Susimąstęs Echodas: „Pamoka mums visai karjerai“

Martynas Echodas su nusivylimu mąstė apie FIBA Čempionų lygoje neišsipildžiusį scenarijų Vilniaus „Rytui“. Sostinės klubui nepavyko prieš Manresos BAXI laimėti bent 13 taškų persvara, tačiau ne tik šis lemiamas mačas iškilo vidurio puolėjo atmintyje.

„Rytas“ „Top 16“ etape dukart skaudžiai pralaimėjo grupės lyderei Bonos „Telekom Baskets“: namuose minimaliai pirmavo likus kiek daugiau nei dviem minutėms, bet galiausiai krito 79:86, o svečiuose per antrąją rungtynių pusę nusileido 35:58 ir neprilygo 72:99.

Prie viso to, kertinio mačo Manresoje pabaigoje vilniečiai varžovus paleido iki 13 taškų (69:82), nors įpusėjus ketvirtajam kėliniui kabinosi į iniciatyvą ir artėjo prie Ispanijos komandos iki 9 taškų (60:69).

„Pamoka ateičiai, kad kiekvienos rungtynės yra beprotiškai svarbios, – tinklalapiui BasketNews sakė Echodas. – Kai žaidėme Manresoje, ketvirtojo kėlinio viduryje bandėme grįžinėti, bet vėl paleidome. Tiesiog reikia žaisti kiekvienas rungtynes. Kad ir pralaimi jas, reikia žaisti iki paskutinės minutės. Jeigu išvykoje būtume pralaimėję kokiais 6 taškais, namuose būtų visai kitaip.“

J grupė

Pos Komanda GM W L Diff 1 Bonos Telekom Baskets 6 6 0 13.2 2 Manresos BAXI 6 3 3 0.5 3 Vilniaus Rytas 6 3 3 -2.7 4 Stambulo Bahcesehir Koleji 6 0 6 -11

„Rytas“ šį sezoną ne sykį buvo remiamas prie sienos, lemiamose rungtynėse kovojant dėl išlikimo Karaliaus Mindaugo taurėje ir Čempionų lygoje.

Trečiadienį Giedriaus Žibėno auklėtiniai po pirmosios pusės prieš BAXI atsiliko 8 taškais (44:52), tačiau sugrįžę po pertraukos maždaug 15 minučių atkarpą laimėjo net 42:20 ir įpusėjus ketvirtajam kėliniui buvo priekyje reikalinga persvara (86:72).

„Rungtynes pradėjome labai prastai, įmesdavome taškus, bet prasileisdavome laisvus jų tritaškius, kas buvo labai daug akcentuota ir labai mus žudė, – komentavo Echodas. – Antroje pusėje išėjome labai gerai nusiteikę, bet gale pritrūko šalto proto, gal šiek tiek jėgų. Labai liūdna, bet manau, kad antroje pusėje atidavėme visą širdį ir žaidėme gana neblogai. Labai gaila prarasto šanso.“

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Marcus Foster Taškai 27 Taiklumas 11-17 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 4

Kodėl „Rytas“ užsikuria tik tada, kai jau situacija tampa stipriai komplikuota?

„Gal meistriškumas ir pasirodo, – mąstė Echodas, mače su BAXI sumetęs 12 taškų ir atkovojęs 5 kamuolius. – Kartais išeiname nusiteikę, kartais – ne. Buvo rungtynės ir dabar su Manresa, ir prieš Bonos „Telekom Baskets“, kai pirmąją pusę sužaidėme labai blogai, bet paskui įjungiame kitą pavarą.

Viskas priklauso nuo mūsų pačių, kad reikia užsivesti nuo pirmųjų minučių. Kai viskas dega, tada pradedame žaisti. Pamoka mums ne vien šiam sezonui, bet visai karjerai. Turime tobulėti kaip žaidėjai.“

Nors BAXI namuose įveikta 96:95, sulig šiomis rungtynėmis antrus metus iš eilės „Ryto“ kelionė Čempionų lygoje baigėsi „Top 16“ etape. 2020-2021 m. sezone komanda neįveikė grupės etapo.

Čempionų lygos atkrintamosios tapo antruoju nepasiektu sezono tikslu. Vasario viduryje vilniečiams didžiuliu nusivylimu virto Karaliaus Mindaugo taurės turnyras, kuriame sostinės komanda liko ketvirta.

„Žiauriai gaila, – dėl neišsipildžiusio siekio sakė Echodas. – Šiose rungtynėse su BAXI atidavėme viską. Bet žiūrint bendrai, gaila dėl kai kurių rungtynių, kur gal neatidavėme visos širdies ir gal būtų buvęs visai kitas rezultatas.

Nepasiekėme dviejų tikslų, ko norėjome, bet liko LKL. Dabar reikia visas jėgas sukaupti ten. Sezonas vis tiek dar nesibaigė, reikia pabandyti pasiekti rezultatą LKL.“

Echodas šį sezoną Čempionų lygoje per 15 rungtynių vidutiniškai žaidė po 23 minutes, per kurias pelnė po 11,9 taško, atkovojo po 6,4 kamuolio ir rinko po 13,5 naudingumo balo.

Vilniaus „Rytui“ šį sezoną liko LKL frontas Nuotr. Paulius Peleckis/BNS

LKL čempionate rodikliai siekia 12,7 taško, 7,5 atkovoto kamuolio ir 18,3 naudingumo balo per 22 žaidimo minutes.

Vidurio puolėjas – trečias naudingiausias pirmenybių krepšininkas po Alytaus „Wolves“ gynėjo Ahmado Caverio (vid. 20 naud. bal.) ir Jonavos „CBet“ puolėjo Jeffery Garretto (20,3).

Iki LKL reguliariojo sezono pabaigos likus 11 rungtynių, „Rytas“ žengia antras su 17 pergalių per 22 susitikimus. Lietuvos čempionai per dvi pergales atsilieka nuo Kauno „Žalgirio“ (19-4) bei per 2-3 laimėjimus yra atitrūkę nuo 3-6 vietose žengiančių komandų.

Nepaisant išaugusios konkurencijos, vilniečių tikslai – patys aukščiausi.

„Manau, kad turime visus šansus (apginti titulą), – kalbėjo Echodas. – Nuo „Žalgirio“ atsiliekame vienu pralaimėjimu. Iš likusių rungtynių, jeigu prieš „Žalgirį“ pasiimsime vieną pralaimėjimą, gal dar galime kabintis už pirmosios vietos reguliariajame sezone.

Šį sezoną dukart nugalėjome „Žalgirį“, kas tikrai prideda pasitikėjimo. Aišku, mus gali nugalėti visos komandos iki šeštos vietos, jeigu nežaisime savo tinkamo žaidimo. Bet nuoširdžiai labai tikiu, kad vėl galime apginti titulą.“

