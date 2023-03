„Neptūno“ raumenų kalnas: apie įkvepiančias Mažeikos kalbas ir dominavimą po krepšiu

Nuotr.: LKL

Klaipėdos „Neptūno“ legionierių pasirinkimas pastaraisiais metais kelia itin daug klausimų. Ne išimtis ir šis sezonas. Komandą jau palikęs Maliekas White'as buvo nukonkuruotas iš dublerių ekipos atėjusio Mato Vaitkaus bei atrodė kaip didžiulis nesusipratimas. Rinaldo Malmanio indėlis į komandos rezultatus taip pat toli gražu ne toks, kokio tikėjosi uostamiesčio klubo sirgaliai.

Tiesa, dėl vieno naujoko „Neptūnui“ galima rašyti maksimalų pažymį. Tai – Austinas Wiley. Tvirtas sudėjimas, įspūdingi blokai ir dėjimai bei lygių neturinti kova dėl kamuolių. Būtent taip būtų galima apibūdinti šį krepšininką.

Vasarą amerikietis atvyko iš Vokietijos antros lygos, kurioje atstovavo Tryro „Gladiators Treves“ ekipai. Antrame pagal pajėgumą Vokietijos čempionate centras rinko 13,3 taško, 10,9 atkovoto kamuolio bei 19,9 naudingumo balo statistiką.

Įspūdingų duomenų amerikietis tiesiog dominuoja po krepšiais. 24-erių 211 cm ūgio krepšininkas Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) fiksuoja 10,3 taško, 8,7 atkovoto kamuolio (1 vieta lygoje), 0,2 rezultatyvaus perdavimo ir 16,5 naudingumo balo (7 vieta lygoje) vidurkius.

Klaipėdoje rungtyniaujantis krepšininkas pirmauja ir pagal blokuotus metimus. Žodis pirmauja gal net skamba per švelniai. Wiley per rungtynes vidutiniškai nugesina 2,1 metimo. Antroje vietoje esantis Jonavos „CBet“ legionierius Jeffas Garrettas tai daro beveik dvigubai rečiau – 1,2 karto per mačą.

Wiley priklauso šio sezono atkovotų kamuolių rekordas. Neįtikėtinu kūnu pasižymintis vidurio puolėjas rungtynėse su Prienų „Labas GAS“ sugriebė net 24 kamuolius. Nedaug trūko ir iki visų laikų LKL rekordo (28), kuris priklauso Žydrūnui Ilgauskui. Jis buvo pasiektas dar 1995-aisiais.

Nuotr. LKL

Nesustabdomai rungtyniaujantis amerikietis Lietuvoje autoritetų nepaiso. Wiley dominuoja net ir žaisdamas su Lietuvos grandais.

24 taškai, 12 atkovotų kamuolių ir 37 naudingumo balai prieš Alytaus „Wolves“. 19 taškų, 14 atkovotų kamuolių bei 37 naudingumo balai prieš Vilniaus „Rytą“. 16 taškų, 11 atkovotų kamuolių ir 25 naudingumo balai prieš Kauno „Žalgirį“.

Kauniečių vyr. treneris Kazys Maksvytis po mačo Klaipėdoje net prasitarė, kad jo manymu Wiley turėtų žaisti kur kas aukštesniame lygyje.

„Įspūdingų fizinių duomenų žaidėjas. Susirinko kamuolius, gerai leidosi po krepšiu. Pagal mane, su tokiais duomenimis jis turėtų žaisti aukščiau negu „Neptūne“, – sakė Maksvytis.

Gražių žodžių aukštaūgiui negaili ir „Neptūno“ vyr. treneris Mindaugas Brazys.

„Jis turi nuostabius duomenis, kažkada jo perspektyvos buvo NBA lygoje. Gal šiek tiek ne taip susiklostė karjera. Tai – maksimaliai dirbantis žmogus“, – trumpai savo auklėtinį apibūdino „Neptūno“ vyr. treneris Mindaugas Brazys.

Perspektyvas NBA lygoje Brazys paminėjo ne be reikalo.

Vidurinėje mokykloje JAV Wiley buvo vertinamas kaip 5 žvaigždučių talentas. Paskutiniais metais vidurinėje mokykloje dabartinis „Neptūno“ centras fiksavo net po 27,1 taško ir 12,7 atkovoto kamuolio.

