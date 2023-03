BN+ nuomonės: cirkas Vilniuje ir LKL intrigos (su audio)

Nuotr.: FIBA

Tinklalapio BasketNews mokamos platformos BN+ rubrikoje 3x3 – nuomonės dėl Vilniaus „Ryto“ rungtynių pabaigos Čempionų lygoje ir Utenos klubo sprendimo pasikviesti šeštąjį legionierių bei spėjamas LKL turnyrinės lentelės vaizdas po reguliariojo sezono.

Šįsyk savo nuomonę BN+ nariams pateikia BasketNews žurnalistai Jonas Lekšas, Karolis Tiškevičius ir Dominykas Meškauskas.

„Rytas” specialiai bandė iššvaistyti pranašumą, kad išplėštų pratęsimą. Ką manote apie tokį sprendimą ir jo įgyvendinimą?

Nuotr. Paulius Peleckis/BNS

Jonas Lekšas: „Prie „Ryto“ tokio noro negalima kibti. Jei tik turi menkiausią galimybę, bandai kabintis. Aišku, tai buvo netradicinė situacija, ne visada net per krepšininkų karjerą tokios pasitaiko, tad įgyvendinimas buvo chaotiškas. Visgi čia man yra keisčiausia, kad FIBA toliau taiko tokias taisykles ir skaičiuoja komandų pranašumą per pratęsimą. Eurolygoje to jau seniai nėra, nes čia yra akivaizdi taisyklių spraga.

Absoliutus antikrepšinis ir tai pastoviai gali kartotis kiekvieną sezoną. Juk tas mačas galėjo išvis nesibaigti, jei tiek vieni, tiek kiti būtų nusprendę neišsimetinėti kamuolio. Belieka pakartoti legendinę Dainiaus Adomaičio frazę: „This is fucking joke“.