„Wolves“ aplankęs Žiemelis – apie ambiciją kąsti „Žalgiriui“ ir akcijų pardavimą

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Gediminas Žiemelis pirmąkart apsilankė jam priklausančios Alytaus „Wolves“ komandos rungtynėse. Kartu su bendraminčiais įkurtas klubas debiutuoja Lietuvos krepšinyje ir subūręs ambicingą sudėtį įsiveržė tarp stipriausių.

Fotogalerija Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL

Verslininko akivaizdoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Alytuje per pratęsimą 94:99 nusileido Jonavos „CBet“ ir patyrė septintą pralaimėjimą.

Alytiškiai su 15 pergalių per 22 turus rikiuojasi trečioje vietoje, į priekį užleisdami Vilniaus „Rytą“ (16-5) ir Kauno „Žalgirį“ (18-4).

„Wolves“ laukia kovo pradžioje pasikviesto Rashardo Kelly, po kurio atvykimo vadovybė spręs klausimą, ar dar stiprinti sudėtį. Žiemelis užsiminė, jog viskas priklausys nuo bendro komandos vaizdo.

„Mes turime būti realistais, jog pirmąją vietą laimėti yra be galo sunku, bet kamuolys apvalus, – per LKL rungtynių ilgąją pertrauką šypsodamasis kalbėjo Žiemelis. – Aišku, mes pastebėsime kitas tris savaites. Rashardas Kelly atvažiuoja kovo 19 dieną. Pažiūrėsime, kaip atrodo komanda, nes vėlgi, jau dabar turime 15 žaidėjų. Kad tik nebūtų trinties. Kažką atkabinti sezono pabaigoje nei šis, nei tas. Turėti žaidėjus, kurie dubliuojasi, irgi nei šis, nei tas. Prie viso to, pirmos vietos klausimas.

Galvoju, kad mes su savo baze ir infrastruktūra atrodome visai neblogai ir šiemet bet kokiu atveju tikrai galime tikėtis vardinio kvietimo (į tarptautinį turnyrą). Gal tai truputį nuims naštą nuo žaidėjų psichologijos. Aišku, niekas negali garantuoti, bet esu beveik įsitikinęs, kad turėtume gauti, jeigu net nepasisektų sportiniu keliu.“

Tinklalapis BasketNews pateikia LKL studijoje bendravusio Žiemelio pokalbį.

Rungtynių žaidėjas EFF 36 Glynn Watson Taškai 32 Taiklumas 11-19 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 6

– Vardinio kvietimo tikitės į Europos taurę ar FIBA Čempionų lygą? – buvo paklausta Žiemelio.

– Geras klausimas. Variantas yra tiek viena, tiek kita lyga.

– Jeigu pajaustumėte, kad šį sezoną yra reali galimybė kąsti „Žalgiriui“, ar tai darytų įtaką dar vieno naujoko pasikvietimui į „Wolves“ komandą?

– Vadybiškai tai būtų ne visiškai išmintingas sprendimas, nes dar neturime savo pagrindinių namų, neparduodame bilietų, neturime maitinimo (arenoje) ir viso kito. Čia gal būtų labiau emocinis dalykas. Vieną kartą galime sužaisti emociškai, bet tai bus trumpalaikis veiksmas, kaip išleidi fejerverką ir po poros minučių nepameni to vaizdo.

– Bet jeigu atsirastų tokia galimybė?

– Mes ambicingi žmonės (juokiasi).

– Daug yra kalbų apie „Wolves“ kito sezono biudžetą, kad tai gali būti 5 ar 8 mln. eurų. Kiek visa tai turi pagrindo?

– Esu vienas iš turbūt penkių žmonių, kurie tvirtina biudžetą. Tai mes neturime kitiems metams patvirtino biudžeto. Galima pabandyti išskaičiuoti iš 11 tūkst. vietų ASG arenos ir maždaug 20 gerų namų rungtynių, kad realiai iš bilietų galima tikėtis turbūt iki 2 mln. eurų. Taip realistiškai su gera komanda. Gal kažkas matematiškai ir išskaičiuoja, ir priartėja prie 8 mln. eurų. Sprendimo nėra. Pasikartosiu, kad viskas bus daroma teisingai vadybiškai.

Mes turime grupę žmonių, kurie sudėjo pinigus į šitą klubą. Jie veikiausiai prisistatys sezono pabaigoje. Mes taip ir žadėjome. Pervažiavę į namų ASG areną pradėsime mažmeninę prekybą mūsų bendrovės akcijomis, ką ir žadėjome, kad visi norintys galės įsigyti. Girdėjau komentarų, kad nedarome to. Paprasčiausiai norime tai susieti su persikėlimu į Vilnių.

Ir jeigu ateini ne vienam sezonui, tai reikia vengti trumpalaikio žingsnio, kuris gali sužlugdyti tvarumą.

Globalūs „Wolves” užmojai ir kaip su ta cenzūra? | Netaktiškai su Rimantu Kaukėnu:

– Jums pačiam, kas šiuo metu yra pagrindinis varžovas Lietuvoje: Kauno „Žalgiris“ galvojant apie finalą ar vis dėlto Vilniaus „Rytas“ galvojant ir apie tai, kad ateinate į Vilnių, kur „Wolves“ turbūt sieks būti pirmąja komanda?

– Visų pirma, viduje sau pasisakėme, kad būsime solidūs. Solidumas pasireiškia viskuo: elgsena arenoje, elgsena viešojoje erdvėje, pasisakymais. Visas komandų penketukas yra stiprus ir bet kas gali pralaimėti bet kam. Manyčiau, kad tai pasitarnaus, jog LKL kitą sezoną gali tikėtis daugiau pajamų iš televizijos transliacijų. Žiūrovams tai yra įdomiau, o kaip bus, pamatysime.

– Ar ASG arenos rekonstrukcija artėja į pabaigą?

– Jo, reikia pasakyti du svarbius dalykus. Norėjome pagražinti išorinę pusę ir sutvarkyti vidinę pusę. Išorinei pusei mums neišdavė leidimų, nekomentuosiu dėl ko, tai sakykime miestas negaus gražesnio vaizdo trumpalaike prasme, o vidus bus idealus. Bus įrengta vien 350 ekranų, net kiekviename tualete, jeigu netyčia nespėji, bus galima nepraleisti rungtynių akimirkų.

– Ar jau faktas, kad važiuojate į Londoną žaisti LKL rungtynių su Prienų „Labas GAS“?

– Iš mūsų pusės viskas yra suorganizuota. Kaip suprantu, reikia FIBA patvirtinimo, tuo rūpinasi LKL. Prieš dvi dienas dar neturėjome jo.