„7bet-Lietkabelio“ galva: apie išlaikytą aukštą kartelę, Rubštavičiaus ateitį ir siekį didinti biudžetą

Jau tampa kone tradicija, kad Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ su Nenadu Čanaku priešakyje žaidžia sėkmingus sezonus. Karaliaus Mindaugo taurė – trečioji vieta. Europos taurės reguliarusis sezonas – ketvirtoji vieta ir užsitikrintas namų aikštės pranašumas bent aštuntfinalyje. Bet yra ir ne tokia maloni tradicija – ir vėl didžioji dalis komandos narių neturi kontrakto kitam sezonui.

Iš 13 pagrindinių panevėžiečių krepšininkų tik keturi yra susaistyti sutartimis ir kitam sezonui: Vytenis Lipkevičius, Gabrielius Maldūnas (abu iki 2024 m.), Mantas Rubštavičius ir Željko Šakičius (abu sutartyse turi +1).

Kontraktai baigsis su 9 žaidėjais: Jamelu Morrisu, Gyorgy Golomanu, Stefanu Peno, Nikola Popovičiumi, Gediminu Oreliku, Pauliumi Murausku, Kristianu Kullamae, Grantu Vasiliausku ir naujausiu ekipos pirkiniu Jordenu Duffy.

„Mes labai norėtume turėti ilgesnius kontraktus, bet kiekvienais metais turime kovoti dėl teisės žaisti Europos turnyre. Tai daro įtaką kontraktų pasirašymams“, – interviu BasketNews pažymėjo „7bet-Lietkabelio“ direktorius Martynas Purlys.

Panevėžiečiai labai norėtų išsaugoti Oreliką, kuris sezono viduryje sugrįžo į komandą ir puikiai įsiliejo į kolektyvą – Europos taurėje fiksuoja 13,8 taško vidurkį.

Šį sezoną komandoje atsiskleidė 20-metis Rubštavičius, kuris LKL renka po 7,2 taško, Europos taurėje – po 4,5 taško.

Vasarą tiek Kauno „Žalgiris“, tiek pats „7bet-Lietkabelis“ komunikavo, kad „Žalgiriui“ priklauso teisė po sezono susigrąžinti Rubštavičių. Visgi dabar panevėžiečiai gynėją savo gretose mato ir kitą sezoną.

„Su Mantu situacija yra aiški – mes turime kontraktą 1+1, turime gavę paleidžiamąjį raštą iš „Žalgirio“. Mes turime kontraktą su Mantu ir jis yra klubo narys, o dėl jo galimo išvykimo yra tam tikros kontrakto detalės“, – sakė Purlys, kuris nedvejojo sakydamas, kad „7bet-Lietkabelis“ nori išlaikyti Rubštavičių.

Anot „Žalgirio“, klubas iki tam tikros datos išlaikė pirmumo teisę pasirašyti naują kontraktą su Rubštavičiumi, kuris „Žalgiriui“ priklausė nuo 2019 iki 2022 metų.

Europos taurės aštuntfinalyje „7bet-Lietkabelis“ namie priims Paryžiaus „Basketball“ klubą, o mačo nugalėtojas keliaus į ketvirtfinalį, kuriame lauktų Las Palmo „Gran Canaria“ arba praėjusį sezoną iš septintosios pozicijos iki finalo nužygiavęs Bursos „Frutti Extra“.

LKL Panevėžio ekipa šiuo metu užima ketvirtą poziciją (16-9). Jeigu šį šeštadienį Čanako auklėtiniai svečiuose įveiks Alytaus „Wolves“, tuomet šią ekipą aplenks ir pakils į trečią vietą.

Prieš lemiamus sezono mėnesius BasketNews „7bet-Lietkabelio“ direktorių Martyną Purlį pakalbino apie Europos taurės sezoną ir turnyro ateitį, labiausiai pasiteisinusius komandos pirkinius, augsiantį biudžetą, niūrią situaciją Panevėžyje su jaunimo krepšinio sistema ir kt.

– Martynai, komanda Europos taurės grupėje užėmė ketvirtąją vietą ir žais atkrintamosiose. Kaip galima įvertinti pasirodymą reguliariajame sezone?

– Patekome į atkrintamąsias ir tikslą įvykdėme. Siekėme kovoti dėl kuo aukštesnės vietos. Praėjusiais metais užėmėme penktą vietą, šiemet – ketvirtą. Pirmą kartą atkrintamosios atvažiuos į Panevėžį. Labai džiaugiamės ir laukia įdomi kova.

