Dominuojantis Caveris: apie „Wolves“ triumfą LKL, užgaulias lietuvių žinutes ir neįvertintą Sabonį

Nuotr.: BasketNews iliustracija

Ahmadas Caveris praėjusią vasarą priėmė rizikingą sprendimą. Po trejų metų klajonių tarp NBA ir G lygos, amerikietis nusprendė pirmą kartą karjeroje keltis į neužkariautus plotus – Europą. Ir tai nebuvo vienintelė rizika. Negana to, gynėjas pasirinko naujai įsikūrusį ir dar nieko neįrodžiusį klubą, pavadinimu „Wolves“.

Bet rizika pasiteisino. Pas elitinį trenerį Rimą Kurtinaitį patekęs Caveris jau pirmajame savo sezone anapus Atlanto tiesiog dominuoja. 26-erių 188 cm ūgio krepšininkas Lietuvos krepšinio lygoje fiksuoja žvėriškus skaičius – 17 taškų (1 vieta LKL), 3,5 atkovoto kamuolio, 6,2 rezultatyvaus perdavimo (2 vieta LKL) ir 20 naudingumo balų (1 vieta LKL).

Koks lyderis, tokia ir komanda. Galingą sudėtį subūrę „Wolves“ jau nuo pat pirmojo sezono LKL yra galinga jėga. Klubas su 15 pergalių ir 8 pralaimėjimais rikiuojasi trečioje vietoje, į priekį užleisdamas tik ilgamečius grandus „Rytą“ ir „Žalgirį“.

Pats Caveris prieš atvykdamas į „Wolves“ turėjo labai solidžią karjerą JAV. Gynėjas sužaidė tris užtikrintus sezonus NBA G lygoje (2021-2022 m. vid. po 16,5 tšk.) ir per tą laikotarpį sulaukė šanso užsikabinti NBA.

Iš pradžių Caverį pasikvietė Memfio „Grizzlies“, vėliau – Indianos „Pacers“, tačiau ant NBA parketo jis praleido vos 50 sekundžių, pelnė 2 taškus ir buvo atleistas.

„Žinau, kad esu NBA kalibro žaidėjas ir tuo metu jau buvau pasiruošęs žaisti, tačiau paprasčiausiai negavau šanso, – tinklalapiui BasketNews sakė Caveris. – Niekada negalvojau, kad žaisiu Europoje, bet supratau, jog man reikia šio iššūkio, jog sugrįžčiau į NBA. Per G lygą į NBA galiu patekti vėliau, bet čia aš labiau tobulėju kaip žaidėjas. Todėl pasirinkau sunkesnį, bet geresnį kelią.“

Kad į Lietuvą Caveris atvyko nuversti kalnų, ganėtinai anksti pamatė ir Kurtinaitis. Prieš sezoną gynėjas nustebino visko mačiusį strategą. Kai buvo paklaustas, kur nori gyventi, amerikietis atsakė: „Man nesvarbu. Noriu vienintelio dalyko – kad šalia būtų sporto salė.“

Neretai legionierius į Lietuva vilioja tik noras užsidirbti, tačiau Caveris parodė kitokį požiūrį ir kibo į darbus.

„Kitaip nemoku, taip darau nuo pat pradžių. Žinau, kad noriu žaisti NBA, o jeigu noriu tai padaryti, reikia dirbti daugiau už visus“, – sakė Caveris.

Turėdamas didžiules asmenines ambicijas, krepšininkas neslepia ir aukštų „Wolves“ užmojų. Caveris nori, jog Alytaus klubas įeitų į istoriją, kaip vienintelis, LKL titulą iškovojęs jau pirmajame savo gyvavimo sezone.

„Turime labai pajėgią komandą. Treneris, savininkas bei prezidentas taip pat yra labai gerai žinomi žmonės. Todėl ambicijos yra aukštos. Mes turime būti susikoncentravę ties triumfu LKL, nes tikrai galime tai padaryti. „Žalgiris“ yra Eurolygos komanda, bet mūsų sudėtis taip pat yra labai gili“, – ambicingai rėžė Caveris.

