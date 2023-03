Žibėnas apie „Ryto“ naujoko įvedimą prieš lemiamą ČL mūšį: „Darysime viską“

Nuotr.: LKL

Vilniaus „Rytas“ turėjo puikią treniruotę prieš lemiamas FIBA Čempionų lygos rungtynes dėl patekimo į atkrintamąsias. LKL čempionai išvykoje sutriuškino Pasvalio „Pieno žvaigždes“ (104:75), o po mačo Giedrius Žibėnas akcentavo koncentraciją.

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Marcus Foster Taškai 22 Taiklumas 8-11 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 2

„Sveikinimai žaidėjams ir sveikinimai fanams, kurie atvyko ir davė mums energiją visas 40 minučių. Ar turime 2 taškų persvarą, ar 30 taškų skirtumą, jie yra visuomet su mumis. Jų palaikymas yra kažkas neįtikėtino ir kviečiame juos trečiadienį sukurti tokią atmosferą bei visiškai užpildyti „Jeep“ areną.

Kas susiję su rungtynėmis, pirmoje mačo pusėje nedirbome gynyboje sąžiningai. Dėl to nepavyko atitrūkti ir daug neteisingų pražangų padarėme, daug klaidų buvo ginant varžovų dešinę ranką, daug naivių neatsitvėrimų. Visgi antroje rungtynių pusėje išėjome kur kas rimčiau, lyderystę parodė Marcusas Fosteris.

Kalbu ne apie taškus, o tai, kad pasiėmė Šaulį asmeniškai ir dirbo gerai su juo kiekvienoje atakoje. Lyderystę taip pat parodė Radzevičius. Kai jis žaidžia taip gynyboje jau antras rungtynes iš eilės, mes esame visiškai kitokios energijos komanda.

Žinau, kad prie tokios persvaros trečiajame ir ketvirtajame kėlinyje nėra lengva žaisti, bet pasakiau vyrams: „Kaip mes sužaisime tuos du kėlinius, taip mes iš žaisime trečiadienį.“ Nėra stebuklingo mygtuko, kad ateis rimtos rungtynės ir mes žaisime rimtai. Mes turime žaisti rungtynes po rungtynių, turime žaisti teisingai, kartu. Jeigu kažkas to nesilaiko, čia mūsų darbas reaguoti ir to neleisti“, – teigė Žibėnas.

– Kiek sunku žaisti prieš varžovų žemus penketus?

– Manau, kad ir prieš „Rytą“ nėra lengva žaisti. Mes irgi žaidžiame žemu penketu. Masiulį 6-7 sezono mėnesyje pastūmėme į penktą poziciją ir jis rodo kur kas geresnius rezultatus. Tikimės, kad tai tęsis toliau ir pradėkime nuo mūsų. Ar prieš mus lengva? Nes tai papildomi namų darbai varžovams.

– Pataikėte 16 tritaškių iš 30. Kiek tai yra jūsų nuopelnas?

– Pastaruoju metu akcentuojame antrą perdavimą po pikenrolo, kad nebūtų to forsuoto metimo, netikėto metimo. Tokiu atveju mes nelipame ant lentos. Turime paruošti metimą, tai labai akcentavome ir manau, kad kažkiek pavyko. Tuomet ir pataikymas kyla, kai išgaunamas geresnis metimas. Metikų mes tikrai turime ir trejas paskutines rungtynes įmetame po 15 tritaškių.

– Kiek pavyko McCullumą įvesti į komandą?

– Jeigu Kendale'as būtų šiandien išvengęs kelių metimų, kurie buvo forsuoti, būtų dar geriau. Norėtųsi dar didesnio jo įvedimo į komandą. Manau, kad tas gavosi. Jis yra ne rungtynių keitėjas, o rungtynių ritmo keitėjas. Su juo aikštelėje mes įgauname kitokias spalvas.

– Nebuvo Echodo ir Normanto. Kokia jų situacija?

– Echodas sunegalavo ir darome viską, kad jį atstatytume iki rungtynių su Manresa. Margo paskutines kelerias rungtynes žaidė su nugaros skausmais. Jam reikėjo poilsio, nes kelionė iš Turkijos yra ilga ir nugarą geriau pailsinti. Tikimės pirmadienį, antradienį jį turėti treniruotėse bei trečiadienį rungtynėse.

– Kiek pavyks įvesti naujoką Justiną Gorhamą per kelias treniruotes?

– Žiūrėsime. Darysime viską, kad jam būtų paprasčiau įsilieti, tikrai neužkimšime jo galvos per dideliu informacijos kiekiu. Čia bus rungtynės ne apie derinius, ne apie gynybinę sistemą, o rungtynės apie energiją, 50 prieš 50 kamuolius, kas grius, kas slys ant parketo. Justinas yra žaidėjas, kuris juodo darbo nevengia. Mes tam jį ir pasiėmėme. Jis nevengia didelių iššūkių, nori žaisti žymiai geresniame lygyje ir manome, kad jį per dvi dienas kažkiek įvesime. Bus matyt, kokios jis formos. Bandysime jį įjungti į rungtynes.

– Kiek tokios rungtynės padeda pasiruošti svarbiausiam sezono mačui?

– Tikrai geriau padeda nei treniruotės. Tą galiu drąsiai pasakyti. Nesvarbu, kokia persvara laimi, svarbu, ar teisingai žaidi, ar ne.