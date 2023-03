Prieš lyderius – be Tayloro: „Žalgiris“ – „Olympiakos“ 59:65 (34 min.)

Į ekranus šiandien sugrįžta Eurolyga ir namuose Kauno „Žalgiris“ (15-13) surems ginklus su vienvalde turnyrinės lentelės lydere Pirėjo „Olympiakos“ (20-8).

Rungtynių eiga:

0:3, 1 min.: Walkupo tritaškis.

2:5, 2 min.: Ulanovo dvitaškis. Fallo taškai.

2:7, 2 min.: Vezenkovo taškai.

5:7, 3 min.: Šmito tritaškis.

5:9, 4 min.: Vezenkovo dvitaškis.

7:9, 6 min.: Ulanovo dvitaškis.

10:9, 6 min.: Lekavičiaus tritaškis.

10:10, 8 min.: Papanikolaou bauda.

13:10, 8 min.: Ulanovo tritaškis.

13:13, 9 min.: Vezenkovo tritaškis.

13:15, 9 min.: Vezenkovo dvitaškis.

17:15, 10 min.: Biručio bauda. Dimšos tritaškis.

„Žalgiris“: Edgaras Ulanovas 7, Rolands Šmits 3.

„Olympiakos“: Saša Vezenkovas 9, Thomasas Walkupas 3.

19:17, 11 min.: Šmito taškai, Larentzakio dvitaškis.

Įdomus Kazio Maksvyčio pasirinkimas – įprastai pagrindinis „Žalgirio” centras Kevarriusas Hayesas pirmąkart sezone pirmąjį kėlinį praleido ant suolo. „Olympiakos” 218 cm ūgio milžiną Moustaphą Fallą naudojo be keitimų, o „Žalgirio” štabas prieš jį statė Rolandą Šmitą ir Lauryną Birutį. „Žalgiris” nekomunikavo apie jokias Hayeso sveikatos problemos, kurios neleistų jam rungtyniauti.

22:20, 12 min.: Dimšos tritaškis. Lountzio tritaškis.

Edgaras Ulanovas ilgiausiai iš „Žalgirio” startinio penketo žaidė be keitimų – 12 minučių ir 20 sekundžių. Kapitonas per jas surinko 7 taškus, pataikęs 2 iš 2 dvitaškių ir 1 tritaškį.

22:21, 13 min.: McKissico bauda.

24:21, 13 min.: Butkevičiaus baudos.

26:21, 13 min.: Butkevičiaus dvitaškis.

29:23, 15 min.: Larentzakio dvitaškis, Polonaros tritaškis.

29:25, 16 min.: McKissico baudos.

29:28, 17 min.: Larentzakio tritaškis.

29:30, 17 min.: Peterso taškai.

32:32, 18 min.: Brazdeikio tritaškis, McKissico dvitaškis.

34:32, 19 min.: Biručio dvitaškis.

34:35, 20 min.: McKissico tritaškis.

34:37, 20 min.: McKissico baudos.

34:40, 20 min.: McKissico dvitaškis su pražanga.

„Žalgiris“: Edgaras Ulanovas 7, Tomas Dimša 6, Rolands Šmits 5, Arnas Butkevičius 4.

„Olympiakos“: Shaquielle'as McKissicas 13, Saša Vezenkovas 9, Giannoulis Larentzakis 7.

Labai sunkus kėlinys „Žalgiriui, per kurį suklysta 8 kartus, o iš viso per pirmąją pusę prarasta 13 kamuolių. Tuo metu „Olympiakos” gretose – absoliutus Giannoulio Larentzakio ir Shaquielle’o McKissico dominavimas: Larentzakis pelnė 7 taškus, McKissicas – 13, o iš viso graikai per kėlinį surinko 25 taškų (iš jų 20 šie du krepšininkai).

McKissicas kėlinį uždarė asmenine 10 taškų atkarpa, o kai Brazdeikis aukojo amerikiečio tritaškį, „Olympiakos” puolėjas pataikė iš toli ir siuntė oro bučinį atsisukęs į „Žalgirio” štabą.