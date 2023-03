„Žalgirio“ varžovė – geriausia komanda Europoje

Nuotr.: BasketNews iliustracija

Kauno „Žalgirio“ atkrintamųjų viltis gyva, bet šią savaitę Kazio Maksvyčio ir jo kariaunos laukia neeilinė užduotis – apginti namų tvirtovę prieš Eurolygos lyderę. Kaune svečiuojasi Pirėjo „Olympiakos“, kurios žaidimas šį sezoną nepalieka abejingų.

Pirmas puolimo ir antras gynybos reitingai, nenuginčijamas MVP, geriausiai besiginantis žaidėjas, išlaikytas branduolys ir vieta Eurolygos turnyrinės lentelės viršūnėje. „Olympiakos“ šiemet turi viską, kad po dešimtmečio grįžtų į Eurolygos sostą.

Įspūdinga, kad matydami šį „Olympiakos“ mes per porą sezonų pamiršome, kad po pralaimėjimo 2018 m. „Žalgiriui“ Eurolygos ketvirtfinalyje Pirėjo klubas trejus metus net nebuvo arti panašumo į atkrintamųjų komandą.

Tinklalapis BasketNews apžvelgia būsimų „Žalgirio“ varžovų žaidimą ir priežastis, kodėl „Olympiakos“ turi favorito statusą Eurolygoje.

Branduolio žaidėjai tapo geresniais

Nuotr. Panagiotis Moschandreou/Euroleague Basketball via Getty Images

Vasarą „Olympiakos“ sudėtyje atliko kosmetines permainas, bet vis tiek atrodė kaip susilpnėjusi komanda – išvykusį Tylerį Dorsey pakeitęs Isaiah Canaanas neatrodė tolygus pakeitimas. Tokiu jis ir netapo, bet „Olympiakos“ vis tiek šiemet yra dar solidesnė komanda nei pernai.

Jau pernai, kiek netikėtai, Pirėjo klubas buvo per metimą nuo sugrįžimo į Eurolygos finalą, kuriame 2010-2017 metų laikotarpyje žaidė net penkis kartus. Tuomet Vasilije Micičius nuramino Graikijos klubo sirgalių ambicijas, bet šiemet Georgioso Bartzoko kariauna įrodinėja, kad sugrįžimas į elitą nebuvo atsitiktinumas.

Nors Dorsey tiesiogiai ir nebuvo pakeistas, „Olympiakos“ išsaugotas branduolys tiesiog tapo geresnis. Ir čia reikia pradėti, žinoma, nuo Saša Vezenkovo.

Bulgaro praėję du sezonai buvo solidūs, bet mažai kas tikėjosi, kad šiemet jis dės dar vieną didelį kokybės šuolį į viršų. Geriausiai be kamuolio Eurolygoje judantis žaidėjas taškų vidurkį pakėlė per 4,2 taško (nuo 13,7 iki 17,9), naudingumo balų – per 4,7 (nuo 17,8 iki 22,5).

„Jis gerai skaito žaidimą, turi labai gerą metimą, – apie Vezenkovo išskirtinumą kalbėjo Kazys Maksvytis. – Išnaudoja save įvairiose situacijose, susirenka pigių taškų, gerai žaidžia be kamuolio, pelno taškus nesumušęs kamuolio ant parketo. Čia ir yra jo išskirtinumas.“

Vasarą Vezenkovą lydėjo kalbos, kad jis gali išvykti į Sakramento „Kings“. Taip neatsitiko, jis sužaidė fenomenalų Europos čempionatą, o į Eurolygą perkėlė tą pačią Bulgarijos rinktinės lyderystę ir dabar yra neabejotinas favoritas laimėti MVP apdovanojimą.

Trečią sezoną po sugrįžimo į Pirėjų žaidžiantis Kostas Sloukas prasčiausiai karjeroje meta tritaškius (30,5 proc.), bet vis tiek žaidžia karjeros sezoną – 11 taškų, 6,4 rezultatyvaus perdavimo (daugiausiai karjeroje) ir 16,3 naudingumo balo (daugiausiai karjeroje) vidurkiai.

Išvykusio Dorsey vietą netikėtai užpildė Giannoulis Larentzakis. 29-erių graikas savo vidurkius pakėlė nuo 4 taškų ir 2,4 naudingumo balo iki atitinkamai 8,1 ir 7,3. Vėlai atsiskleidęs krepšininkas duoda naudos ne tik gynyboje, bet ir yra tapęs tikru ketvirtųjų kėlinių specialistu – 4,3 taško su 53,8 proc. tikslumu iš toli.

Kapitonas Kostas Papanikolaou taip pat žaidžia rezultatyviausiai ir naudingiausiai per pastaruosius penkerius metus (8,8 tšk., 9,9 naud.), o prie visų sėkmingų „Olympiakos“ pavyzdžių būtina pakalbėti apie Thomasą Walkupą.

„Žalgirio“ gerbėjų širdis pavergęs gynėjas pirmajame sezone Graikijoje darė įprastus savo darbus, tačiau trūkdavo kokybės. Dabar jis tritaškių pataikymo procentą nuo 29,7 pakėlė iki 38,8, o rezultatyvių perdavimų atlieka dvigubai daugiau: vietoje 2,7 – 5,4.

