Nesustabdomas Normantas su „Rytu“ tritaškiais užmėtė „Žalgirį“

jei ieskot pozityvo tai zalgiris pries bombini ryta kuris sulosia absoliuciai puikias rungtynes puolime pralaimi atitinkamai 4 ir 6 taskais. na o negatyvo kur kas daugiau. visu pirma kas su gynyba? akivaizdu kad kaziui sunku gintis pries nesistemines komandas kurios siaucia. eurolygoje to daug nepamatysi nes be dideles sistemos gali laimet tik keleta macu. bet klausimas kodel zalgiris antra karta lipa ant to paties greblio? negi neiseina apsigint? ir ne tik kad vel fosteri paleidzia bet dabar dar ir normanta. du zaidejai - 58 taskai. cia nba krepsinis. tai kelia klausimu koks tikras zalgirio veidas. ar paskutines dvi pergales eurolygoje pries komandas kurios jau galbut labai nesistengia kazka parodo? gal tas veidas vis tik yra ankstesnes 6 el rungtynes kur buvo pralaimetos 5, o dvi ju arti 30 tasku? sunku pasakyti. greiciausiai atsakymas yra zalgirio gyneju grandyje. ten kazkiek truksta kurejo ir gynybos ardytojo, bet labiausiai kad kazkas pasigintu. nes pats zalgiris su rytu imeta uztektinai tasku. tik neturi tiek talento gyneju linijoje kad uzmetytu tasku lenktynese. tikiuosi iki sezono galo zalgiris pasitaisys savo bedas. nes atsimenu praeta pusfinali su lietkabeliu tai vis laukeme mes is kazio to pagerejimo zaidime bet taip ir nesulaukem. sprendimai neuztikrinti, gynybos nebuvo. lygiai kaip ir dvi sio sezono rungtynes su rytu. kad nebutu to paties kai zalgiriui ateis lemiamos siais metais.