Rinktinės asistento šuolis Rumunijoje: apie išpildytą pažadą ir žavinčią Maksvyčio aurą

Nuotr.: BasketNews iliustracija

Rumunų pažado į Pietryčių Europą atviliotas Tomas Rinkevičius mėgaujasi vėl sugrįžęs į vyr. trenerio poziciją. Lietuvos rinktinės asistentas daugiau nei metus Sibiu CSU organizacijoje pradirbo sporto koordinatoriaus pareigose, o nuo praėjusio lapkričio iš ispano Miguelio Hoyo perėmė pagrindinės komandos vairą.

Rinkevičiui pirmoji vyr. trenerio patirtis apkarto Klaipėdos „Neptūne“. 2019 metais su uostamiesčiu atsisveikinęs Kazys Maksvytis kartu kvietėsi ilgus metus jam asistavusį Rinkevičių keliauti su savimi, tačiau iš Rietavo kilęs treneris pasirinko šansą pradėti vyr. trenerio karjerą.

Jis sudarė sutartį su „Neptūnu“ dvejiems metams, bet vadovybės pasitikėjimo kreditas išseko įpusėjus pirmajam sezonui.

Po pusantrų metų pertraukos intriguojantis pasiūlymas atvedė į Rumuniją.

„Lyg ir buvome nutraukę dialogą, bet vis atkakliai vėl bandė pasikviesti mane, paskui pavyko susiderinti iki galo. Dėl to nė kiek nesigailiu, – bendraudamas su tinklalapiu BasketNews, šypsojosi Rinkevičius. – Pats iš pradžių žiūrėjau skeptiškai, bet jie parodė didelį dėmesį, ženkliai pagerino sąlygas ilgalaike sutartimi. Priėmiau sprendimą pabandyti.“

Etapas Sibiu komandoje prasidėjo nuo darbo jaunimo piramidėje. Apsiėmęs sportinės dalies koordinavimą, 45-erių specialistas tuo pačiu su organizacijos jaunimu dalyvavo antroje šalies lygoje ir iškovojo trečiąją vietą.

Antrąjį sezoną struktūroje jis pradėjo būdamas dar arčiau pagrindinės komandos, o subrendus permainoms vyr. trenerio poste, Sibiu klubo vadovų akys pakrypo į lietuvį.

„Tokia mintis ir buvo, jie žadėjo palaikyti mane organizacijoje ir vėliau skirti pagrindinio trenerio postą, – pasakojo Rinkevičius. – Atvažiavau kaip sporto koordinatorius, turėjau sujungti grandį tarp pagrindinės ir visos jaunimo piramidės. Koordinuoti talentingiausio jaunimo veiksmus, treniruotes ir įsiliejimą į pagrindinę komandą. Tokiame vaidmeny ir pradėjau, man galbūt netgi ir lengviau, aš jau pažįstu krepšinio bendruomenę aplink klubą. Žinau sistemą, visus trenerius, kas kur ir už ką atsakingas jaunimo programoje ir, aišku, pereinant į pagrindinę komandą.

Vyr. trenerio pasiūlymas buvo kažkiek tikėtas. Buvau visame veiksme. Sekiau rezultatus, visada buvau šalia komandos. Kai kurie mano auklėtiniai iš jaunimo komandos buvo pagrindinėje sudėtyje. Mano kontaktas buvo glaudus su pagrindine komanda. Visada buvau įjungtas į vykstančius procesus, kas susiję su krepšiniu. Jie išsiskyrė su ispanu treneriu ir jau iš anksto pradėjo kalbėtis su manimi.“

Tomas Rinkevičius kartu su Sibiu komanda įšoko tarp dešimties stipriausių Rumunijoje Nuotr. CSU Sibiu

Pagreitį įgavusi Sibiu komanda po Naujųjų metų Rumunijos čempionate fiksavo penkių iš eilės pergalių seriją. Po pirmųjų trijų pergalių ekipa įšoko į stipriausiųjų pirmenybių dešimtuką: 18 klubų buvo suskirstyti į dvi grupes po 10 ir 8 komandas.

Tinklalapiui BasketNews Rumunijos krepšinį nušvietęs Rinkevičius teigė, jog Sibiu ekipa pirmajame dešimtuke disponuoja mažiausiais finansais.

„Dabar norisi pabaigti darbą kuo geriau, – demonstruojamu rezultatu džiaugėsi Rinkevičius. – Pirmas tikslas – pasiektas, dabar mūsų planas B – pakliūti į atkrintamąsias. Aišku, nebus lengva.