Tinklalapiui BasketNews „Wolves“ lyderis taip pat papasakojo apie neišsipildžiusią NBA svajonę, žaidimą su Valančiūnu ir Saboniu, trūkumus žaidžiant Lietuvoje ir įžeidžiančias lietuvių žinutes, kurių amerikietis sulaukia soc. tinkle „Instagram“.

– Ahmadai, esi iš Atlantos. Kaip pavyko prisitaikyti prie palyginus nedidelio Alytaus miesto?

– Neleidžiu daug laiko Alytuje. Ten dažniausiai tik treniruojuosi ir žaidžiu rungtynes. Gyvenu Kaune. Už aikštelės ribų nesu labai veiklus žmogus, dažniausiai laiką leidžiu namuose, ilsiuosi. Per pastaruosius kelis mėnesius dažniausiai rinkdavausi poilsį namuose, noriu susikoncentruoti į krepšinį.

– Kaip pavyko prisitaikyti prie kultūrinių skirtumų tarp JAV ir Lietuvos? Kiek dideli jie yra?

– Negalėčiau pasakyti, kad jie yra dideli. Kai atvykau į Lietuvą, žinojau, kad čia yra kitokia kultūra nei Atlantoje, bet nesu prieš tai ir įsilieti sekasi neblogai.

– 2,5 metų žaidei tarp NBA ir G lygos. Kaip atrodė tas periodas?

– Buvo įvairių situacijų, bet jas visas išsprendžiau pakankamai neblogai. Pirmaisiais metais G lygoje nežaidžiau daug, tačiau pasipylė traumos ir gavau šansą, gavau didesnį vaidmenį. Labai sunkiai dirbau gynyboje, daviau daug energijos, o taškai atėjo savaime. Antraisiais metais vėl kilau nuo suolo, bet turėjau daug didesnį vaidmenį, rinkau po 16,5 taško ir 4 rezultatyvius perdavimus G lygoje, atakuodamas krepšį efektyviai. Per tuos metus žengiau didžiulį žingsnį į priekį ir galiausiai trečiaisiais metais buvau dar geresnis. Mano vidurkiai buvo netoli dvigubo dublio – 16 taškų ir 7,5 rezultatyvaus perdavimo. Jaučiausi pasiruošęs NBA.

– Kaip galėtum palyginti europietišką krepšinį su G lyga?

– G lygoje tiesiog yra daug vyrukų, kurie nori mesti tritaškius. Čia, Europoje, žaidimas orientuotas į komandą, daugiau gynybos ir fiziškumo. NBA ir G lygoje žaidimas paremtas individualiomis pastangomis, daugiau šou, didesni greičiai, daugiau atakų.

– Kuris krepšinis tau širdžiai artimesnis?

– Ir JAV, ir čia žaidžiu vienodai. Aišku, dabar stengiuosi mesti daugiau tritaškių. Aš tiesiog būnu savimi. Aišku, JAV patogiau pulti, ten daugiau erdvės aikštelėje, man NBA aikštelė labiau patinka. Europoje rinkti taškus yra sunkiau.

– Trumpai pabuvai Memfio „Grizzlies“ ir Indianos „Pacers“ ekipose. Kodėl nepavyko įsitvirtinti NBA?

– Nemanau, kad man nepavyko, tiesiog atsidūriau netinkamu laiku, netinkamoje vietoje. Tai dar nebuvo mano laikas. Manau, kad dar tikrai turėsiu galimybę ten įsitvirtinti, bet nepavadinčiau savo laiko NBA nesėkme. Visgi aš ten prasimušiau. Tiesiog neturėjau galimybės parodyti save. Mane pakvietė, bet minučių praktiškai negavau. Buvo smagu, kai mane pakvietė. Tai – lyg apdovanojimas už sunkų darbą G lygoje, bet normalaus šanso taip ir negavau.

– Kiek nusivylęs buvai dėl to, jog tau nesuteikė šanso?