Tarp visų vidurio puolėjų JAV vidurinėse mokyklose Wiley buvo vertinamas kaip šeštas talentingiausias jaunuolis.

Toks krepšininko žaidimas neliko nepastebėtas. Aukštaūgis buvo kviečiamas į JAV jaunimo rinktines U17 ir U19 pasaulio čempionatuose. Juose Wiley pasidabino aukso medaliais.

U19 pirmenybėse „Neptūno“ vidurio puolėjas rungtyniavo būdamas metais jaunesnis. JAV rinktinė užtikrintai laimėjo planetos pirmenybes, o Wiley buvo antras naudingiausias komandos žaidėjas – 10,3 taško, 10,9 atkovoto kamuolio ir 15,6 naudingumo balo.

Nuo to laiko praėjo šešeri metai. 8 krepšininkai iš tos rinktinės sėkmingai rungtyniauja NBA (Paytonas Pritchardas, Imannuelis Quickley, Cameronas Reddishas, Hamidou Diallo, Joshas Okogie, Kevinas Huerteris, Romeo Langfordas, P.J. Washingtonas), 2 laimės ieško G lygoje, Carsenas Edwardsas gina Stambulo „Fenerbahče“ spalvas, o Austinas Wiley – Klaipėdos „Neptūno“.

Kyla tik vienas klausimas. Kaip perspektyvusis Wiley atsidūrė Klaipėdoje?

Po sėkmingų etapo vidurinėje mokykloje ir gero pasirodymo jaunimo rinktinėje krepšininkas pasirinko Auburno universitetą. Pirmaisiais metais Auburno „Tigers“ ekipoje Wiley rinko 8,8 taško ir 4,7 atkovoto kamuolio.

Antraisiais metais universitete nutiko tai, kas galimai labiausiai ir pakenkė Wiley karjerai.

Komandos vyr. trenerio asistentas Chuckas Personas buvo apkaltintas kyšininkavimu. Skelbta, jog strategas pinigų davė dviem krepšininkams, vienas iš jų – Wiley. Aukštaūgis sulaukė itin griežtos bausmės – viso sezono suspendavimo.

Metus be krepšinio praleidęs amerikietis grįžo į Auburno universiteto komandą 2018-2019 m. sezone, tačiau krepšininko minučių kiekis ir statistika, kaip ir akcijos NBA naujokų biržoje, gerokai krito.

Baigęs universitetą Wiley savo pavardės neišgirdo bei 2021 m. patraukė į Europą. Iš pradžių amerikietis prisijungė prie Liudvigsburgo „MHP Riesen“, tačiau netrukus persikėlė į Tryro klubą antroje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje. Po dviejų sezonų Vokietijoje – sutartis su „Neptūnu“.

Wiley interviu su BaskeNews papasakojo apie savo įspūdingą kūną, permainingą karjerą JAV ir įspūdžius Europoje.

– Austinai, turi visoje lygoje išsiskiriantį kūną. Ar tai yra genai, ar sunkaus darbo vaisius?

– Sakyčiau, kad tai yra abiejų dalykų mišinys. Kilau iš atletų šeimos, abu mano tėvai buvo krepšininkai. Tačiau tuo pačiu ir labai daug dirbau, kad turėčiau tokį kūną, kokį turiu. Dėl jo dirbu reguliariai jau ilgą laiką.

– Kiek laiko papildomai praleidi sporto salėje?

– Šiuo metu dažniausiai sporto salėje būnu tik kartu su komanda, tai mes darome 2-3 kartus per savaitę. Žinoma, jei būna laisvesnė savaitė, ar rinktinių langas, nueinu ir papildomai, tačiau sezono metu nėra taip, kad svorių salėje būčiau labai dažnas svečias. Daugiausiai dirbu tarpsezoniu, tuomet treniruojuosi kiekvieną dieną, stengiuosi stiprinti visą kūną.

– Esi išskirtinių duomenų, tačiau Eurolygoje ir NBA galima rasti panašaus sudėjimo krepšininkų. Ar yra žaidėjas, kurį seki ir mokaisi?