Jeigu pavyks pakliūti į atkrintamąsias, norėtųsi pakliūti iš kuo aukštesnės pozicijos, jog būtų galima išvengti pirmaujančių komandų. Bet jau ne vieną kartą šį sezoną įrodėme, kad galime konkuruoti ir su daug didesniais biudžetais, ir gana sėkmingai. Krepšinis tuo ir įdomus.“

Rinkevičiaus vadovaujama komanda pirmojo dešimtuko grupėje su 7 pergalėmis per 17 įskaitinių rungtynių rikiuojasi šeštoje vietoje.

Rinkevičius – tik vienas iš daugelio lietuvių Rumunijos čempionate: pirmenybių lyderei Oradijos CSU atstovauja Donatas Tarolis (vid. po 13,8 tšk. ir 17,2 naud. bal.), Bukarešto „Rapid“ garbę gina Vaidas Kariniauskas (14,8 tšk. ir 15,2 naud. bal.), Konstancos „Athletic“ gretose rungtyniauja Egidijus Mockevičius (10 tšk. ir 8,5 atk. kam.), Vytenis Čižauskas (11,4 tšk. ir 5,5 rez. perd.) ir Rapolas Ivanauskas (9,4 tšk. ir 10 naud. bal.).

„Athletic“ komandoje generalinio direktoriaus pareigas užima Ginas Rutkauskas.

Lukas Aukštikalnis (15,1 tšk., 12,2 naud. bal.) atstovauja lygos autsaiderei Bukarešto „Laguna“ ekipai.

Rinkevičius taip pat plačiau papasakojo apie patirtį dirbant klubo struktūroje, Rumunijos krepšinio augimą, išskirtinę taisyklę, komandų finansinį pajėgumą ir džiaugsmą dėl ilgamečio bičiulio Kazio Maksvyčio sėkmės Kauno „Žalgiryje“.

– Kaip bendruomenė priėmė užsienietį dirbti organizacijos jaunimo piramidėje? – tinklalapis BasketNews paklausė Rinkevičiaus.

– Labai palankiai. Čia Lietuvos krepšinis yra labai mylimas, žinomas. Galima pastebėti, jog pačioje lygoje atsiranda vis naujų veidų, kurie susiję su Lietuva. Pavyzdžiui, mūsų rinktinės žaidėjai Donatas Tarolis ir Vaidas Kariniauskas, Konstancos „ABC Athletic“ komandoje žaidžia net trys lietuviai Vytenis Čižauskas, Egidijus Mockevičius ir Rapolas Ivanauskas, generalinio direktoriaus poziciją užima Ginas Rutkauskas. Nesu vienintelis pavyzdys Rumunijoje. Myli ir gerbia Lietuvos krepšinį. Kalbant apie tai, kaip žiūri, jaunimo programoje nebuvau vienas užsienietis. Turime du serbus trenerius jaunimo programoje, gali atsirasti ir dar vienas užsienietis. Aišku, yra keletas užsieniečių trenerių. Imant jaunimo piramides visos šalies kontekste, dirba labai daug užsieniečių trenerių.

– Kaip galvoje dėliojosi vėl priėjimas prie vyr. trenerio darbo pagrindinėje komandoje, kai turėjote apie dvejų metų pertrauką nuo patirties „Neptūne“?

– Nebuvo didelių dvejonių. To ir važiavau, norėdamas būti treneriu. Kalbant apie pertrauką, buvau labai išsiilgęs krepšinio, pats kaip treneris priiminėti sprendimus, būti aukščiausioje lygoje. Buvo didelis noras. Ėjau ir dirbau. Pradžioje tai laimėjome, tai pralaimėjome, bet paskui pavyko užsikabinti už geros serijos ir padarėme neblogą progresą. Buvo pakibęs klausimas dėl patekimo į pirmąjį dešimtuką, bet pavyko laimėti kelias labai svarbias rungtynes ir įšokti į dešimtuką. Paskui jau labai stebuklingai startavome kitame etape, pasiekėme keturias pergales paeiliui ir pralaimėjome tik kartą išvykoje Oradijos CSM prieš Donatą Tarolį. Mums pirmaujant vienu tašku, Doncė atkovojo kamuolį ir nenusileidęs sulig sirena įdėjo iš viršaus. Būtume laimėję penkerias rungtynes, kas mūsų klubui, turinčiam labai ribotą biudžetą, yra labai svarbu, nes šitame etape tarp dešimties komandų esame su mažiausiu biudžetu.

