Kaune – Europos perimetro karaliai: kokie „Žalgirio“ argumentai?

Nuotr.: Seffi Magriso/GettyImages

Eilinė savaitė, eilinis Kauno „Žalgirio“ finalas. Taip galime apibūdinti Kazio Maksvyčio kariaunos kelią Eurolygoje pavasarį, bet nebėra kur trauktis. Šią savaitę namuose laukia karščiausia Eurolygos komanda – Tel Avivo „Maccabi“.

Praėjusią savaitę kauniečiai jau sustabdė tuo metu karščiausią komandą „Monaco“, bet šią laukia naujas ir vis dar alkanas žvėris – fiksuojantis 6 pergales iš eilės ir dar neturintis garantuotos vietos Eurolygos atkrintamosiose.

„Žalgiris“ ir „Maccabi“ tarpusavyje susitiko pirmajame Eurolygos ture ir tuomet nė viena komanda neatrodė kaip potenciali atkrintamųjų dalyvė. Dabar jos susitinka jau priešpaskutiniame reg. sezono ture ir abi svajoja apie patekimą į aštuntuką.

Tinklalapis BasketNews apžvelgia dabartinę „Maccabi“ sportinę formą, jos priežastis ir svarsto, kur žalgiriečiai gali turėti savo argumentų.

Geriausias perimetro tandemas

Nuotr. Seffi Magriso/GettyImages

Taip, kaip šiuo metu žaidžia Wade'as Baldwinas ir Lorenzo Brownas, galima lyginti su auksiniais Vasilije Micičiaus ir Shane'o Larkino laikais. Ir dar klausimas, kas yra labiau dominuojantys.

Sezono pradžioje buvo daug abejojančių, ar šis tandemas kartu ras vietą ant parketo, o tokias kalbas dar labiau paaštrino Brownas, kuris dar pirmosiose rungtynėse užsiminė, kad antras geriausias komandos žaidėjas nežaidžia geriausio krepšinio. Dabar jau aišku, kad tai buvo tiesiog aukščiausio lygio juokelis, nukreiptas į komandos draugą Baldwiną.

Kartu Brownas ir Baldwinas su taškais ir rezultatyviais perdavimais „Maccabi“ sugeneruoja 57,8 taško. Tai yra 69 procentai visų komandos pelnomų taškų. Skamba neįtikėtinai, tiesa?

Nekyla abejonių, kas yra pagrindiniai „Maccabi“ sėkmės kalviai. O toks dviejų gynėjų tandemas ir yra tai, kas šiais laikais yra vadinama moderniuoju krepšiniu.

Nuotr. Seffi Magriso/GettyImages

Atviroje aikštelėje Baldwinas yra tiesiog nesustabdomas, o Brownas – pikenrolų asas. Abu jie vienas kitą nuostabiai papildo – Baldwinas duoda to laukinio puolimo, o Brownas viską atsveria savo ramybe.

Ir mes labai gerai žinojome prieš sezoną, kas yra Lorenzo Brownas, jis atvyko į Tel Avivą kaip Europos čempionas ir turėjo nuostabų praėjusį sezoną. Visgi Baldwino karjera yra vertinama dviprasmiškai. Niekas neabejoja jo talentu, bet kur bežaisdavo, ten dažniausiai prasiverždavo aikštingas charakteris.

Ir sezono pradžia buvo išties banguojanti, Baldwinas nesijautė idealiai būdamas antru žmogumi po Browno, bet, kad ir kaip keistai skambėtų, „Maccabi“ į gerą išėjo Lorenzo trauma. Jis iškrito sausio 19 dienos rungtynėse ir nerungtyniavo mėnesį. O tada Baldwino karalystė Tel Avive prasidėjo ir nesibaigia iki šiol.

Per penkerias rungtynes, kuomet šalia neturėjo Lorenzo, Baldwinas Eurolygoje fiksavo 23,8 taško ir 22 naudingumo balų vidurkius. Čia buvo ir 38 taškų bei 39 naudingumo balų pasirodymas prieš Belgrado „Crvena Zvezda“.