– Europos taurėje per pirmąsias 11 rungtynių laimėjote 4 kartus, po to per kitas 7 rungtynes iškovojote 6 pergales. Kaip komanda pasikeitė?

– Lyginant su praėjusiais metais, mes tuomet taip pat turėjome panašią situaciją – sezono pradžia nebuvo tokia sklandi, ieškojome vienas kito, treneris ieškojo žaidėjų supratimo, bandė įdiegti savo idėjas, savo mintis ir norus perteikti komandai, o sezono pabaigoje pamatėme rezultatą. Panašiai ir šiemet. Susirinko daug naujų žaidėjų, sezono pradžioje reikia laiko, kantrybės ir tikėjimo.

– Su Gediminu Oreliku Europos taurėje per 8 aštuonerias rungtynes laimėjote 6 sykius, su Nikola Popovičiumi tas pačias 6 pergales pasiekėte per 7 rungtynes. Ko buvo siekiama sezono metu pasikviečianti šiuos du krepšininkus?

– Labai aiškiai matėsi, kad šie du papildymai mums turėjo daug įtakos. Žiūrint į sezono pradžią, Željko Šakičiaus trauma sugadino ir pakeitė planus, bet pakeitimai pasiteisino. Kai Šakičius gavo traumą, mes netekome jėgos po krepšiu. Benas Griciūnas yra šiek tiek kitokio stiliaus žaidėjas. Įsigijus Oreliką supratome, kad mums trūksta jėgos ir tvirtybės po krepšiu. O Popovičius puikiai išpildė tą skylę. Žinojome Oreliką, ką jis gali, ko negali, jo stiprybes. Jis pats parodė, koks svarbus yra mūsų komandoje.

– Interviu žiemą sakėte, kad Jamelas Morrisas, Vytenis Lipkevičius ir Gabrielius Maldūnas pateisina lūkesčius, o visi kiti žaidėjai gali žaisti ir geriau. Kaip dabar atrodo ši situacija?

– Visų pirma mes turime du papildomus žaidėjus – Oreliką ir Popovičių. Matome, kokie yra rezultatai su jų atėjimu. Visiems yra kur pasislinkti į priekį, bet tikrai esame patenkinti Manto Rubštavičiaus progresu ir požiūriu.

Mantas visų pirma turi gerą sportininko charakterį, yra motyvuotas, turi sveiką sportinį pyktį. Nori laimėti, stengiasi, kai kada akcentai, natūralu, yra ne ten, kur nori treneris Čanakas, bet jis mokosi. Jeigu jis toliau turės tokią motyvaciją, su juo viskas bus gerai. Manau, kad tai, ko jis nori savo karjeroje, tai ir išsipildys.

Šiek tiek Paulius Murauskas stovi vietoje, bet suprantame, nes jam 18 metų (prieš 2 mėnesius suėjo 19 metų – aut. past.) – daug naujienų, daug dalykų. Tačiau labai norėtume, kad tas progresas būtų greitesnis.

Lyginant Paulių ir Mantą, mes turime suprasti, kad Paulius yra dvejais metais jaunesnis. Nors Mura ir turi gerą kūną, kuris yra ne pagal amžių tvirtesnis ir geresnis, bet visgi reikia nepamiršti, kiek jam yra metų, daug dalykų yra naujų. Keletas artimiausių metų jam bus svarbūs dėl to, kiek toli jis galės eiti savo karjeroje ir kokius žingsnius ir progresą darys.

Dar norėčiau išskirti Kristianą Kullamae. Jam buvo sunku, jis tokio vaidmens anksčiau niekada neturėjo. Būnant įžaidėju tenka didelė atsakomybė. Yra skirtingi dalykai būti rinktinės pagrindiniu įžaidėju ar starto penketo, ir būti klube su tokiu vaidmeniu. Antroje sezono pusėje jis tvarkosi žymiai geriau nei pirmoje.

– Kokios rizikos sudėtyje pasiteisino?

– Sakyčiau, jog Mantas Rubštavičius labai pasiteisino, tas pats Kullamae pradėjo duoti tai, ko tikėjomės. Protarpiais Murauskas iššauna, nors yra banguojantis žaidėjas. Turime 9-10 žaidėjų pagrindą, nuo suolo kylantys krepšininkai rotacijoje gali tinkamai pakeisti startinio penketo narius.