– Sulig tritaškiu aidint sirenai paguldėte Ainario Bagatskio treniruojamą Voluntario CSO. Kiek yra tokių asmenybių, su kuriomis pačiam asmeniškai smagu pasimėginti konkurencinėje kovoje?

– Turėjau pokalbį su vietinio krepšinio ekspertais, kurie stebi Rumunijos krepšinio evoliuciją. Nežinau, kiek tame yra teisybės, bet jie skaičiavo, jog Rumunija, ko gero, dabar Europoje patenka į aukščiausių lygų dešimtuką pagal formuojamus biudžetus. Pritraukia vis daugiau skambių vardų, toks Bagatskis pasikviestas su geru kontraktu į Voluntario komandą. Tas pats Aleksandras Trifunovičius pradėjo sezoną Bukarešto „Dinamo“ komandoje, bet jam nesusiklostė ir paliko komandą. Tačiau vis atsiranda tokių vardų, kurie praeityje, kaip pavyzdys, yra dirbę Kauno „Žalgiryje“ ar treniravę kitas rimtas komandas, su giliomis istorijomis. Ta pati Klužo Napokos „U-Banca Transilvania“ komanda šį sezoną debiutavo Europos taurėje. Žiūrint bendrai visą lygą, matosi rimti žingsniai į priekį. Tuo pačiu ir man įdomu.

– Kokio finansinio pajėgumo yra šita lyga?

– Išsiskiria dvi komandos – Klužo Napokos „U-Banca Transilvania“ ir Oradijos CSM kurios pasižymi savo sporto vadyba, kuriama istorija ir turi gana didelius vardus. Jos yra pažengusios į priekį organizaciniais, arenų klausimais. Gali būti tikrai tomis europinėmis komandomis tarptautiniuose čempionatuose. Kitos visos yra kylančios komandos ir ypatingai kylančios per paskutinius metus. Tenka pasikalbėti ir su lietuviais skirtingose komandose. Kariniauskas ir Tarolis yra anksčiau žaidę Rumunijoje, tai jų akimis jau yra ženklūs pasikeitimai. Kažkiek ir netikėtumas, kad per dvejus metus komandos taip galėjo pasikeisti ir taip sustiprėti. Nekalbu apie dvi išskirtas komandas, bet apie bendrą situaciją, dar 6-8 komandas, kurios ženkliai pasididino biudžetus. Aišku, kažkiek dar tvarkomos sportinės bazės, ne visos yra tvarkingos, išlieka problemų. Tačiau viskas yra gerame procese ir tikrai ženkliai keičiasi lygis.

Voluntario komanda – naujai kylanti, kuri neturi dar didelės istorijos, bet yra suburta labai produktyvi vadyba. Per kelerius metus surinko konkurencingą biudžetą. Projektuose – nauja arena. Atvažiuoja toks žaidėjas kaip Darko Planiničius, su ilgalaikiu kontraktu prisitraukia tokį trenerį kaip Ainars Bagatskis. Daug ką pasako.

– Kalbant apie preliminarius skaičius, kokiais biudžetais disponuoja Rumunijos lygos komandos ir kokie vyrauja žaidėjų atlyginimai?

– Teko skaityti ir Donato Tarolio interviu, kuriame sakė, jog ką tuo metu galėjo uždirbti Lietuvoje, Rumunijos lygos komanda pasiūlė jam dvigubai daugiau. Kažkiek tai pasako, kad rumunų galimybės vis didėja. Bendrai šnekant apie komandų biudžetus, manau, kad Klužo Napokos komanda turi tikrai daugiau nei 2 mln. eurų, gal net siekia iki 3 mln. eurų. Netoli jų tikriausiai yra Oradijos CSU komanda. Šiais metais ženkliai iššovė ir Bukarešto „Rapid“, kur nuvažiavo Vaidas Kariniauskas. Ta pati Bukarešto „Dinamo“ stebino savo pirkiniais. Konstancos klubas su trimis lietuviais žaidėjais ir lietuviu generaliniu direktoriumi Rutkausku, manau, turi labai gražią ateitį, pasitvirtino ilgalaikį projektą formuojant biudžetą. Kitais metais jie turėtų dar ženkliai pakilti.