– Iš pradžių buvau šiek tiek nusiminęs, bet vėliau supratau, kad man dar šiek tiek trūksta iki solidaus vaidmens NBA. Tiesiog buvau dėkingas už galimybę, kurios daugelis žmonių apskritai negauna.

Nuotr. USA Today - Scanpix

– Teko žaisti su Valančiūnu ir Saboniu. Kokį ryšį turėjote?

– Daug kartu nežaidėme, bet pamenu pokalbius apie tai, kaip reikia būti sėkmingu NBA, koks turi būti tavo požiūris į sportą, kaip išlaikyti pasitikėjimą savimi. Jie man dalino patarimus, ypač Jonas, kuris NBA žaidžia jau daugiau nei 10 metų.

– Sabonis pastaruoju metu tiesiog dominuoja NBA. Kiek džiugu už buvusį komandos draugą?

– Labai džiaugiuosi už jį. Jis visuomet sunkiai dirbo. Domantas yra vienas labiausiai neįvertintų NBA žaidėjų. Tiesa, jis po truputį gauna vis daugiau pripažinimo. Visuomet jį laikiau vienu geriausių NBA aukštaūgių. Man visuomet patiko jo žaidimas, Domas neįtikėtinai gerai mato aikštę, jis gali žaisti tiek ties perimetru, tiek po krepšiu. Jis turi labai stiprų kūną, gali dominuoti po krepšiu, labai gerai kovoja dėl kamuolių, yra visiškas darbininkas. Sabonis yra tas žaidėjas, kuris gali funkcionuoti bet kokioje sistemoje.

– Treneris Kurtinaitis sakė, kad prieš sezoną tavęs klausė, kur norėtum gyventi. Tu atsakei: „Man nesvarbu, svarbu, kad netoliese būtų sporto salė.“ Ar tai yra tiesa?

– Taip, tai tiesa. Kai noriu pasportuoti papildomai, pranešu klubui ir jis man suteikia galimybę tai padaryti.

– Iš kur tiek motyvacijos ir tokia darbo etika?

– Aš treniruojuosi maksimaliai nuo pat vaikystės – tada, kuomet pradėjau žaisti krepšinį. Jei tik turiu bent truputį papildomos energijos, visuomet pasilieku po treniruotės atlikti papildomų metimų arba einu į treniruoklių salę. Kitaip nemoku, taip darau nuo pat pradžių. Žinau, kad noriu žaisti NBA, o jeigu noriu tai padaryti, reikia dirbti daugiau už visus.

– Ties kuo dabar dirbi labiausiai?

– Esu susikoncentravęs ties savo metimu iš toliau, tobulinu jį. Siekiu, kad mano metimas atrodytų kuo sklandžiau bei noriu pasikelti procentus, kurių, kaip įžaidėjui, man labai reikia. Turiu būti pavojingesnis už trijų taškų zonos. Taip pat turiu įgyti daugiau pasitikėjimo savimi, kuomet metu iš toliau, nes daug lemia psichologija.

Nuotr. LKL

– Kiek dažnai dirbi papildomai?

– Jeigu savaitė įtempta ir yra daugiau rungtynių, turiu apie 1-2 papildomas treniruotes. Jeigu grafikas laisvesnis, stengiuosi per savaitę bent 3 kartus papildomai padirbėti.

– Tai yra tavo pirmasis klubas Europoje. Nusprendei keltis į naują, dar nieko neįrodžiusią organizaciją. Ar iš pradžių buvo baimės?

– Nebuvo jokių dvejonių ar baimės. Labai pasitikiu savo agentu ir žinojau, kad jis manęs nepastatys į prastą situaciją. Namų darbai buvo padaryti, viskas buvo sutarta iki menkiausių detalių ir man liko tiesiog čia atvykti. Žinojau, kad mano vaidmuo „Wolves“ bus svarbus, o komanda – pajėgi, todėl jaučiau, kad viskas bus gerai. Taip pat žinojau, kad žaisiu gerai. Aišku, kažkiek rizikavau, nes tai naujas klubas. Nebuvo aišku, kas iš to išeis, bet kaip matome, viskas puiku. Mes esame viena geriausių LKL komandų nuo pat pradžios.