– Pastaraisiais metais tokių jaunų ir svarbių žaidėjų neturėjote. Rubštavičiui yra 20 metų, Murauskui – 19. Kaip sudėtinga ugdyti jaunimą?

– Visų pirma tai yra trenerio Čanako, trenerių kolektyvo ir fizinio rengimo trenerio indėlis. Ugdymas, pasitikėjimas jaunais žaidėjais, edukacija.

Pridursiu ir vyresnių komandos draugų indėlį – Maldūno, Lipkevičiaus, Oreliko patirties perdavimas žaidėjams. Šie komponentai yra labai svarbūs jauniems žaidėjams, kad jie ugdytųsi ne tik kaip sportininkai, bet ir kaip asmenybės, ne tik aikštėje, bet ir suprastų profesionalaus sportininko elgesio už aikštelės ribų svarbą.

– Sezono eigoje Jamelas Morrisas prisitaikė prie lyderio vaidmens. Kaip jis tobulėjo?

– Morrisui labai svarbu jausti komandos trenerio ir komandos draugų pasitikėjimą. Jis buvo patyręs kelias traumas, o po jų reikia laiko tam, kad sugrįžtų į formą. O kai jis sugrįžta į formą, matome, ką gali padaryti. Nors jo amžius (30 metų – aut. past.) nėra toks, kad jis yra naujokas Europoje, karjera jau perkopė į antrą pusę, bet vienas iš tų dalykų yra tai, kad jis yra labai geras komandos draugas ir motyvuotas. Kur bus jo ateitis, negaliu spėlioti, bet manau, kad jis Europai davė apie save žinoti, manau, kad Europos taurės komandos mato jį ir jo rezultatus, jo paskutinius lemiamus metimus, po kurių „7bet-Lietkabelis“ laimėjo, jo lyderystę. Manau, kad tai jo vertę labai pakėlė.

– Ar komandoje yra žaidėjų, dėl kurių jau dabar suprantate, kad nepavyks išlaikyti?

– Per ankstyvas klausimas.

– Bet Morrisas yra toje lentynoje?

– Mes norėtume išlaikyti daug žaidėjų, bet žiūrėsime, kaip galimybės sutaps su norais. Tikrai dar negaliu atsakyti į klausimą. Čia yra daug sudedamųjų dalių. Tai priklauso nuo to, ar žaisime Europos turnyre, kokiame turnyre žaisime. Nuo to labai priklauso komplektacijos darbai.

– Tik keturi krepšininkai turi kontraktus kitiems metams. Kodėl komplektuojant sudėtį laikomasi tokio modelio?

– Mes labai norėtume turėti ilgesnius kontraktus, bet mes kiekvienais metais turime kovoti dėl teisės žaisti Europos turnyre. Tai daro įtaką kontraktų pasirašymams. Jeigu turėtume ilgalaikį kontraktą su Europos taurės organizatoriais, būtų žymiai lengviau kalbėtis apie ilgalaikius kontraktus su žaidėjais.

– Galbūt yra naujienų iš Eurolygos, kokia kryptimi artėjančiais metais turėtų eiti Europos taurė, ar gali atsirasti ilgalaikiai kontraktai?

– Kas yra aišku – formatas kitais metais bus toks pat, kaip dabar: du pogrupiai po 10 komandų. Dėl ateities vyksta derybos tarp Eurolygos ir FIBA, bet, kaip suprantu, artimiausius porą metų nebus didelių pakeitimų nei Eurolygoje, nei Europos taurėje. Tokios ir naujienos.

Mes Europos taurę matome kaip gerą platformą „7bet-Lietkabeliui“ kaip klubui, kaip žaidėjams. Todėl norėtume tęsti žaidimą Europos taurėje ir toliau. Mūsų dalyvavimas turnyre priklauso nuo galutinės vietos LKL. Birželio viduryje žinome, kuriame turnyre žaisime.

– Maldūnas ir Lipkevičius yra klubo veidai. Kas kitas tokiu žaidėju gali tapti?