Rumunijos krepšinio pakilimas matosi, kaip per pastaruosius dvejus metus išaugo komandų finansinės galimybės. Turnyro lentelės vidurys pasidarė toks konkurencingas. Jeigu anksčiau daugmaž buvo nuspėjama, kaip buvo ir Lietuvoje, pirmaudavo Kauno „Žalgiris“ ir Vilniaus „Rytas“, o kitos atsilikdavo, Rumunijoje dabar įvyko tokia pat evoliucija. Vidurio komandos yra vis arčiau ir arčiau prie pirmaujančių klubų, čempionatas darosi labai labai įdomus ir smagu jame dalyvauti, o juolab būti tarp dešimties stipriausių ir kautis su stipriais varžovais.

Sibiu CSU komanda ir Tomas Rinkevičius Nuotr. CSU Sibiu

– Kokia specifika rumunai projektuoja komandas?

– Aišku, pirmiausia priklauso nuo finansinio komandų pajėgumo. Ne pirmaujančios komandos negali turėti labai plačios rotacijos, bet sugeba prisikviesti pajėgius krepšininkus ir aplink juos apsilipdo savais. Rumunijoje bandoma vis labiau įtraukti vietinius žaidėjus, siekiama padaryti pajėgesnių vietinių krepšininkų būrį, nes jų kol kas trūksta. Rumunai lygoje įsivedė taisyklę, jog per pirmuosius du kėlinius būtinai turi žaisti du vietiniai žaidėjai, o trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose būtinai vienas vietinis. Kova tarp vietinių žaidėjų yra labai didelė, geresnių krepšininkų atlyginimai yra sukelti. Sunku pasakyti, kaip ši taisyklė atsilieps jiems kelerių metų perspektyvoje, ar jie pasieks savo tikslą įtraukti kuo daugiau krepšininkų nuo jaunimo piramidės ir profesionalaus lygio, bet kol kas jiems sekasi sunkiai, jog vietiniai žaidėjai taptų konkurencingi užsieniečiams. Vietinių žaidėjų tikrai labai trūksta.

– Kaip pačiam sekėsi prisijaukinti tokią taisyklę? Ar nepasitaikė kuriozų?

– Dabar pripratau, bet per pirmąsias savaites asistentas stovėjo už nugaros ir liepiau žiūrėti, kad nesuleisčiau penkių užsieniečių (juokiasi), ar kad per pirmąją pusę nepalikčiau tik vieno vietinio žaidėjo. Kažkiek įdomi tokia pirmoji praktika, nes reikia galvoti ne tik apie žaidimą, bet ir kaip sudėlioti žaidėjus, jog nenusižengčiau taisyklei. Savotiškas papildomas galvos skausmas, nes reikia modeliuoti penketus. Juolab, kad vietinių žaidėjų yra ribotas skaičius. Aišku, turtingesnės komandos greitai išrenka didžiuosius talentus su savo biudžetais, o tu lieki arba su jaunimu, arba su ne tokiais pajėgiais krepšininkais, todėl dėlionė pasidaro labai sunki. Prie viso to, Oradijos, Klužo Napokos ir Krajovos komandos turi natūralizuotus žaidėjus, dėl ko išeina taip, kad jie praktiškai žaidžia be vietinių, su užsieniečiais. Dėl to darbas nė kiek nepalengvėja.

– O kokia yra bausmė, jei nusižengi?

– Dar neteko gauti, nes keliskart buvau sustabdytas. Teisėjai turi bausti technine pražanga. Bet jeigu įleidžiant teisėjai atpažįsta situaciją, jie turi sustabdyti ir neleisti. Nebent jie nepamato ir veiksmas prasideda, tada prasidėjus laikui reikia stabdyti žaidimą ir bausti komandą technine pražanga.

– Po jūsų atėjimo į vyr. trenerio pareigas buvo banguota pradžia, bet tada užsikabinote už sėkmingos serijos, nuo kurios atsispyrėte tarp stipriausiųjų komandų. Kas pačiam teikė džiaugsmą per šitas atkarpas?