– Iš kur toks pasitikėjimas savimi?

– Kur tik gaudavau šansą, žaisdavau gerai. Visuomet prisitaikydavau prie situacijos, todėl žinojau, kad su tinkamu nusiteikimu ir motyvacija žaisiu gerą krepšinį. Taip ir atsitiko.

– Rungtynėse prieš Jonavos ekipą tiesiog dominavai – sumetei 35 taškus, pabaigoje pataikei itin svarbius metimus ir atrodei labai užsivedęs. Iš kur atėjo tas begalinis noras laimėti?

– Esu toks nuo pat vaikystės. Su vienodu užsidegimu žaidžiu nuo 8-9 metų amžiaus. Toks jau esu. Dėl pergalės galiu padaryti bet ką, be galo noriu laimėti. Jaučiu didžiulę aistrą žaisdamas ir niekuomet neprarandu smagumo žaidžiant. Visa tai susijungia į vieną ir tampu bebaimiu kovotoju.

– Kaip dabar vertini sprendimą prisijungti prie „Wolves“?

– Tai buvo geras pasirinkimas. Visuomet yra privalumų ir trūkumų. Prie kai kurių dalykų nesu pripratęs, bet vertinant bendrai, man patinka čia. Išmokau keletą naujų dalykų apie krepšinį, taip pat apie save, išmokau būti vienas.

Nuotr. LKL

– Ar galėtum išsiplėsti apie trūkumus?

– Lietuvoje šalta, nuo šeimos mane skiria 7 valandų laiko tarpas, kartais tenka paaukoti miegą, jog pakalbėtum su šeima. Tuo pat metu turi duoti rezultatą ant parketo, tai nėra lengva. Maistas čia taip pat kitoks. Atvykdamas į Lietuvą išėjau iš savo komforto zonos. Niekada nesu keliavęs vienas, prie to reikėjo priprasti. Taip pat yra ir kalbos barjeras. Kai išvyksti iš namų, niekuomet nežinai, ko tikėtis.

– Kaip sugebi tvarkytis su miego trūkumu? Minėjai, jog naktį tenka skambinti šeimos nariams.

– Tai yra sunki užduotis. Kartais man sunku užmigti. Kartais per naktį atsikeliu kelis kartus. Jau pripratau nemiegoti iki nakties. Kažkaip prie to pripratau. Po treniruočių dažniausiai einu pamiegoti, ieškau laiko, kada galėčiau parkristi pogulio. Nėra padėties be išeities.

– Esi vienas labiausiai dominuojančių LKL krepšininkų. Kaip galėtum tai paaiškinti?

– Prieš čia atvykdamas nesitikėjau nieko, tiesiog žinojau, kad sunkiai įdėtas darbas vasarą turėtų atsipirkti. Tarpsezonyje labai intensyviai sportavau. Čia atvykdamas tiesiog žinojau, kad man reikia žaisti gerai. Nėra kito pasirinkimo, jeigu noriu būti geresnis nei praėjusį sezoną.

– Ar sezono metu turėjai pasiūlymų iš kitų klubų?

– Taip, kelios komandos, kurios žaidžia aukštesniame lygyje Europoje, skambino ir domėjosi manimi. Taip pat tam tikri dalykai vyksta JAV, ten irgi esu stebimas. Jeigu toliau taip žaisiu, pasitikėsiu savimi, viskas atsipirks ir žaisiu dar aukščiau.

Nuotr. LKL

– Ar reikėjo priimti tam tikrus sprendimus?

– Ne. Šį sezoną užbaigsiu „Wolves“ ir neteko priimti jokių sprendimų. Esu susikoncentravęs ties darbu Lietuvoje.

– Ties kur šį sezoną labiausiai patobulėjai?

