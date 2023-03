Atamanas išdėstė priežastis, kodėl „Anadolu Efes“ veikiausiai nepateks į atkrintamąsias

Nuotr.: IMAGO/Andreas Gora - Scanpix

Stambulo „Anadolu Efes“ per dvigubą Eurolygos savaitę įveikė abu Italijos klubus, tačiau tai stipriai trenerio Ergino Atamano nuotaikos nepakėlė. Turkas nededa daug vilčių patekti į atkrintamąsias.

„Radome būdų, kaip žaisti tinkamą krepšinį, bet gali būti per vėlu, – po pergalės prieš Bolonijos „Virtus“ sakė Atamanas. – Pralaimėjome per daug mačų, 3 ar 4 iš jų per pratęsimus. Niekas iš mano trenerių draugų nenori žaisti prieš mus atkrintamosiose. Bet mes turime labai mažai šansų. Toks gyvenimas.“

„Mes pažiūrėsime, kas įvyks per artėjančias dvi savaites, – tęsė Atamanas. – Sezono pradžioje sulaukėme spaudimo iš klubo, fanų, žiniasklaidos, jog turime laimėti trečią titulą iš eilės. Bloga sėkmė mums to neleido. Per daug pralaimėjome paskutinėmis sekundėmis ir spaudimas ypatingai jautėsi antroje sezono pusėje.“

Atamanas pridėjo, jog sezono startą praleido Shane'as Larkinas, o Vasilije Micičius 6 savaites buvo traumuotas.

„Dalykas nebėra mūsų rankose ir galbūt todėl vyrukai pradėjo žaisti teisingai, – svarstė turkas. – Bet viskas yra gerai, toks sezonas. Pažiūrėsime, kas įvyks per artimiausias savaites.“

Atamanas vėliau dar kartą pakartojo, jog „Anadolu Efes“ neturi šansų patekti į atkrintamąsias.

„Mes praradome savo šansus, – tikino Atamanas. – Viskas ne mūsų rankose, tai nuviliantis rezultatas dukart Eurolygos čempionams. Komandai, kuri paliko ryškią žymią per pastaruosius keturis sezonus.

Turime sulaukti kitų mačų. Niekada neprarandame motyvacijos, bet, žinoma, kad esame stipriai nusivylę. Turime labai stiprią sudėtį, bet niekada neturėjome galimybės visos jos panaudoti.

Pergalė yra pergalė, bet būtų kitaip, jei taip mes būtume žaidę anksčiau. Tokiu atveju dabar būtume ketverte.“

„Anadolu Efes“ su 16 pergalių susivienodino su 8-9 vietas besidalijančiais Kauno „Žalgiriu“ ir Vitorijos „Baskonia“, bet abu šie klubai yra sužaidę rungtynėmis mažiau.

Eurolygos čempionams reguliariajame sezone liko sužaisti išvykoje su Stambulo „Fenerbahče“ ir namuose su „Monaco“.