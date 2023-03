Įvertinimai žalgiriečiams: į rungtynes grąžinęs trio ir nesusitvarkęs Butkevičius

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Kauno „Žalgiris“ metė rimtą iššūkį Eurolygos lyderiui, tačiau galiausiai namuose pripažino Pirėjo „Olympiakos“ pranašumą – 72:74.

Kauniečius pražudė Saša Vezenkovo dvitaškis. Bulgaras rungtynėse įrodė, kodėl yra šio sezono Eurolygos MVP – 25 taškai, 8 atkovoti kamuoliai, 32 naudingumo balai ir visi 9 pataikyti dvitaškiai.

„Žalgiryje“ rezultatyviausias ir naudingiausias buvo Rolands Šmits – 18 taškų, 6 atkovoti kamuoliai ir 14 naudingumo balų.

Tinklalapio BasketNews žurnalistas Jonas Lekšas įvertino žalgiriečių pasirodymą prieš šiuo metu geriausią komandą Europoje.

Rolands Šmits – 8,5 balo

30 min., 18 tšk. (3/6 dvit., 4/6 trit.), 6 atk. kam., 2 kld., 4 praž., 14 naud. balų.



Rūlė žaidė puikų mačą iki tos nelemtos pražangos paskutinę minutę prieš Shaquielle'ą McKissicą. Tai kauniečiams kainavo labai brangiai, bet, iš kitos pusės, be Šmito nebūtų to įspūdingo sugrįžimo. Rolands perimetre puikiai atakavo Moustaphą Fallą, o pats gynyboje tvirtai atstovėjo. Neįtikėtina – Šmitui būnant ant parketo „Žalgiris“ už „Olympiakos“ pelnė 17 taškų daugiau.

Tomas Dimša – 8 balai

23 min., 17 tšk. (2/3 dvit., 3/5 trit., 4/5 baud.), 1 rez. perd., 3 kld., 12 naud. balų.



Dimša rungtynes pradėjo dviem tritaškiais ir jautėsi, kad tai bus jo vakaras, bet gerą darbą puolime apkartindavo klaidos gynyboje. Visgi tikroji Tomo valanda išaušo ketvirtajame kėlinyje. Drąsiais reidais ir tritaškiu Tomas įjungė Dimšanės režimą (kad ir kas tai būtų) ir užkūrė visą areną. Vėl jis turėjo tvarkytis su įžaidėjo užduotimis ir kūrybos pernelyg nebuvo, bet svarbiausia, jog jis pats susikūrė sau progas ir jas išnaudojo. O ir gynyboje po pertraukos jis rodė pavyzdį, kaip reikia dengti McKissicą.

Edgaras Ulanovas – 7,5 balo

35 min., 12 tšk. (2/4 dvit., 2/2 trit., 2/4 baud.), 1 atk. kam., 6 rez. perd., 3 kld., 12 naud. balų.



Kapitonas pradėjo mačą labai aktyviai ir to nebuvome matę nuo KMT finalo, po kurio Ulanovas atrodė šiek tiek pasėdęs. Kai nėra Isaiah Tayloro, Edgaras tampa pagrindiniu „Žalgirio“ kūrėju, bet jis tai daro žaisdamas nugara į krepšį. Puikiai kamuolį nusimetinėjęs puolėjas pavojingas puolime buvo ir be pelnomų taškų bei stipriai prisidėjo prie šeimininkų spurto. Deja, bet paskutinės atakos buvo nesėkmingos, bet reikia pažiūrėti į minučių skaičių ir suprasti, kad kapitono jėgos nėra begalinės. Pastabos Ulei galėtų būti už paleistą McKissicą antrajame kėlinyje, kuris tiesiog buvo per greitas.

Arnas Butkevičius – 5,5 balo

30 min., 7 tšk. (1/2 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), 6 atk. kam., 3 rez. perd., 2 per. kam., 5 kld., 10 naud. balų.