– Turime apie 2 tūkst. vietų savo areną, kuri nėra labai didelė, bet iš tikrųjų yra ženklus pasikeitimas dėl žiūrovų gausos, lyginant, kaip buvo pradėjus dirbti ir kaip yra dabar. Turime tikrai gerąja prasme gana išprotėjusius sirgalius. Sibiu klubas jais pasižymi nuo ankstesnių laikų dėl savo tradicijų. Kai komanda yra pergalingame kelyje, namuose pasidarome labai stipri komanda su šeštuoju žaidėju. Labiausiai tai ir džiugina. Tikrai už nugaros jaučiu gerą energiją. Dabar mums sekasi geriau ar blogiau, turime labai gerą palaikymą, turime spaudimą teisėjams ir varžovams. Manau, kad esame viena triukšmingiausių arenų visoje lygoje. Nors negalime pasilyginti pagal masiškumą, kuris yra moderniose arenose, bet paskutines kelias rungtynes praktiškai turėjome pilną areną žiūrovų, kurie nudažo tribūnas mūsų spalvomis – geltona ir mėlyna. Man tai – gera aura, kaip treneriui dirbti, o komandai – žaisti.

Tomas Rinkevičius ir Kazys Maksvytis – ilgamečiai bičiuliai Nuotr. Žygimantas Gedvila/BNS

– Kaip stebint iš šalies atrodo tai, ką šį sezoną demonstruoja jūsų ilgametis bičiulis Kazys Maksvytis kartu su Kauno „Žalgiriu“?

– Smagu. Džiaugiuosi už draugą, už kolegą. Ne vienus metus esame dirbę kartu klubiniame krepšinyje, dabar kartu dirbame rinktinėje. Stebiu ir tikriausiai mačiau visas jų rungtynes Eurolygoje. Kazys eilę metų sugeba suburti darnų ir kovingą kolektyvą. Aišku, smagu, jog visa „Žalgirio“ arena serga už jį. Namų rungtynės tampa tokia tradicija, kad ir kur Kazys bedirbtų, jam pasiseka sukurti gerą aurą, kuri padeda pasiekti skambių pergalių, tokių kaip nugalint „Barceloną“, Madrido „Real“ ir kitus grandus, kas yra dideli laimėjimai „Žalgiriui“. Tikiuosi, jog jam pavyks pasiekti atkrintamąsias. Turi tikrai gerus šansus.

– Užsiminėte ir jūs apie Kazio sukuriamą aurą aplink save, ką pabrėžia ne vienas. Kas yra tokio ypatingo, kad visi kartu dirbantys maloniai atsiliepia apie Maksvytį?

– Visų pirma, jis – toks teigiamas žmogus, labai sąžiningas prieš kitus ir prieš patį save. Manau, geras ir sąžiningo žmogaus būdas patinka žmonėms. Paprastumu pavyksta sukurti gerą aurą apie save. Pozityvumas plinta ir užkrečia kitus žmones. Matydami gerus asmenybės bruožus, žmonės tiki juo ir seka paskui jį. Yra daug žmonių su daug skirtingų istorijų, bet jam visa tai pavyksta sukurti. Tai yra didelė jo asmeninė pergalė gyvenime, kad jis moka ir sugeba suburti teigiamą aurą ir į ją įtraukti kuo daugiau žmonių.

– Maksvytis ėjo netrumpą kelią iki Eurolygos ir Lietuvos rinktinės. Pačiam ir iš arti, ir paskui iš šalies teko matyti jo darbą klubiniame krepšinyje. Kaip jums pačiam atrodė, kodėl tokio įvertinimo dirbti aukščiausiame lygyje jam reikėjo laukti ilgesnį laiką?

– Manau, reikia atsižvelgti į jo sąžiningumą ir sąžiningą darbą. Jis nelabai mėtėsi, gerbė komandas, kuriose dirbo, niekada nešokinėjo. Jeigu jis jau turėjo sutartį, sąžiningai atidirbdavo iki pabaigos. Vėlgi, tai yra Kazio pliusas prieš buvusias ir esamas komandas, kad jis dirba kantriai ir daro darbą iki galo, dėl ko yra patikimas ne tik kaip specialistas, bet ir kaip žmogus. Asmenybės bruožai tik prideda jam pliusų. Nesivaiko trumpalaikių žingsnių, gerai strateguoja savo ėjimus ir yra sąžiningas prieš tuos žmones, su kuriais dirba.

– Lietuvos rinktinėje tenka dirbti su geriausiais šalies žaidėjais, Europos čempionate teko ruoštis prieš geriausius žemyno krepšininkus. Kaip paties vertinimu pavyko jums susitvarkyti su atsakomybėmis ir kokios įgavote patirties?

– Nėra net ką kalbėti, įgauni didelės patirties. Kiekvienam dirbančiam šitą darbą prisiliesti prie aukščiausio lygio – neįkainojama patirtis. Darbas su kolegomis, kurie turi įvairiausios patirties aukščiausiame lygyje. Nuo to tik pats stiprėji.