– Iš tikrųjų, tai neturiu išsirinkęs nei mėgstamiausio žaidėjo, nei kažko, ką smarkiai sekčiau. Gal išskirčiau LeBroną Jamesą ir jo kūno priežiūrą. Jis man yra tarsi pavyzdys, ką taisyklinga gyvensena gali padaryti. Geras miegas, mityba, teisinga treniruočių programa, reikiamas poilsis ir kiti dalykai, kurių laikaisi, gali padaryti stebuklus. Taip atrodyti tokiame amžiuje yra neįtikėtinas dalykas.

Nuotr. LKL

– Ar pats prisižiūri savo mitybą?

– Taip, tėvai nuo pat vaikystės mokino, kad mityba yra labai svarbi sportininkų gyvenimo dalis, kuri išlaiko tavo kūną pasiruošusį žaisti aukščiausiame lygyje. Netgi koledže studijavau mitybą. Sveiku maitinimusi ir maisto mokslu domiuosi jau ilgą laiką. Jei atvirai, baigus karjerą matyčiau save šioje profesijoje, norėčiau būti sportininkų mitybos specialistu.

– Kalbant apie tavo karjerą, vidurinėje mokykloje buvai žvaigždė. Kaip sekėsi susitvarkyti su didžiuliu dėmesiu?

– Šioje situacijoje visus nuopelnus tikrai turėčiau atiduoti tėvams. Jie prižiūrėjo mano aplinką, žmones, besisukančius aplink mane, bei sprendė, kas iš žurnalistų turės galimybę su manimi pabendrauti. Dabar paaugus jau galiu su viskuo tvarkytis pats, jie mane tikrai gerai paruošė.

– Dominavai vidurinėje mokykloje, žaidei JAV jaunimo rinktinėse, tačiau naujokų biržoje savo pavardės neišgirdai. Kas nutiko?

– Nežinau, kartais dalykai tiesiog pasisuka ne tavo kryptimi ir nieko dėl to negali padaryti. Ir toliau nuosekliai dirbu, vis dar esu jaunas ir stengiuosi pasiekti aukščiausią lygį. Noras tapti geriausia savo versija, pasiekti tai, ką noriu – aukščiausią lygį. Tai ir yra ta varomoji jėga, kuri mane stumia į priekį kiekvieną dieną.

– Ar NCAA kyšininkavimo skandalas prisidėjo prie to, kad karjera pakrypo ne ten, kur norėjai?

– Jei atvirai, stengiuosi apie tai visiškai negalvoti. Asmeniškai taip nemanau, viskas susiklostė taip, kaip susiklostė. To pakeisti nebegaliu. Po to skandalo dar dvejus praleidau Auburno universitete, skautai mane ir toliau stebėjo, turėjau galimybę pasirodyti ir „NBA Draft Combine“, tad nieko negaliu kaltinti. Nors praeityje man nelabai pasisekė, tačiau vis tiek pozityviai žiūriu į ateitį, toliau nuosekliai dirbu ir bandau atsidurti vietoje, kurioje noriu. Praeitį palieku už nugaros ir apie ją visiškai negalvoju.

– Dauguma komandos draugų iš jaunimo rinktinės dabar rungtyniauja NBA. Ar palaikai su jais ryšį?

– Taip, daugiausiai socialiniuose tinkluose. Pastaruoju metu su jais gyvai ar telefonu nekalbėjome, tačiau ryšius palaikome susirašydami socialiniuose tinkluose.

– Po etapo JAV persikėlei į Europą, kur leidi jau trečiuosius metus. Kokie buvo pirmieji įspūdžiai atvykus į Vokietiją?

– Su JAV U17 rinktine esu buvęs Ispanijoje, ten teko susipažinti su Europos kultūra ir Europos komandų krepšinio stiliumi, tad kažkiek žinojau ko tikėtis. Gyvenimas Vokietijoje buvo įdomi patirtis, pirmieji metai buvo keisti. Mano asmenine nuomone, gyvenimas ten ir JAV skiriasi ne daug. Vokietijoje ir apskritai visoje Europoje jaučiuosi labai komfortabiliai, manau, kad didžiajai daliai amerikiečių nekiltų jokių sunkumų gyventi Europoje.

Nuotr. FIBA

– Kokie skirtumai pasijautė labiausiai?

