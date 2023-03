Jokių šansų: „Olympiakos“ po pertraukos nepasigailėjo ASVEL

Nuotr.: Panagiotis Moschandreou/Euroleague Basketball via Getty Images

Eilinę pergalę Eurolygoje iškovojo Pirėjo „Olympiakos“ (22-9) klubas, kuris namie 81:55 (22:13, 15:16, 19:10, 25:16) sutriuškino Vilerbano ASVEL (8-23).

Rungtynių žaidėjas EFF 17 Thomas Walkup Taškai 11 Taiklumas 5-7 Atkovoti kamuoliai 2 Rezultatyvūs perdavimai 7

Su 22 pergalėmis ir 9 pralaimėjimais „Olympiakos“ rikiuojasi pirmoje turnyrinės lentelės vietoje ir jau yra užsitikrinęs vietą atkrintamosiose.

Tuo metu ASVEL su 8 pergalėmis per 31 mačą rikiuojasi paskutinis ir jau kurį laiką neturi šansų patekti į „Top 8“.

Madas „Olympiakos“ diktavo nuo pat pradžių bei po pirmojo kėlinio turėjo 9 taškų pranašumą.

ASVEL iki pertraukos dar laikėsi (29:37), tačiau vėliau „Olympiakos“ įjungė aukštesnę pavarą, antrąją pusę laimėjo 44:26 ir šventė triuškinančią pergalę.



Pirėjo komandai Thomasas Walkupas per 23 minutes pelnė 11 taškų (4/6 dvit., 1/1 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei surinko 17 naudingumo balų.

Vilerbano ekipos gretose išsiskyrė Alexas Tyusas, kurio sąskaitoje per 20 minučių buvo 10 taškų (4/4 dvit., 2/2 baud.), 6 atkovoti kamuoliai bei 16 naudingumo balų.



„Olympiakos“: Thomasas Walkupas (4/6 dvit., 7 rez. perd., 3 per. kam.) ir Shaquielle'as McKissicas (5/5 dvit., 3 per. kam.) po 11, Kostas Papanikolaou 10 (4/7 dvit., 6 atk. kam.), Saša Vezenkovas 9 (1/6 trit.), Alecas Petersas 8 (1/5 trit., 7 atk. kam.), Giannoulis Larentzakis 7 (2/5 trit.).



ASVEL: Retinas Obasohanas 12 (3/8 dvit., 4 kld.), Alexas Tyusas 10 (4/4 dvit., 6 atk. kam.), Jonahas Mathewsas (4/8 dvit.) ir Dee Bostas (2/5 trit.) po 8.