Rungtynių žaidėjas EFF 32 Aleksandr Vezenkov Taškai 25 Taiklumas 11-16 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 2

Statistikos grafose Butkevičius pasižymėjo iš esmės, o jo tritaškis ketvirtajame kėlinyje buvo labai svarbus. Ir nors tik jo (+8), Šmito (+17) ir Dimšos (+5) +/- rodiklis šeimininkų gretose buvo teigiamas, Arnas dažnai krito iš konteksto. Vezenkovas yra unikalus žaidėjas, bet aš esu įsitikinęs, kad bent 8-10 taškų Butkevičius galėjo nuimti su geresne koncentracija. Lietuvis nesusitvarkė su gynybinėmis užduotimis, o puolime iki pertraukos klydo ne sau būdingose vietose.

Achille Polonara – 5 balai

31 min., 5 tšk. (1/4 dvit., 1/5 trit., 0/2 baud.), 8 atk. kam., 3 rez. perd., 2 kld., 2 blk., 7 naud. balai.



Polonara ėjo į starto penketą ir žaidė labai daug. „Žalgirio“ noras buvo žaisti mobiliu penketu ir tai kažkiek teisinosi, bet italas nepataikė savo metimų ir autiomatiškai nebuvo toks naudingas komandai. Jam Kazys Maksvytis nepatikėjo užduoties dengti Vezenkovo, bet po išsikeitimų jo per gilus nuėjimas į pagalbas neatrodė gerai. Pora jo blokų buvo gražūs, bet iš esmės Achille per dažnai rizikuoja, o kartais gali susidaryti vaizdas, kad ir pritingi.

Kevarriusas Hayesas – 4,5 balo

10 min., 0 tšk. (0/0 met.), 3 atk. kam., 1 blk., 4 naud. balai.



Hayesas žaidė per trumpai, kad kažkaip kitaip jį vertinti. Fallas tiesiog nebuvo tinkamo stiliaus vidurio puolėjas jam nei puolime, nei gynyboje, todėl žaidimo laikas buvo labai mažas. Visgi jis spėjo tą patį Fallą apdovanoti įspūdingu bloku.

Laurynas Birutis – 4,5 balo

6 min., 3 tšk. (1/1 dvit., 1/2 baud.), 1 atk. kam., 4 naud. balai.



Kaip ir Hayesas, taip ir Birutis žaidė per trumpai, kad būtų galima ryškiai įvertinti jo pasirodymą. Laurynas per savo atkarpą kažko nesugadino, išnaudojo šansus puolime ir tai yra svarbiausia. Tai buvo tiesiog tas vakaras, kai Maksvytis nusprendė vidurio puolėjo vietoje daugiausiai remtis Šmitu ir tai pasiteisino.

Lukas Lekavičius – 4 balai

18 min., 5 tšk. (1/1 dvit., 1/4 trit.), 3 rez. perd., 3 kld., 3 naud. balai.



Iškritus Taylorui, Lekavičius nepasistiebė ir įžaidėjo labai trūko kauniečiams. Lukui buvo sunku prieš Thomasą Walkupą, bet kai kurios klaidos buvo nepaaiškinamos. Tai buvo mačas, kada visa komanda yra stipriai priklausoma nuo Lekavičiaus žaidimo, bet jis to reikiamo impulso nedavė.

Ignas Brazdeikis – 4 balai

15 min., 5 tšk. (1/3 dvit., 1/3 trit.), 3 atk. kam., 3 rez. perd., 5 naud. balai.



Deja, bet labai trūko ir Brazdeikio geresnio žaidimo. Jis greitai atliko 3 rezultatyvius perdavimus, bet po to pradėjo skubinti įvykius ieškodamas savo taškų. Pirėjo klubo gynyba yra elitinė ir išryškino vietas, kuriose dar reikia Europoje dirbti Ignui. Gynyboje Iggy taip pat darė per daug elementarių klaidų ir lemiamu metu net nebuvo mestas į kovą.