– Žinoma, kalbos barjeras buvo akivaizdžiausias dalykas, nors dauguma jaunų žmonių angliškai kalba puikiai, tačiau vis tiek atsidurdavau situacijose, kuriose sutikdavau žmonių, kurie nesuprasdavo mano kalbos, o aš – jų. Tačiau tai yra normalu. Dalykas, kuris mane nustebino, yra vairavimas. Jei viršydavai greitį JAV, pakelėse stovėdavo policija, kuri tave sustabdydavo ir išrašydavo baudą. Europoje stovi kameros, kurios tave nufotografuoja ir atsiunčiau tau baudą, kuomet mažiausiai tikiesi, tas buvo labai keista. Aišku, skiriasi ir maistas, tačiau jam esu atviras, galiausiai jis man visai patiko.

– Ar sunku buvo visą gyvenimą praleidus JAV priimti sprendimą vykti žaisti į Europą?

– Tiesiog su tėvais ir agentu susėdome prie stalo ir sprendėme, kas būtų geriausiai mano karjerai. Jautėme, kad tai yra geriausias sprendimas tuo metu. Žinoma, buvo nelengva palikti draugus ir šeimą namuose, bet tai buvo dalykas, kurio aš labai norėjau. Jaučiu malonumą žaisti krepšinį, tad tai buvo logiškas sprendimas.

– Po dvejų metų Vokietijoje atvykai į Klaipėdą. Kokios buvo pagrindinės prisijungimo prie „Neptūno“ priežastys?

– Prie „Neptūno“ prisijungiau, nes jie per mano agentą parodė didžiausią norą ir susidomėjimą. Į Klaipėdą buvau atvykęs vasarą, turėjau galimybę susipažinti su miestu ir pasikalbėti su komandos atstovais. Pokalbis paliko man didelį įspūdį. Su agentu jautėme, kad tai yra geriausias sprendimas ir kol kas visiškai nesigailiu. Mėgaujuosi gyvenimu čia, myliu miestą, komandos draugus ir komandą.

– Ką prieš atvykdamas žinojai apie Lietuvą?

– Visiškai nieko (juokiasi). Prieš atvykstant nieko nežinojau, tačiau kaip ir sakiau, kol kas viskuo labai mėgaujuosi. Vienintelis dalykas, kurį žinojau, buvo tai, kad Lietuvoje krepšinis yra pagrindinis sportas. Man sakė, kad Europoje tai yra retas atvejis.

– Ar prieš atvykstant teko su kažkuo pasikalbėti apie Lietuvą?

– Su niekuo nesikonsultavau, tačiau agentas man papasakojo įvairiausių dalykų. Supratau, kad tai yra saugi šalis ir nuostabi vieta žaisti krepšinį, man to užteko.

– Kokį įspūdį palieka krepšinio lygis Lietuvoje?

– Krepšinio lygis čia tikrai yra aukštas. Bet manęs tai nenustebino, nes kaip ir sakiau, žinojau, kad Lietuva yra krepšinio šalis, tad žaisdamas aukščiausioje šios šalies lygoje nieko kito ir nesitikėjau.

– Kaip įvertintum Europos fanų kultūrą?

– Nenoriu sakyti, kad Europoje fanai yra aistringesni, nes JAV tikrai yra sirgalių, kurie dedikuoja savo gyvenimus vienos ar kitos komandos palaikymui. Žinoma, Europoje tokių žmonių tikriausiai yra dar daugiau. Iš to, ką teko matyti, čia fanai arenos viduje yra daug labiau pašėlę ir išprotėję. Manau, kad JAV daugiausia, ką daro sirgaliai, tai garsiai palaiko ir kuria atmosferą, tuo metu Europoje žiūrovai dažnai į aikštę pradeda mėtyti daiktus bei daro kitus pašėlusius dalykus. Sakyčiau, kad abiejų fanų kultūros yra aistringos, tačiau tuo pačiu ir labai skirtingos.

– Mindaugui Braziui tai yra debiutinis sezonas vyr. trenerio pozicijoje. Kokį įspūdį palieka šis strategas?

– Labai mėgaujuosi darbu su treneriu, jis yra labai protingas, kiekvienose rungtynėse už jį norisi kovoti. Jam tai yra nauja patirtis ir, mano manymu, kol kas jis atlieka nuostabų darbą. Pokyčiai visada yra sudėtingas dalykas, tačiau manau, kad jis puikiai paruošia komandą ir ateityje ji bus labai sėkminga, jis kuria sistemą, kuriai reikia laiko.