Neįtikėtiną greitį su dideliu kūnu turintis gynėjas dabar gali pasigirti tuo, jog yra rezultatyviausias Eurolygos antrojo reguliariojo sezono rato žaidėjas – 19,6 taško. Su rezultatyviais perdavimais jo sugeneruojami taškai iškyla iki 31,5 taško (!).

Negana visų šių įspūdingų rodiklių, Baldwinas per pastaruosius 14 mačų Eurolygoje nepelnė mažiau nei 14 taškų. Dominavimas prasidėjo dar sausio 13 dieną.

Kaip atrodo BB tandemas šioje šešių pergalių serijoje? Baldwinas renka 19 taškų, Brownas – 16,3, o sugeneruojamų taškų su rezultatyviais perdavimais vidurkis iškyla iki 61,4 tšk.

Nenuostabu, kad šioje atkarpoje „Maccabi“, pagal bballytics.com, turi geriausią puolimo reitingą (vid. 126,9 tšk. per 100 atakų) su 89,6 pelnomo taško per mačą. Prie to turime mažą klaidų skaičių (vid. 9,8) ir elitinį pataikymo procentą – 38,3 trit. ir 60,3 dvit.

Atsiradusi gynyba

Nuotr. Panagiotis Moschandreou/Euroleague Basketball via Getty Images

Per šią šešių pergalių atkarpą mes matėme tą fenomenalią 111 pelnytų taškų naktį prieš Bolonijos „Virtus“, kurioje buvo užfiksuotas 38 rezultatyvių perdavimų Eurolygos rekordas. Nenuostabu, kad „Maccabi“ sėkmę mes šį sezoną dažniausiai pažymime būtent namų arena ir puolimu. Bet dabartinėje sezono stadijoje Odedo Kattasho auklėtiniai daro viską.

Taip, namie „Maccabi“ žaidžia tikrai geriau nei išvykose ir šiemet „Menora Mivtachi“ arenoje prieš šeimininkus pavyko laimėti tik „Barcelonai“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“. Bet daryti išvadą, kad „Maccabi“ yra tik namų komanda, tikrai negalime. Kodėl?

Tiesiog, jei Tel Avivo klubas atkrintamosiose turėtų savo aikštės pranašumą, o finalo ketvertas vyktų irgi čia, jau dabar galėtume karūnuoti Kattasho kariauną. Paprastai aišku – čia jie žaidžia kosmosą.

Bt moka žaisti „Maccabi“ ir išvykoje, moka ir gintis. Rimčiausias pareiškimas buvo „Maccabi“ pergalė išvykoje prieš Eurolygos čempionus 86:64, bet grėsmingai atrodo ir kiti rezultatai – Milano „Emporio Armani“ sukrapštė 66 taškus, Stambulo „Fenerbahče“ – 74, o laukinė Vitorijos „Baskonia“ nepasiekė 80 pelnytų taškų.

Tad viską sudėjus, šešerių rungtynių atkarpoje „Maccabi“ Eurolygoje ne tik turi geriausią puolimo reitingą, bet ir gynybos (!). 101,7 praleidžiamo taško per 100 atakų, varžovams realizuojant 24,6 proc. tritaškių.

Kas taip staiga pasikeitė, kad komanda 26 turus turėjusi blogiausią gynybos reitingą (117,5 tšk. per 100 atakų), dabar diktuoja madas prie savojo krepšio? Puolimas eina šalia gynybos.

Galima sakyti, kad „Maccabi“ kažkur pasisekė, kažkur varžovus išmušė audringa namų atmosfera, bet to nebuvo visą sezoną. Toks Tel Avivo klubo nesustabdomas puolimas iš varžovų atima visas galimybes bėgti į greitą puolimą, o pozicinėse atakose pagaliau jaučiasi tarpusavio supratimas tarp priekinės ir perimetro linijų.