– Labiausiai patobulėjau ties metimų pasirinkimu. Anksčiau forsuodavau veiksmus ir mesdavau daugiau neparuoštų metimų, kurie varžovams yra ganėtinai palankūs. Su laiku prisitaikiau prie varžovų gynybos, prie Europos krepšinio ritmo ir dabar mano metimų pasirinkimas yra kur kas geresnis. Šioje sezono fazėje esu daug pavojingesnis ties vidutiniu nuotoliu, tritaškiu, nes daug ties tuo dirbau. Žaidžiu mažiau susikaustęs ir laisviau nei sezono pradžioje. Išsilaisvinau iš dalykų permąstymo.

– Kiek prie tobulėjimo prisidėjo treneris Rimas Kurtinaitis?

– Jis man liepia būti agresyviu, visuomet akcentuoja ne tik mano gebėjimą rinkti taškus, bet ir žaidimą komandai. Jis leidžia man žaisti savo krepšinį, bet tuo pačiu ir koreguoja mano sprendimų priėmimą. Jo dėka tapau labiau komandišku krepšininku.

– Ar turėjote nesutarimų su Kurtinaičiu?

– Turėjome šiek tiek ginčų, bet jų nebuvo daug. Jis leido man žaisti laisvai prieš sezoną, tačiau sezonui bėgant ir „Wolves“ pasipildant naujais krepšininkais, jis ieškojo būdų, kaip aš galėčiau juos labiau įtraukti į žaidimą. Iš pradžių man tai nelabai patiko, nes buvau įpratęs žaisti kitaip, bet netrukus supratau, kad treneris man nori gero. Paklausiau jo patarimo ir dabar esu universalesnis žaidėjas.

– Gruodžio mėnesį žaidimo prasme turėjai sunkesnį periodą. Treneris Kurtinaitis sakė, kad tai gali būti susiję su psichologinėmis problemomis, namų ilgesiu. Ar tai tiesa? Turėjai tokį periodą?

– Aš prisimenu, kad jis taip sakė, bet ne, man taip nebuvo. Aš visuomet ilgiuosi namų, bet į tai nesikoncentruoju ir esu atsipalaidavęs. Šeima visuomet yra mano galvoje, bet to nesiečiau su savo žaidimo pablogėjimu. Visi turime duobių, ne išimtis ir aš.

Nuotr. LKL

– Kaip manai, ar esate vieni iš favoritų pasiekti LKL finalą?

– Žinoma. Įveikėme visas LKL komandas, išskyrus Jonavą. Kai esame geros formos, galime įveikti bet ką.

– Esate pakankamai kontroversiškai vertinama komanda. Ar jaučiate neapykantą iš priešininkų fanų?

– Ne. Žinoma, kad jie mus nušvilps, kai žaisime jų aikštelėje, bet kažkokios išskirtinės neapykantos tikrai nejaučiu. Neskaitau straipsnių, nežinau, kas dedasi lietuviškoje spaudoje. Jeigu kažkas mūsų ir nekenčia, aš to negirdžiu. Tiesa, kartais gaunu negražių žinučių „Instagram“ iš lietuvių. Jie dažniausiai rašo, kad mes esame netikusi komanda ir panašiai. Bet aš į tai nereaguoju, neatrašau jiems ir kaip tik kartais pasijuokiu. Reiškia, kad esame įdomi komanda, jeigu mumis taip rūpinasi ir rašo.

– Ar tokių žinučių pasitaiko dažnai?

– Ne itin, tačiau kai jau atrodo, kad jos baigėsi, „fanai“ primena apie save ir vėl kažką parašo.

– Treneris Kurtinaitis yra pasakęs, kad esi Eurolygos potencialo žaidėjas. Ar tai yra tavo tikslas?

– Labiausiai noriu sugrįžti į NBA. Manau, kad turiu visus šansus tai padaryti. Žinoma, jeigu kalbame apie Europą, noriu žaisti Eurolygoje ir jaučiuosi tam pasiruošęs jau dabar. Aišku, dar reikia daug kur tobulėti, bet tikiu, jog galėčiau duoti naudos tiek NBA, tiek Eurolygoje jau dabar.