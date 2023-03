Sugrįžęs D'Angelo Russellas vedė „Lakers“ į pergalę

Be LeBrono Jameso žaidusi Los Andželo „Lakers“ 122:112 nugalėjo Toronto „Raptors“, laimėjo trečią sykį iš eilės ir įsitvirtino Vakarų konferencijos 9-oje vietoje. Nugalėtojus į pergalę vedė po pertraukos ant parketo sugrįžęs D'Angelas Russellas, pelnęs 28 taškus.

Nuotr.: AP-Scanpix

Nuo vasario 24 d. nerungtyniavęs D'Angelo Russellas sugrįžo ant parketo, o jo vedama Los Andželo „Lakers“ (33-34) iškovojo svarbią pergalę NBA. 27-erių gynėjas pelnė 28 taškus ir jo komanda savo aikštėje 122:112 (31:35, 39:27, 15:28, 37:22) įveikė Toronto „Raptors“ (32-36) bei laimėjo trečią sykį iš eilės.

Rungtynių žaidėjas EFF 32 D'Angelo Russell Taškai 28 Taiklumas 10-17 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 9

„Lakers“ vertėsi be kojos traumą besigydančio LeBrono Jameso. Žaidėjas turėtų sugrįžti per artimiausias kelias savaites.

Russellas per 31 minutę įmetė 5 iš 9 dvitaškių, 5 iš 8 tritaškių ir 3 iš 3 baudų metimų. Jis taip pat pridėjo 5 atkovotus kamuolius, perimtą kamuolį, 4 klaidas ir 9 rezultatyvius perdavimus.

Likus 8 minutėms iki mačo pabaigos „Raptors“ dar buvo priekyje (96:95), tačiau tuomet šeimininkai spurtavo 15:4 ir susikrovė dviženklę persvarą (110:100), kurios galop pakako pergalei.

Anthony Davisas per 32 minutes pridėjo 8 taškus (4/7 dvit.), 9 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus, o Dennisas Schroderis – 7 rezultatyvius perdavimus.

Toronto ekipos gretose išsiskyrė Scottie Barnesas, kurio sąskaitoje per 38 minutes buvo 32 taškai (12/15 dvit., 1/4 trit., 5/6 baud.), 9 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, perimtas kamuolys ir klaida.

Po šios pergalės Los Andželo klubas Vakarų konferencijoje įsitvirtino 9-oje vietoje, tuo metu „Raptors“ Rytuose taip pat rikiuojasi devintas.

„Lakers“: D'Angelo Russellas 28 (5/9 dvit., 5/8 trit., 5 atk. kam., 9 rez. perd., 4 kld.), Dennisas Schroderis 23 (5/11 dvit., 3/6 trit., 7 rez. perd., 4 per. kam., 6 kld.), Austinas Reavesas 18 (6/8 dvit., 6/6 baud., 5 rez. perd.), Jarredas Vanderbiltas (2/4 trit.) ir Rui Hachimura (6/7 dvit.) po 16, Anthony Davisas 8 (4/7 dvit., 9 atk. kam., 4 blok.).

„Raptors“: Scottie Barnesas 32 (12/15 dvit., 5/6 baud., 9 atk. kam., 7 rez. perd.), OG Anunoby 31 (8/8 dvit., 4/6 trit., 5 per. kam., 5 kld.), Jakobas Poeltlas 17 (8/17 dvit., 10 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Pascalis Siakamas 12 (3/8 dvit., 2/5 trit.), Fredas VanVleetas 8 (2/6 trit., 10 rez. perd., 3 per. kam., 4 kld.).