Walkupas yra trečias naudingiausias „Olympiakos“ žaidėjas (12,3 naud.), bet jo žaidimas niekada nebuvo grindžiamas tik skaičiais. Idealus užduočių vykdytojas aikštėje yra pagrindinė priežastis, kodėl Pirėjo klubas turi antrą gynybos reitingą.

Perimetre varžovų lyderius smaugiantis amerikietis išsikeitęs ginamaisiais kojomis atstovi neprasčiau nei aukštaūgis ir jei jis negaus geriausiai besiginančio žaidėjo apdovanojimo, tai bus kažkoks nesusipratimas. O kad bus sunku parodo tai, jog po Dimitrio Diamantidžio eros pabaigos 2011 m. iki šiol vienintelis Adamas Hanga iš perimetro linijos žaidėjų sulaukė tokio pripažinimo Eurolygoje.

Arti tobulumo

Nuotr. Panagiotis Moschandreou/Euroleague Basketball via Getty Images

Pažvelgus į „Olympiakos“ sudėtį, tai neatrodo kaip stipriausia Eurolygos komanda ant popieriaus. Anaiptol. Tad kas padaro šią komandą tokia ypatinga?

Bartzoko rotacijos yra dažnai aptarinėjama tema ir pirmaisiais metais dėl to specialistas iš Graikijos sulaukdavo kritikos. Vis dėlto nugalėtojai neteisiami ir penketų žaidimas dabar neša dividendus – išlaikytas komandos branduolys vienas prie kito jau taip pripratęs, kad iš susižvalgymo žino, ką daryti.

Lyginant su praėjusiu sezonu „Olympiakos“ savo rezultatyvumą pakėlė nuo 80 iki 85 taškų, rezultatyvių perdavimų skaičių – nuo 17,4 iki 22,3, tritaškių procentą – nuo 35,3 iki 39,4. Reikšmingi pokyčiai ir tai tik dar labiau patvirtina ankstesnes mano mintis – žaidėjai vienas prie kito taip priprato, jog patys tapo ženkliai geresni.

Klausimas, kaip kiekvienas jų atrodytų kitoje sistemoje, bet Bartzokas atrado pergalingą mechanizmą ir spaudžia maksimumą.

„Olympiakos“ žaidimas žiūrisi taip paprastai, kad galėtų atrodyti, jog lengva taip žaisti, kai komandoje turi pikenrolų karalių Slouką, idealų kamuolio nuvedėją Walkupą ir geriausiai be kamuolio judantį Vezenkovą. Taip, tai aukščiausio lygio savo srities specialistai, bet jų stiprybes dar reikia mokėti išryškinti prie gynybų prisitaikymo.

„Kaip ir sezono pradžioje sakiau, kad, mano nuomone, jie yra geriausią krepšinį žaidžianti komanda, – spaudos konferencijoje prieš rungtynes sakė kauniečių treneris Maksvytis. – Daug automatizmo, susižaidimo tiek puolime, tiek gynyboje.

Puolime labai gerai juda kamuolys, išnaudojamos geriausios savybės. Gynyboje jie jaučia vienas kitą, ateina į pagalbas. Bus nelengvas iššūkis, bet kito kelio neturime, jei galvojame apie atkrintamąsias. Reikia bandyti paimti tašką prieš labai stiprų varžovą.“

Net 24 procentai „Olympiakos“ atakų baigiasi metimais iš pagavimo, 11,7 proc. – po prakirtimų. Tai reiškia, kad daugiau negu trečdalį savo atakų Pirėjo klubas užbaigia patogiais metimais po perdavimų.

Nuotr. BasketNews/D.Repečka

Tai atsispindi pataikymo procentuose – 59,6 proc. dvitaškių, 39,4 proc. – tritaškių. Atitinkamai pirma ir antra vietos Eurolygoje. Fenomenalu.

„Olympiakos“ žaidime labai daug pamatysime perdavimų iš rankų į rankas, kur suteikiama erdvė Sloukui veržtis į kairę pusę. Taip pat daug užtvarų gauna Vezenkovas, sugebantis jas išnaudoti įvairiai.

Bet tai nėra tik Slouko ir Vezenkovo komanda. Klubo vizitinė kortelė – geras kamuolio judėjimas bei tobulas žaidėjų išsidėstymas bei rotavimas tiek puolime, tiek gynyboje.

Graikijos grandas sugeba labai gerai pereiti iš gynybos į puolimą, o čia padeda tokio milžino kaip Moustapha Fallas turėjimas, kuris yra toks mobilus, kad gali net keistis ginamaisiais.

„Olympiakos“ gynyboje susirenka 71,9 proc. visų įmanomų kamuolių, o jau bėgti į priekį tikrai yra kam – be mano minėto Vezenkovo, Walkupo ir Slouko trio Shaquielle'as McKissicas atvirame krepšinyje yra vienas geriausių Eurolygoje, prie jo prisideda ir antrą jaunystę išgyvenantis Papanikolaou.

Prieš sezoną „Olympiakos“ vėl buvo turtingesnių klubų šešėlyje, tačiau demonstruojamas stabilumas, skirtingų ginklų kiekis ir kokybė tiek puolime, tiek gynyboje verčia šiuo metu juos vadinti geriausia komanda Europoje. Tai pagrindžia faktas, jog jie šiemet sužaidė jau visas 6 rungtynes prieš praėjusio finalo ketverto komandas ir pralaimėjo vienintelį sykį – Stambule prieš vietos „Anadolu Efes“.