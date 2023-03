Intensyviausią sezoną pasitinkanti 3x3 krepšinio pora siekia kartu dalyvauti olimpinėse žaidynėse

Nuotr.: FIBA

Iki oficialaus 3x3 krepšinio sezono starto dar liko kiek daugiau nei mėnuo, o mintimis apie laukiančius iššūkius pasidalino trijulių krepšinyje užgimusi geriausių šalies 3x3 krepšininkų pora – Marijus Užupis ir Martyna Petrėnaitė.

Marijus Užupis Komanda: Marijampolės Sūduva-Mantinga

Pozicija: SF, PF Amžius: 30 Ūgis: 197 cm Svoris: 95 kg Gimimo vieta: Šakiai, Lietuva

Šiuo metu Užupio ir dviejų jo komandos draugų Raudondvario „Hoptrans“ 3x3 krepšinio klube – Aurelijaus Pukelio ir Pauliaus Beliavičiaus – Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) atstovaujama Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ laukia savo varžovo ketvirtfinalyje. Pirmąjį sezoną naujoje komandoje žaidžiantis krepšininkas vaikosi savo pirmojo NKL titulo.

Tuo tarpu Petrėnaitė neseniai su Kauno „LSMU-Aisčių“ ekipa Karalienės taurėje iškovojo bronzą, o dabar ruošiasi lemiamoms Moterų lygos kovoms. Tiesa, jos mintyse – noras kuo greičiau pasinerti į trijulių krepšinį.

„Galvoju, kad svarbiausia sezoną užbaigti gerai, be traumų ir su kuo aukštesne pozicija lentelėje. Norėtume iškovoti kuo aukštesnės prabos medalius, būtų smagu patekti į Baltijos lygos finalo ketvertą, dirbsime ties tuo.

3x3 krepšinio sezono laukiu labiau nei savo gimtadienio ar bet ko kito. Visą sezoną, tik prasidėjus 5x5 krepšiniui, jau svajoju, kad prasidėtų 3x3. Pagrindinis tikslas po sezono iškart, esant galimybei, geriau fiziškai pasiruošti, sustiprėti. Pasaulio čempionatas šiemet vyks anksčiau, todėl poilsio beveik nebus, nors norėtųsi pailsėti bent savaitę, kadangi eina antri metai be poilsio“, – teigė krepšininkė.

Iš visiškų paraščių Lietuvos moterų trijulių lygis per dvejus metus pakilo iki pasaulinio reitingo ketvertuko. Toks milžiniškas šuolis ir olimpinė perspektyva turėtų padidinti susidomėjimą ir įsitraukimą į šią sporto šaką, sako Petrėnaitė.

„Nežinau, kuris krepšininkas nesvajotų apie olimpiadą. Ypač, kai tai moterims yra šansas, tai didžiausia motyvacija ir potraukis šitam sportui. Kitur tokių galimybių kol kas nėra. Susidomėjimas tiek iš jaunimo, tiek iš kitų komandų yra, daug kas klausia apie galimybes žaisti. Manau, kad esant geriems rezultatams, automatiškai ten visi nori ateiti. Viskas prasideda nuo didžiulio darbo. Kiek mes dirbome, tikrai atidavėme visą širdį, visą save, kad tie rezultatai atsirastų“, – tvirtino Lietuvos moterų rinktinės narė.

Vienas pirmųjų artėjančio sezono iššūkių – pasaulio čempionatas, vyksiantis gegužės 30 – birželio 4 dienomis Austrijos sostinėje Vienoje. Pernai jame vyrai pasidabino sidabru, o moterys krito bronziniame finale.

Vietą planetos pirmenybėse jau užsitikrinusios lietuvių ekipos praėjusią savaitę sužinojo savo varžovus grupių etape. C grupėje besirungsiantys vyrai susitiks su Belgijos, Lenkijos, Puerto Riko ir atranką įveiksiančios šalies rinktinėmis.

„Lenkai ir belgai visą laiką yra sunkiai nuspėjami, priklausomi nuo tolimų metimų. Jie labai ruošiasi – ir vieni, ir kiti, jau žinau, kad sportuoja, mes vis dar ruošiamės NKL. Puerto Rikas pernai klubiniame krepšinyje pasirodė labai mažai kartų ir pasirodė nelabai gerai, sunku spręsti. Dar anksčiau jie atrodė labai emocingi, kada pajunta, kad gali žaisti, pasidaro stiprūs. Būna sudėtinga, bet tikslai nesikeičia – nevažiuojame dėl trečios vietos grupėje, visi važiuoja laimėti, bandysime ir mes“, – laukiančius oponentus apžvelgė pernai pasaulio vicečempionu tapęs Užupis.

Tuo tarpu D grupės varžybose moterys mėgins peržengti Kinijos, Rumunijos, Italijos ir atranką įveiksiančios komandos barjerus. Pernai būtent kinės užkirto lietuvėms kelią link išsvajotojo medalio, o po pralaimėjimo aplankęs kartėlis nėra toks jausmas, kurį norėtųsi pakartoti.

