato mane, kad galiu sužaisti, bet buvo, kai tų progų neišnaudojau ir tuomet to pasitikėjimo, manau, nenusipelnai. Kai tas situacijas išnaudoji gerai, tada gali galvoti apie kažką daugiau.

Nuotr. Dainius Lukšta

– Neseniai išgirdau, jog esi kairiarankis, bet krepšinyje pagrindinė ranka – dešinė. Ar tai tiesa?

– Taip. Aš rašau kaire ranka, visa kita daugiau darau dešine, bet žmonės žiūri, kokia ranka rašai, tad oficialiai galima sakyti, jog esu kairiarankis. (šypsosi) Man jau taip nuo mokyklos, bet krepšinio treniruotėse nuo pirmų dienų pagrindinė ranka buvo dešinė.

– Apskritai, tavo karjeroje buvo daug transformacijos, nekalbant apie skambius klubų pakeitimus Lietuvoje. Dar „Neptūno“ laikais tavo karjerą lydėjo traumos, bet vėliau pavyko su tuo susitvarkyti. Ar kažką darei specialiai dėl to?

– Iš tikrųjų, dabar sunku pasakyti. Galbūt smulkios detalės padėjo – mityba, atsistatymas po rungtynių. Aš visada tam kreipiau dėmesį, bet dabar į tai žiūriu dar rimčiau. Tokie dalykai, kaip specialūs padukai į sportbačius, ko anksčiau neturėjau. Nežinau, kiek tai prisideda. Žaidimo stilius nepasakyčiau, kad labai pakitęs, bet tos mano visos traumos buvo daugiau kontaktinėse situacijose, sakyčiau, nelaimingose. Sunku pasverti, kiek padeda traumų prevencija ir tiesiog atsitiktinumas. Neturiu pats sau atsakymo, bet džiaugiuosi, kad nuo to traumų šleifo pavyko pabėgti ir tai pamiršti.

– Dabar Kaune traumos persekioja jaunąjį Dovydą Giedraitį, kurio situacija gali priminti tavo laikus Klaipėdoje. Galbūt pasikalbi su juo apie tai ir turi patarimų?

– Aš šnekėjausi su Doviu apie tai ir kaip jam sekasi tvarkytis, bet jo šiek tiek kitokia situacija. Jam dažniausiai dabar ta pati čiurna traumuota ir su ja problemos, o man buvo visas kūnas ir daugiausiai susiję su lūžiais. Ir ranka, ir koja, ir nosis... Vietos, kurios nekoreliuoja ir nelabai ką padarysi. Doviui skirtinga situacija ir nežinau, kiek aš galiu patarti. Jis yra kantrus, protingas vaikinas ir supranta viską kuo puikiausiai. Aš galiu jam nebent kažką iš psichologinės pusės patarti.

– Savaitgalį po dvigubos savaitės laukia tavo antras mačas prieš „Rytą“. Ar yra dar kažkoks papildomas jaudulys prieš šias rungtynes?

– Manau, kad prieš buvusias komandas visada yra sentimentai, bet jie yra sveiki. Nori pasirodyti kaip įmanoma geriausiai, bet nėra, kad būtų kažkoks išskirtinis pyktis ar panašiai. Normalus sportinis pyktis ir noras pasirodyti prieš buvusius komandos draugus.

– Sezonas „Rytui“ po tavo išėjimo klostosi sudėtingai, ypatingai pastaruoju metu. Ar pasikalbi su buvusiais komandos draugais ar treneriu apie tai?

– Ne, iš tikrųjų su niekuo nebendrauju po išvykimo. Buvome kelis kartus su keliais žmonėmis atsitiktinai susitikę, bet nepalaikau su kažkuo nuolatinio ryšio. Visų pirma, nesinori lįsti, kai jiems nesiseka, ar imti kažkokią informaciją. Aš ne iš tų. O ir šiaip, tie žmonės, su kuriais daugiausiai bendravau, ten nebėra – Vaidas Kariniauskas, Mindaugas (Girdžiūnas) išvyko.