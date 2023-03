BN+: Piniginiai „Kovo beprotybės“ trofėjai – ne tik dalyviams (su audio)

Nuotr.: AFP – Scanpix

Balandžio 2 dieną startuos „Kovo beprotybės“ arba NCAA vyrų finalo ketvertas. Floridos Atlanto universitetas susitiks su San Diego valstybiniu universitetu, o Konektikuto universiteto komandai iššūkį mes Majamio ekipa. Šios komandos jau garantavo savo divizionams ir universitetams solidžias išmokas. Tačiau šiuo požiūriu yra ir daugiau laimėtojų, o jų piniginiai trofėjai yra gerokai įspūdingesni.

Apie tai, kiek per „Kovo beprotybę“ uždirba NCAA ir kokie pinigai pasiekia universitetus, jau esu kalbėjęs. Atėjo metas pasikalbėti apie tuos, kurie moka NCAA didžiulius pinigus, tačiau iš šio bendradarbiavimo uždirba dar daugiau.

Transliuotojų matematika

2010 m. „CBS Sports“ ir „Turner Broadcasting“ su NCAA pasirašė 10,8 mlrd. dolerių vertės sutartį dėl televizijos transliacijų 14 metų. 2016-aisiais tos pačios šalys pratęsė kontraktą dar aštuoneriems metams – iki 2032 m. pabaigos – už dar 8,8 mlrd. dolerių. Tiesa, „Turner Broadcasting“ dabar jau priklauso „Warner Bros.“ tinklui „Discovery“.

Kai buvo skelbiama apie transliavimo kontrakto pratęsimą, tuometinis NCAA prezidentas Markas Emmertas pabrėžė „Kovo beprotybės“ svarbą organizacijai ir jai priklausantiems universitetams. Tuomet jis atskleidė, kad per NCAA čempionato finalinį etapą sugeneruojami pinigai sudaro 90 proc. organizacijos pajamų, kurių didžioji dalis plaukia NCAA nariams. Šiek tiek keista, kad infliacija ir didėjančios kainos šių įplaukų kiekį, jei ir koregavo, tai labai minimaliai. Nuo tų 2016-ųjų per „Kovo beprotybę“ NCAA uždirbdavo apie milijardą dolerių. Rekordiniai buvo 2021 m., kai NCAA pajamos sudarė 1,16 mlrd. dolerių, kurių 85 proc. atnešė pajamos iš „Kovo beprotybės“.

„Kovo beprotybės“ transliacijų teisės CBS priklauso nuo 1982-ųjų, kai už tris sezonus kompanija NCAA organizacijai sumokėjo 48 mln. dolerių. Kodėl kompanija toliau moka NCAA ir dar didina išmokas? Aritmetika paprasta.

Pagal dabartinę sutartį drauge, pabrėžiu, CBS ir „Warner Bros.“ šiais metais sumokėjo NCAA apie 780 mln. dolerių. Likus savaitei iki NCAA turnyro pradžios „CBS Sports“ pardavimų vadovas Johnas Boguszas pranešė, kad parduotos visos reklaminės pozicijos – nuo pirmojo etapo iki finalo ketverto. JAV sporto verslo portalo „Sportico“ duomenimis, 30 sekundžių reklama per pirmuosius „Kovo beprotybės“ etapus kainuoja „kelis šimtus tūkstančių dolerių“, o per finalo ketvertą – nuo 2,2 iki 2,3 mln. dolerių. Ką tai reiškia? Tai, kad per NCAA turnyrą iš reklamos CBS ir „Warner Bros.“ susikraus daugiau nei 1 mlrd. dolerių. „Pliusas“ – 220 mln. dolerių. ROI (Return of Investment – investicijų grąža) sudaro 12 proc. Tai 5 procentais geriau nei geru laikomas ROI.