„Mūsų kartelė aukštai, dar jaučiasi nuoskauda, kad tiek nedaug pritrūko iki medalių. Tada sau pažadėjome, kad šito jausmo daugiau nenorėtume patirti, reikia išspausti iš savęs dar daugiau, kiek įmanoma. Labai daug duos stovykla, pasiruošimas prieš pasaulio čempionatą, kiek mūsų susirinks. Pernai ruošėmės žaisdamos 2 prieš 2, nes neturėjome žmonių. Buvome tik keturios. Tikiuosi, kad šįkart bus daugiau norinčių prisijungti, kad geriau pasiruoštume, vardan pagrindinės komandos, kuri važiuos“, – savo lūkesčius išdėstė Petrėnaitė.

Šiemet laukia kaip niekad intensyvus trijulių krepšinio klubinis sezonas. Jau dabar paskelbtame Pasaulio turo „Masters“ turnyrų tvarkaraštyje numatyta bent 13 turnyrų – nuo balandžio pabaigos iki gruodžio. Jų turėtų atsirasti ir daugiau, o dėl kelialapių į kai kurias varžybas gali tekti pakovoti ir „Challenger“ ar „Super Quest“ serijos turnyruose.

„Tikslai – išlikti antroje reitingo vietoje, bet bus labai sudėtinga, – ambicijų neslėpė „Hoptrans“ atstovausiantis Užupis. – Sezonas bus labai ilgas, o turnyrų bus tiek, kad net teoriškai į visus negalima suspėti. Bandysime pagerinti praeito sezono rezultatus. Reikės labai smarkiai pakovoti, tikėtis, kad nebūtų traumų, nes turnyrų daug. Žadame daug kur dalyvauti, visą vasarą bandysime visur važiuoti ir pririnkti taškų, kad jų užtektų Lietuvai tiesiausiu keliu patekti į olimpiadą.“

Dar įspūdingesni skaičiai – ties „Womens Series“ turnyrais. Įskaitant ir finalinį etapą, artėjančiame sezone numatyta net 20 turnyrų, kurie vyks nuo gegužės iki rugsėjo pradžios. Tai – rekordas, 5 turnyrais lenkiantis ikipandeminį 2019 m. sezoną. Pagerėjusi Lietuvos moterų krepšinio situacija leidžia tikėtis, jog lietuvės šiemet sulauks daugiau pakvietimų į aukščiausio lygio varžybas.

„Aš visada tam pasiruošusi. Jau keli metai, kai vasarą nieko kito neplanuoju, prioritetas 3x3 krepšiniui, kiek leis galimybės, bus renginių ir galėsiu dalyvauti. Koncentracija į ten, o kiti dalykai antraplaniai, jei eigoje atsiranda laisvesnio laiko“, – meilę trijulių krepšiniui deklaravo Petrėnaitė.

„Labai smagu, kad visa tai išeina suderinti su antra puse, pernai daug turnyrų vykdavo tame pačiame mieste. Gaunasi ir darbas, ir darbinės atostogos, nes yra galimybė palaikyti sužadėtinį per turnyrus. Man tai – geriausios atostogos“, – apie 3x3 krepšinio vasaros privalumus pridūrė Užupio sužadėtinė.

Labiausiai trokštamomis artėjančių metų darbinėmis atostogomis galėtų tapti 2024-ųjų Paryžiaus olimpinės žaidynės, į kurias patekti neblogus šansus turi tiek vyrų, tiek moterų rinktinės.

„Kiekvienas nori ir kad būtų tavo artimas, irgi iškovotų su tavimi vietą olimpiadoje. Noras didžiulis, kaip ir pasaulio čempionate gavosi, kad važiavome abu. Gal tai net kažkiek padeda, kai tavo žmogus yra šalia aikštelės, palaiko, gal ir tų jėgų daugiau atsiranda. Būtų šaunu kartu važiuoti į olimpiadą, bet iki to dar labai toli“, – troškimą kartu su širdies drauge sudalyvauti svarbiausiame pasaulio sporto renginyje išreiškė Užupis.

„Nežinau, kuris krepšininkas to nepasakytų. Man jau buvo svajonė prieš pasaulio čempionatą patekti ten ir būti kart su Marijumi. Aišku, tos svajonės, ta kartelė auga. Kai vieną įvykdai, nori kažko daugiau. Aišku, pati didžiausia svajonė būti ten kartu ir atstovauti Lietuvai. Kaip jau bus – reikia iki to nugyventi, daug darbo padaryti. To nebijau, o šansai yra tikrai realūs – jei ne per reitingą, tai per atrankas. Tikiuosi, kad turėsime to laiko ir galimybių kuo geriau pasiruošti“, – pokalbį užbaigė Petrėnaitė.