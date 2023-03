NBA pulsas: „Nuggets“ puolėjo dėjimas per Jokičių ir LeBrono euforija dėl „Lakers“ atradimo

Nuotr.: AP – Scanpix

Jono Valančiūno solidus pasirodymas, dar vienas Giannio Antetokounmpo visų laikų rekordas, Austino Reaveso siautulys, Michaelo Porterio dėjimas per Nikola Jokičių – tai ir dar daugiau – kovo 20-osios NBA pulse.

Kovo 20-osios NBA pulsas

UŽDARĖ. Detroite rungtynių pabaigoje įsisiautėjęs Tyleris Herro per pusketvirtos minutės pelnė 10 iš 19 savo taškų ir išvedė Majamio „Heat“ į pergalę 112:100 prieš „Pistons“.

Gynėjas per 34 minutes realizavo 4 iš 8 dvitaškių, 3 iš 9 tritaškių ir 2 iš 2 baudų. Jis atkovojo 6 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

„Heat“ (39-34) Rytų konferencijoje rikiuojasi septinta ir viena pergale atsilieka nuo šeštoje pozicijoje esančios Bruklino „Nets“ (39-32). Komandos tarpusavyje susitiks šeštadienį.

„Pistons“ pralaimėjo 14-ą kartą per paskutines 15 rungtynių.

TARP REZULTATYVIAUSIŲ. Jonas Valančiūnas tapo Naujojo Orleano „Pelicans“ ramsčiu Hjustone. Lietuvis antroje mačo dalyje pelnė 12 iš 21 savo taškų ir padėjo komandai laimėti 117:107 prieš „Rockets“.

Valančiūnas sumetė 5 iš 11 dvitaškių, 1 iš 1 tritaškių ir 8 iš 9 baudų, taip pat atkovojo 12 kamuolių, blokavo 2 metimus, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 5 sykius prasižengė ir 3 kartus suklydo.

Jis prisijungė prie rezultatyviausiai žaidusių C.J. McCollumo ir Brandono Ingramo, kurie surinko po 26 taškus.

UŽSIBUVO. Jonas Valančiūnas turėjo problemų su laiku gynyboje. Centrui dukart buvo užfiksuotas trijų sekundžių taisyklių pažeidimas, už ką „Rockets“ buvo apdovanota dviem baudų metimais. Trijų sekundžių taisyklę gynyboje taip pat sykį pažeidė Brandonas Ingramas.

NESUSTABDĖ. „Pelicans“ nerado priešnuodžių Jalenui Greenui. Lygos antrametis „Rockets“ klubui surinko 40 taškų (7/13 dvit., 4/9 trit., 14/14 baud.) ir 4 atkovotus kamuolius.

Jo asmeninis rekordas – 42 taškai, pelnyti sausio viduryje. Nuo tada Greenas keturis kartus pelnė 40 ir daugiau taškų.

DAUGIAUSIAI. Dešimtą sezoną Milvokio „Bucks“ rungtyniaujantis Giannis Antetokounmpo užfiksavo klubo visų laikų rekordą. Jam akistata su Toronto „Raptors“ buvo 712-oji atstovaujant „Bucks“ ir Graikijos superžvaigždė pagal šį rodiklį aplenkė komandos legendą Juniorą Bridgemaną, kuris per 10 sezonų sužaidė 711 rungtynių.

28-erių puolėjas „Bucks“ komandoje taip pat pirmauja pagal sužaistas minutes, pelnytus taškus, rezultatyvius perdavimus, trigubus dublius ir pataikytas baudas.

Giannis mače su „Bucks“ per 36 minutes pelnė 22 taškus (8/8 dvit., 1/1 trit., 3/7 baud.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir blokavo 2 metimus.

IŠŠOVĖ. Antrą sezoną Los Andželo „Lakers“ garbę ginantis Austinas Reavesas tapo pergalės kalviu prieš Orlando „Magic“.

Karjeros pasirodymą surengęs gynėjas sumetė 35 taškus (8/10 dvit., 1/4 trit., 16/18 baud.), atkovojo 6 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. 24-erių krepšininkas pelnė paskutinius 10 „Lakers“ taškų, o jam stojant prie baudų metimų linijos klubo sirgaliai skandavo „MVP! MVP!“

„Kad jie pripažįsta mano indėlį, tai yra tikrai ypatinga, – sakė Reavesas. – Akivaizdu, kad nesu MVP kalibro žaidėjas, kiti vyrukai yra išties geri, bet man tai reiškia daug.“

„Lakers“ suteikė šansą Reavesui 2021 metais, kada krepšininkas neišgirdavo savo pavardės NBA naujokų biržoje. Šį sezoną jis NBA vidutiniškai rungtyniauja po 27 minutes, pelno po 12 taškų, atkovoja po 3 kamuolius ir atlieka po 2,9 rezultatyvaus perdavimo.

„Prikaskite liežuvius! Reavesas – pernelyg kietas!“ – tviteryje rašė LeBronas Jamesas.

Los Andželo komanda mače su „Magic“ vertėsi be Jameso, o Anthony Davisas iš žaidimo pataikė tik 6 metimus iš 15 ir surinko 15 taškų bei 11 atkovotų kamuolių.

ĮSPŪDINGA AKISTATA. Oklahomoje išsiskyrė Shai Gilgeous-Alexanderio ir Devino Bookerio susidūrimas. Pastarasis pelnė 46 taškus (15/21 dvit., 3/7 trit., 7/8 baud.), o Gilgeous-Alexanderis surinko 40 taškų (12/24 dvit., 16/19 baud.) ir dviem svarbiais baudų metimais įtvirtino „Thunder“ pergalę 124:120 prieš Finikso „Suns“.

Likus žaisti 10 sekundžių Gilgeous-Alexanderis stojo prie baudų metimų linijos ir susirinkusieji arenoje jam skyrė MVP šūksnius.

Chrisas Paulas „Suns“ gretose įsirašė 14 taškų (3/12 dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), 13 rezultatyvių perdavimų ir 6 atkovotus kamuolius.

PER SAVĄ. Nikola Jokičiui prametus iš po krepšio, įsibėgėjęs Michaelas Porteris pakilo Bruklino „Nets“ baudos aikštelėje ir sugrūdo kamuolį iš viršaus per savo komandos draugą. Prie viso to, Porteris ranka trinktelėjo Jokičiui, kuris nebuvo pernelyg patenkintas, nors Porteris šypsojosi.

Porteris sumetė 28 taškus (5/9 dvit., 5/9 trit., 3/3 baud.), o Jokičius surinko 22 taškus (9/12 dvit., 4/4 baud.), atkovojo 17 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. „Nuggets“ Brukline laimėjo 108:102.

Jokičiui tai buvo 28-as trigubas dublis šį sezoną.

GALINGAI. Trankiai rungtynes pradėjęs Jamalas Murray Brukline per pirmąjį kėlinį surinko 20 taškų, kai „Nets“ įmetė 21. 26-erių kanadietis iš viso pelnė 25 taškus (5/15 dvit., 4/4 trit., 3/3 baud.) ir išdalino 8 rezultatyvius perdavimus.

Gražiausi nakties epizodai:

Dienos rekordai

Visi šios nakties rezultatai: