Po atkaklios dvikovos „Partizan“ išsivežė pergalę iš Bolonijos

Nuotr.: Luca Sgamellotti/Euroleague Basketball via Getty Images

Paskutinėmis rungtynių minutėmis užtikrinčiau sužaidusi Belgrado „Partizan“ (15-12) laimėjo antrą sykį iš eilės Eurolygoje. Željko Obradovičiaus auklėtiniai išvykoje 88:79 (28:26, 17:21, 20:16, 23:16) nugalėjo Bolonijos „Virtus“ (12-15).

Rungtynių žaidėjas EFF 33 Dante Exum Taškai 17 Taiklumas 6-11 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 7

Dėl atkrintamųjų kovojanti „Partizan“ po šios pergalės dalinasi 6-7 vietas su Vitorijos „Baskonia“. Tuo metu „Virtus“ nuo 8-oje vietoje įsitaisiusio Kauno „Žalgirio“ atsilieka dviem laimėjimais.

Trečiojo kėlinio pabaigoje rezultatas tarp komandų buvo lygus – 63:63, bet lemiamoje ketvirčio pradžioje „Partizan“ spurtavo 10:2 ir susikrovė dviženklę persvarą (75:65).

Likus kiek mažiau nei 3 minutėms iki rungtynių pabaigos Jordanas Mickey kirpo „Virtus“ deficitą iki vieno taiklaus metimo (76:79), tačiau kertiniu momentu prabilo Jamesas Nunnally ir Dante Exumas, vėl padidinę Belgrado klubo atotrūkį (84:76).

Per likusią pusantros minutės „Partizan“ nebeišsikapstė.

Belgrado ekipos gretose išsiskyrė Exumas, kurio sąskaitoje per 28 minutes buvo 17 taškų (6/9 dvit., 0/2 trit., 5/5 baud.), 7 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai bei 33 naudingumo balai.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Nunnally, per 27 minutes pelnęs 18 taškų (7/8 dvit., 1/2 trit.). Jis taip pat atkovojo kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 17 naudingumo balų.

Bolonijos komandai Mickey per 26 minutes pelnė 13 taškų (3/4 dvit., 1/3 trit., 4/4 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 25 naudingumo balus.

„Virtus“: Mamui Jaiteh 14 (5/7 dvit.), Jordanas Mickey (9 atk. kam., 25 naud.) ir Semi Ojeleye (5/7 dvit., 5 atk. kam.) po 13, Milošas Teodosičius 11 (3/5 trit., 12 rez. perd., 8 kld.), Awudu Abassas 10 (2/3 trit.), Alessandro Pajola 9.

„Partizan“: Jamesas Nunnally 18 (7/8 dvit.), Kevinas Punteris (6/8 dvit., 3 per. kam.) ir Dante Exumas (6/9 dvit., 5/5 baud., 7 atk. kam., 7 rez. perd., 3 per. kam., 33 naud.) po 17, Yamas Madaras 11, Alenas Smailagičius 9 (2/3 trit.), Zachas LeDay 8 (4/9 dvit., 8 atk. kam., 4 per. kam.).

Rungtynių apžvalga: