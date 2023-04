Užduokite klausimą „Savo kiemo“ Q&A tinklalaidei su ypatingu svečiu

Sveiki, is kur ponas Ceponis zino, kuris krepsininkas yra fiziskai stipresnis, o kuris silpnesnis? Nes per kiekvienas komentuojamas rungtynes fraze "fiziskai stipresnis" yra pasakoma kelis kartus. Ar jis zino, kiek nuo krutines visi stumia, ar ranku lenkimo cempionata slapta buvo surenges? Mes visi matom, kad vienas zaidejas didesnis uz kita, bat tai anaiptol nereiskia, kad jis yra fiziskai stipresnis. Pacesas, pvz, kiek girdejau stumia nuo krutines apie 150 kg ar net daugiau, bet net neabejoju, kad butu ivardintas "fiziskai silpnesnis" uz koki sunkuji krasta, kuris nei is tolo tiek neisstumtu. Aciu