Brownas, Bonzie Colsonas, Darrunas Hilliardas, Romanas Sorkinas, Joshas Nebo, atkaklusis Johnas DiBartolomeo. Tai yra žaidėjai, kurie tikrai siekia bent vidutinį Eurolygos gynybos lygį, tad nieko nuostabaus, jog pagaliau Kattashas iš jų pradėjo gauti rezultatą.

„Maccabi“ daug spaudžiasi baudos aikštelėje, rizikuoja perimetre, taip pat nukirtinėja perdavimų linijas. Tai priveda prie 7,5 perimto kamuolio per mačą, o reikšmingas pokytis per šešių mačų seriją yra atkovoti kamuoliai.

„Maccabi“ visą sezoną turi problemų su neatkovotais kamuoliais po savuoju krepšiu, bet dabar šis procentas minėtoje atkarpoje yra pakilęs iki 71,1 proc. nuo buvusio 64,9 proc. (prasčiausias Eurolygoje).

„Žalgirio“ argumentai

Nuotr. D.Lukšta

Tiek daug gražių dalykų išvardinau apie „Maccabi“ ir viso to jie dabar verti, bet „Žalgiris“ neturi kur trauktis, pergalė būtina, tad reikia rasti savų argumentų. Nuo ko pradėsime?

Pirmiausia, praėjusią savaitę pamatėme kokybę „Žalgirio“ žaidime ir į lemiamą sezono atkarpą, panašu, komanda ateina labai geros sportinės formos. Tai jau nuteikia pozityviai.

„Maccabi“ žaidimo stilius nėra parankus „Žalgiriui“, tai tikrai ne sisteminė komanda, kuri žaidžia laukinį krepšinį. Visgi jų žaidimo stilių būtų galima palyginti su „Monaco“ ir jei pavyktų rodyti tokią gynybą, kokia buvo prieš juos po pertraukos, tai jau vestų link pergalės.

Arnas Butkevičius jau nuėmė Mike'o Jameso ir Chriso Joneso skalpus. Didžiulė intriga, ką jis dabar prižiūrės? Iš dabartinės perspektyvos, norėčiau Butkevičių pamatyti šalia Baldwino. Tai bus rungtynės, kurios daug stovės ant Baldwino puolimo, bet. Butkevičius turi potencialo sustabdyti MVP formą demonstruojantį amerikietį.

„Maccabi“ yra laimėjusi pastaruosius penkis susitikimus prieš „Žalgirį“, bet jei kauniečiams pavyks neįsivelti į greitą, atvirą krepšinį, šansai išaugs. „Žalgiris“ yra antra lėčiausiai žaidžianti komanda Eurolygoje (vid. 68,3 atakos), tad būtina ketvirtadienį išlaikyti tokią tendenciją.

Puolime savų šansų turės Ignas Brazdeikis. „Maccabi“ daug pasikliauna individualia gynyba, o tai Iggy yra mėgstamiausias krepšinis. O ir jo forma per dvigubą savaitę buvo nuostabi (vid. 18,5 tšk., 16,5 naud.).

Taip pat galime neabejoti, jog „Žalgiris“ kausis lyg tai būtų paskutinės jų rungtynės. Tai mes matome visą sezoną ir ne veltui kauniečiai puolime atkovoja 35 proc. visų kamuolių (2 vieta). Tuo metu „Maccabi“ yra prie savojo krepšio vis dar prasčiausiai kovojanti komanda – 66,2 proc. visų įmanomų kamuolių.

O ir nepamirškime žaliosios jūros. Rekordinį pergalių skaičių (12) Eurolygos namų rungtynėse pasiekęs „Žalgiris“ čia neabejotinai žaidžia atkrintamųjų lygiu, o „Maccabi“ pergalių ir pralaimėjimų balansas išvykose vis dar išlieka kuklus – 5-11.

Per istoriją „Žalgiris“ ir „Maccabi“ turėjo daug įsimintų mūšių. Šitas vien dėl mačo svarbos irgi tikrai įeis į istoriją, o ir žaidimo lygis turėtų būti vertas atkrintamųjų.