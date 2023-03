Neįprastą išvyką pasitinkantis Maksvytis prisiminė Evanso traumą: „Tuomet atrodė, kad bus labai blogai“

Nuotr.: zalgiris.lt

Kazys Maksvyitis netradiciškai, dvi dienos prieš Kauno „Žalgirio“ Eurolygos rungtynes, surengė spaudos konferenciją. To priežastis – neįprasta kelionė į Stambulą.

„Žalgiris“ į Stambulą vyks ne čarteriniu skrydžiu, o įprastiniu reisu ir į Vilniaus oro uostą pajudės ankstų ketvirtadienio rytą. Nuvykę į Stambulą žalgiriečiai „Ulker Sports“ arenoje surengs vakarinę treniruotę.

Tai tik trečias kartas, kai „Žalgiris“ į Eurolygos išvyką skrenda ne užsakomuoju skrydžiu – prieš tai jie taip keliavo žaisti su Pirėjo „Olympiakos“ ir Stambulo „Anadolu Efes“. Taip pat „Žalgiris“ skris ir į Miuncheną.

„Iš vienos pusės, turime viena diena daugiau pasiruošti, iš kitos – turime šiek tiek kitokį išvykimą, – spaudos konferencijoje apie kitokį pasiruošimą kalbėjo Maksvytis. – Kažkiek modeliavome pagal tai treniruotes, galime sau leisti sunkiau padirbti tiek vakar, tiek šiandien. Turėsime laiko atsistatymui. Mums papildoma treniruočių diena visada išeidavo į naudą šį sezoną.“

Būsimas „Žalgirio“ varžovas Stambulo „Fenerbahče“ antradienį namuose pralaimėjo Milano „Emporio Armani“ klubui. Tai Turkijos komandai buvo trečia nesėkmė per pastarąsias ketverias rungtynes ir jie su 17 pergalių dar nėra tikri dėl vietos atkrintamosiose.

Maksvytis prieš mačą su „Fenerbahče“ akcentavo jo svarbą abiems komandoms.

„Kai beliko penkerios rungtynės, kiekvienas mačas svarbus. Tiek mums, tiek varžovui, kuris nėra tikras dėl vietos atkrintamosiose, – spaudos konferenciją pradėjo Maksvytis. – Jie reaguoja į situaciją, pasipildė Tyleriu Dorsey, grįžo Nemanja Bjelica.

Dorsey turi čiurnos problemų, bet galvojame, kad žais prieš mus. Laukia sunkios išvykos rungtynės, jie yra gausiai palaikomi savo fanų. „Fenerbahče“ – daugiau gynybinė komanda, bus nelengva, bet kito kelio nėra, važiuosime kovoti dėl pergalės.“

– Kiek esate patenkintas komandos sportine forma?

– Kažkiek norėtųsi, kad tas pats Isaiah Tayloras bent vienas rungtynes būtų turėjęs prieš Eurolygą. Kaip studentui visada trūksta kažko, bet šiandien turime visus žaidėjus ir bandysime nueiti į tas rungtynes.

– Vakar „Fenerbahče“ pralaimėjo Milano klubui. Ką galima pasimokyti iš to mačo?

– Įdėmiai ir įdomiai stebėjome šias rungtynes. Milanas pasižymi savo gynyba, apribojo jų lyderių veiksmus, o (Shabazzas) Napieras buvo tas žaidėjas, kuris pakeitė rungtynes.

– Stebint tokį Napiero žaidimą, ar nesukirba mintis, kad jis galėjo būti su žaliais marškinėliais?

– Galėjo. Kaip ir visi, mes neabejojome dėl jo žaidimo, abejojome dėl jo sveikatos galimybių. Jis buvo mūsų radare.

– Apie Stambulo komandą nelabai, kas kalba, kaip apie varžovą kovoje dėl atkrintamųjų, priskiria juos prie grandų. Vis dėlto pergalės atveju nuo „Fenerbahče“ atsiliktumėte vienu laimėjimu ir turėtumėte tarpusavio pranašumą. Kaip jūs žiūrite į šią situaciją?

– Visų pirma, žiūrime į savo reikalus. Reikia laimėti tašką, labai gaila, kad nepavyko su „Olympiakos“. Nesinori kalbėti apie kitą komandą, bet panašiai buvo pirmajame rate. „Fenerbahče“ anksti šoktelėjo į priekį, po to kažkiek prarado taškų. Gal tvarkaraštis sudėtingesnis. Jie turi savo planų, mes – savo. Visi norime patekti į atkrintamąsias,

– Nepaisant tos įspūdingos pergalės namuose, rungtynės daugiau prisimenamos iš neigiamos pusės, Keenano Evanso sezoną užbaigusios traumos. Ar dar pagalvojate apie tą momentą ir pasvarstote, kaip galėjo su juo atrodyti ši sezono dalis?

– Be abejo. Teko stebėti mūsų rungtynes su jais, vėl sukilo prisiminimai. Be abejo, viskas būtų kitaip. Neaišku, ar geriau, ar blogiau, bet tuo metu atrodė, kad bus labai blogai.

– Kaip Taylorui sekėsi šią savaitę sugrįžti visu pajėgumu?

– Neblogai. Jis teoriškai jau galėjo žaisti Klaipėdoje, bet nusprendėme nerizikuoti. Bandėme grąžinti jo formą per treniruotes, per nekontaktinį krepšinį. Tikimės, kad darbas nenueis veltui. O koks jis yra svarbus, matėme per dvigubą Eurolygos savaitę.