– Kol turime Gabą ir Lipkę, iš dalies ir Gediminą Oreliką, mes tikrai esame patenkinti jų indėliu. Nėra lengva surasti žmones, kurie atsiduotų ir taip kovotų dėl klubo. Žaidėjus reikia užsiauginti, kad jie suprastų klubo svarbą, kad klubas suprastų žaidėjus. Tai nėra lengvas procesas, bet jis yra natūralus procesas.

– Su Gediminu Oreliku norėtumėte pratęsti sutartį?

– Mes norėtume jį turėti ir kitam sezonui, bet žiūrėsime, kaip seksis šis sezonas.

– Jau kalbate su žaidėjais apie galimybes juos išlaikyti kitam sezonui?

– Kalbamės su agentais apie žaidėjus, apie situaciją, bandome su agentais kalbėtis apie mūsų viziją. Grįšime prie to paties – turime žinoti, kokiame turnyre dalyvaujame, o tada yra daromi kiti žingsniai.

Mes norėtume daug žaidėjų išsaugoti, bet dabartinėje čempionato stadijoje visi konkretūs klausimai apie žaidėjus būtų per anksti, išskyrus, kaip paminėjau, Gediminą Oreliką, kuris čia jau yra ne pirmus metus, kuris yra lietuvis, o lietuviai mums yra labai svarbūs renkant komplektaciją.

– Ta pati situacija ir su Nenadu Čanaku, kurio kontraktas baigsis vasarą?

– Taip. Iš pradžių sprendimas iš Europos taurės, tada – derybos su Čanaku ir žaidėjais. Visada pradedame derybas su treneriu, o po to darome kitus žingsnius.

– Esate patenkinti Čanako darbu?

– Kaip galime būti nepatenkinti? Aišku, kad patenkinti.

– Kaip Čanakui pavyksta eilę metų išlaikyti aukštą komandos lygį?

– Rezultatai atspindi už save, tai, ką jis daro, ką daro kartu su treneriais, kartu su žaidėjais. Tas darbas pasiteisina, matome paties Nenado tobulėjimą, jis kiekvienais metais eina į priekį. O tuo pačiu ir mes einame į priekį.

– Šį sezoną turite 1,7 mln. eurų biudžetą. Ar jis gali keistis kitą sezoną?

– Mes labai tikimės, kad kils kitą sezoną. Laukiame žinių iš savivaldybės dėl trimetės programos, tai gali tiesiogiai daryti įtaką mūsų kitų metų biudžetui. Žiūrėsime. Kalbamės su rėmėjais, dirbame darbą, suprantame, kad tas 1,7 mln. biudžetas Europoje, net dabar ir Lietuvoje... Matome, kokios savivaldybės injekcijos yra Klaipėdoje, kokiais pinigais disponuoja „Wolves“. Suprantame, kad norint būti konkurencingiems, reikia kiekvienais metais didinti biudžetą.

– Iš savivaldybės per metus sulaukiate 306 tūkst. eurų paramos. Ar ši suma gali keistis?

– Laukiame iš savivaldybės atsakymo, komisija nagrinėja sporto organizacijų paraiškas. Mes paraiškoje įrašėme, kad kiekvienais metais norime gauti po 0,5 mln. eurų. Pažiūrėsime, ar bus atsižvelgta į mūsų prašymą.

– „7bet-Lietkabelio“ narys Nikas Stuknys gavo šansą pasirodyti Eurolygos jaunimo turnyre, bet į šį turnyrą praėjusį sezoną buvo deleguota visa „7bet-Lietkabelio“ jaunių komanda. Kodėl šį sezoną jos nebeliko?

– Pabandėme. Yra didesnės problemos. Mes matome, kad yra tam tikrų dalykų Panevėžio krepšinio sistemoje, kuriuos reikėtų tobulinti. Mes padarėme žingsnius, kuriais galėjome paspartinti ir duoti impulsą jaunųjų krepšininkų ugdymui, bet nelabai sulaukėme supratingumo ir paramos bei bendrumo šiame projekte. Tokių pastangų neužtenka, kad Panevėžio jaunimo ugdymo sistema eitų į priekį.

– Norėtumėte Panevėžyje turėti dublerių komandą?

– Mes norime daug ko, bet turi būti bendraminčiai, turi į šią situaciją vienodai žiūrėti tiek Panevėžio savivaldybė, tiek Panevėžio sporto centras, treneriai. Tačiau kol kas šiai dienai neturime vienodų supratimo taškų. Bet tikimės, kad galbūt ateityje surasime.