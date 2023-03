Jameso motyvaciją įvertinęs „Monaco“ treneris: „Žalgiris“ nusipelnė atkrintamųjų“

Nuotr.: D.Lukšta

Po pralaimėjimo Kaune „Monaco“ vyriausiasis treneris Saša Obradovičius palinkėjo žalgiriečiams žengti į kitą etapą ir tam turėjo tris pagrindines priežastis.

„Sveikinu „Žalgirį“ su pergale ir linkiu jiems patekti į atkrintamąsias, nes su tokia komandine dvasia, fanais ir istorija jie to nusipelnė, – po nesėkmės 70:79 prieš Kauno „Žalgirį“ spaudos konferencijoje linkėjo Obradovičius. – Šiandien taip pat turėjome svarbias rungtynes, nes vis dar kovojame dėl namų aikštės pranašumo.

Mes nesureagavome, praradome savo agresyvumą, aštrumą ir kamuolius. Prametėme daug lengvų metimų iš po krepšio. Tai priklauso psichologiniam pasiruošimui.

Nebuvome pasirengę žaisti, todėl išanalizuosime to priežastis. Žinoma, bandysime užmiršti šias rungtynes, nes norime apginti namų aikštės pranašumą. Reakcija turi būti greita ir stipri.“

„Monaco“ su 20 laimėjimų ir 11 nesėkmių šiuo metu žengia ketvirtoje vietoje, tačiau besivejančios komandos atsilieka vos per dvi pergales.

Didžiausia Monako klubo žvaigždė Mike'as Jamesas dėl klubo vidinių taisyklių buvo suspenduotas devynioms dienoms, tačiau trečiadienio vakarą jau rungtyniavo Kaune.

32-ejų gynėjas per 22 minutes pelnė 6 taškus – įmetė 3 iš 7 dvitaškių ir prametė abu tritaškius. Jis taip pat pridėjo 2 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, perimtą kamuolį, 4 klaidas bei 5 naudingumo balus.

„Jo koncentracija nebuvo bloga. Dabar ji skiriasi lyginant su ankstesne, – apie sugrįžusį auklėtinį kalbėjo „Monaco“ strategas. – Jis dabar turi prisitaikyti prie naujos situacijos. Jamesas išlieka pozityvus rūbinėje ir labai mėgina padėti. Žinoma, dabar komandos chemija yra pasikeitusi nuo ankstesnio laikotarpio.

Rungtynių žaidėjas EFF 17 Ignas Brazdeikis Taškai 22 Taiklumas 9-18 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 0

Jo kurį laiką nebuvo, o dabar mes turime atrasti tinkamas rikiuotes ir atmosferą. Mes nebeturime laiko, bet gynyboje jis tikrai stengėsi. Jis turi susigrąžinti savo ritmą puolime, bet tikiu, kad tai ateis su laiku.“

„Žalgiris“ greitajame puolime pelnė net 17 taškų, o tokia statistika nėra būdinga kauniečiams, tačiau Obradovičius turėjo tam paaiškinimą.

„Dėl mūsų blogo puolimo, – teigė Obradovičius. – Kai žaidėme skystai, lėtai ir be koncentracijos, tai mūsų klaidas jie pavertė į 10 taškų, o tai yra daug Eurolygoje. Visą sezoną su tuo tvarkėmės, bet šiandien to nesukontroliavome net tais momentais, kai galėjome perlaužti rungtynes į savo pusę. Davėme per daug lengvų taškų greitajame puolime, o tai suteikė jiems pasitikėjimo pataikyti ir sudėtingus metimus.“

