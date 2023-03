Pirmą kartą Jokičiaus trigubo dublio neužteko „Nuggets“ pergalei

Nuotr.: RS-Scanpix

Pirmą kartą šiame sezone Denverio „Nuggets“ (46-21) patyrė nesėkmę, kai Nikola Jokičius užfiksavo trigubą dublį. 28-erių serbas pelnė 37 taškus, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų, tačiau jo atstovaujama komanda išvykoje 120:128 (38:26, 29:42, 26:30, 27:30) nusileido autsaideriams San Antonijaus „Spurs“ (17-49).

Rungtynių žaidėjas EFF 26 Keldon Johnson Taškai 23 Taiklumas 8-17 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 6

Tai buvo Jokičiaus 26-as trigubas dublis šį sezoną. Visus praėjusius 25 mačus, kai jis fiksavo šį pasiekimą, Denverio komanda iškovodavo pergalę.

Šį NBA sezoną pagal trigubus dublius pirmaujantis Jokičius per 38 minutes įmetė 10 iš 18 dvitaškių, 4 iš 5 tritaškių ir 5 iš 6 baudų metimų.

Likus 3 minutėms iki rungtynių pabaigos „Nuggets“ atsiliko vos per vieną metimą (116:118). Vis tik tuomet aukštesnę pavarą įjungę „Spurs“ spurtavo 10:0 ir pabėgo į priekį (128:116), o svečiai iš Denverio nebeišsigelbėjo.

Trečiojo kėlinio viduryje emocijų nesuvaldę ir apsistumdę Michaelas Porteris ir Zachas Collinsas buvo išvaryti iš aikštės.

San Antonijaus komandai Keldonas Johnsonas per 35 minutes pelnė 23 taškus (5/12 dvit., 3/5 trit., 4/4 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 2 kamuolius.

Dougas McDermottas per 28 minutes pridėjo 20 taškų (3/4 dvit., 4/4 baud., 2/3 baud.), o Jeremy Sochanas – 19 (9/13 dvit., 0/3 trit., 1/1 baud.) ir 8 atkovotus kamuolius.

Vakarų konferencijoje „Nuggets“ stovi pirmoje vietoje, o „Spurs“ rikiuojasi 14-oje pozicijoje.

„Spurs“: Keldonas Johnsonas 23 (5/12 dvit., 3/5 trit., 8 atk. kam., 6 rez. perd.), Dougas McDermottas 20 (4/4 trit., 5 atk. kam.), Jeremy Sochanas 19 (9/13 dvit., 8 atk. kam., 4 kld.), Devinas Vassellas (4/8 dvit., 2/7 trit., 4 rez. perd.) ir Tre Jonesas (5/6 dvit., 8 rez. perd., 3 per. kam.) po 14, Sandro Mamukelashvili 11 (2/3 trit.), Zachas Collinsas 10 (1/5 trit., 9 atk. kam.), Keita Batesas-Diopas 9.

„Nuggets“: Nikola Jokičius 37 (10/18 dvit., 4/6 trit., 5/6 baud., 11 atk. kam., 11 rez. perd., 3 per. kam., 5 kld.), Jamalas Murray 24 (7/13 dvit., 2/8 trit., 6 atk. kam., 7 rez. perd., 3 per. kam., 2 blok., 4 kld.), Aaronas Gordonas 14 (2/5 trit., 6 atk. kam.), Kentaviousas Caldwellas-Pope'as 13 (3/6 trit., 5 rez. perd., 4 per. kam.), Bruce'as Brownas 8, Michaelas Porteris 7.