– Ar pritartum, kad treneris nuo sezono pradžios iki dabar gerokai patobulėjo?

– Taip, tikrai tam pritariu. Sezono startas visada būna sunkus, ypač naujam treneriui. Sezono eigoje visi turi pakilimų ir nuosmukių. Jis neturėjo jokio kito pasirinkimo, tik augti, bet jis ta padarė. Niekada nežinosi, kokių iššūkių sezonas tau pateiks, tikrai turėjome gerų ir blogų momentų, tačiau jaučiu, kad treneris tikrai padarė pažangą.

– Sezoną pradėjote lėtai, tačiau pastaruoju metu įgavote formą. Kokios to priežastys?

– Sunku pasakyti, kokios yra sunkios sezono pradžios priežastys, bet kaip ir sakiau, sezone būna geri ir blogi laikai. Prireikė laiko, kol atradome savo žaidimą, bet pastaruoju metu jaučiamės puikiai ir prieš sezono pabaigą esame labai užtikrinti savo jėgomis. Tokioje sezono stadijoje dažnai būna, kad kai kurie žaidėjai jau yra pavargę, laukia atostogų ar mąsto apie ateinantį sezoną, tačiau pas mus nėra nieko panašaus. Visa komanda yra pasinėrusi į darbą ir tiki progresu.

Nuotr. LKL

– Martynas Mažeika neseniai tapo sporto direktoriumi, interviu jis teigė, kad vienas iš jo darbų yra motyvuoti žaidėjus. Kaip jis tai daro?

– Dažniausiai prieš pat rungtynes jis ateina į rūbinę, susisodina žaidėjus ir pasako kalbą. Jis paaiškina susitikimo svarbą, papasakoja priešistorę apie komandą, su kuria žaisime, leidžia mums suprasti, kodėl sirgaliams šis mačas yra itin svarbus. Asmeniškai man tai tikrai padeda, po jo kalbos visada jaučiuosi papildomai motyvuotas.

– Kokie yra likusio sezono tikslai?

– Asmeniškai tiesiog noriu padėti komandai kuo galėdamas, stengsiuosi kiekvienose rungtynėse žaisti 100 proc. Kalbant apie komandą, visada žiūrime tik į kitas rungtynes, per daug į ateitį nesižvalgome, nenorime užsibrėžti kažkokių tikslų, tačiau matant mūsų formą pastaruoju metu, tikiuosi, kad sėkmingai užbaigsime sezoną. Svarbiausia, kad pasibaigus sezonui tiek aš, tiek ir visa komanda galėtų sakyti, jog atidavė visą save.

– „Žalgirio“ strategas Kazys Maksvytis po rungtynių teigė, kad jo nuomone turėtum žaisti aukštesniame lygyje. Ar jautiesi tam pasiruošęs?

– Tikrai taip, jaučiuosi, kad galėčiau savo vertę įrodinėti ir aukštesniame lygyje. Įdedu labai daug darbo, draugus ir šeimą JAV palikau ne tam, kad atvykęs poilsiaučiau. Visada pasitikiu savo jėgomis, tikiuosi, kad sulauksiu tokios galimybės ir ja pasinaudosiu.

– Kaip manai, ką labiausiai dar reikia tobulinti, kad žengtum žingsnį į priekį?

– Kaip ir minėjau anksčiau, visada dirbu su savo kūnu. Kuo aukštesnis lygis, tuo bus aukštesnis ir fiziškumas. Taip pat visada stengiuosi praplėsti ir į savo žaidimą įnešti naujų elementų, nenoriu būti limituotas tik žaidimu baudos aikštelėje. Ties tuo ir dirbsiu artėjantį tarpsezonį.

– Ar matai savo ateitį Europoje, ar ilgalaikiu tikslu išlieka tik NBA?

– Tiesą sakant, man nėra didelio skirtumo, tiesiog noriu žaisti aukščiausiame lygyje. Eurolyga ir NBA būtent tai ir yra, žaisti vienoje iš šių lygų būtų nuostabus pasiekimas. Myliu šį žaidimą ir nenustosiu sunkiai bei nuosekliai dirbti.

„Basketnews.lt podkastas“: