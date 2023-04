Kazys Maksvytis: „Gaila, bet turėsime laukti ir kitų rezultatų“

Kazys Maksvytis atskleidė, jog antroje mačo pusėje naudojo keitimosi gynybą, nors prieš rungtynes to daryti neplanavo.

Kauno „Žalgiris“ paskutinėse Eurolygos reguliariojo sezono namų rungtynėse dramatiškai palaužė Tel Avivo „Maccabi“ (68:67) bei sustiprino šansus žengti į atkrintamąsias. Po sunkios pergalės kauniečių vyr. treneris Kazys Maksvytis teigė, kad pagrindinis raktas į pergalę buvo gynyba.

„Puiki pergalė, sveikinimai sirgaliams. Norėjome laimėti bent dviem taškais, tačiau paimsime šią pergalę. Manau, kad šias rungtynes laimėjo dėl savo gynybos, ją antroje mačo pusėje šiek tiek pakeitėme. Galbūt buvome šiek tiek statiški, bet laimėjome gynybos dėka. Nusipelnėme šios pergalės, sveikinu komandą ir fanus“, – po pergalės aiškino strategas.

Tai buvo paskutinės „Žalgirio“ namų rungtynės Eurolygos reguliariajame sezone šiame sezone. Kauniečiai savų sirgalių akivaizdoje laimėjo 13 kartų ir patyrė 4 nesėkmes.

Jeigu „Žalgiris“ būtų laimėjęs bent 2 taškų persvara, tuomet būtų įgijęs tarpusavio rungtynių su „Maccabi“ pranašumą, o tai būtų atvėrę papildomų kelių patekimui į Eurolygos atkrintamąsias. „Maccabi“ pralaimėjo, bet vieno taško skirtumas nulėmė, kad Izraelio ekipa užsitikrino vietą Senojo žemyno turnyro ketvirtfinalyje.

– Treneri, labai svarbi pergalė, gal net viena svarbiausių jūsų karjeroje. Kokios emocijos buvo nuaidėjus finalinei sirenai?

– Iš tikrųjų gaila, kad laimėjome ne dviem taškais. Žinote, tas trenerio darbas kartais būna toks mazochistinis. Atrodo gerai, bet norėjosi dar geriau. Viską lėmė paskutinė ataka, varžovai matėsi, kad laikė kamuolį iki galo, vieno taško skirtumas jiems yra gerai, nes turi geresnį taškų santykį. Mes pasiimame šią pergalę, vis dar esame lenktynėse, geras jausmas.

Rungtynių žaidėjas EFF 18 Rolands Smits Taškai 13 Taiklumas 6-9 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 2

– Ar jautėsi, kad žaidėjai buvo paveikti rungtynių įtampos?

– Žaidėme gana statiškai, perlaikydavome kamuolį, galiausiai likus kelioms 3-4 sekundėms atiduodavome jį Butkevičių. Kažkiek taip gavosi ir iš to, nes daugiau laikėme gynybinio plano žaidėjus, kad likti rungtynėse gynybos dėka. Manau, kad dėl to kažkiek nukentėjo mūsų puolimas. Varžovai keitėsi ir reikia pripažinti, kad jie yra smarkiai pagerinę savo gynybą. Jeigu vienu metu buvo vieni iš paskutiniųjų, tai dabar gynėsi solidžiai, darė mažai klaidų. Buvo sunku surasti kelių jų krepšio link.

– Kaip reagavote po Wade'o Baldwino metimo per tris ketvirčius aikštės?

– Manau, kad buvo pora nesėkmingų situacijų. Ir Baldwino metimas, ir situacija, kuomet Polonara jau turėjo kamuolį, bet prarado ir gavome dvitaškį su pražanga. Buvo keletas nesėkmingų epizodų mums, bet, ačiū dievui, kad išlikome. Tokių metimų esu mažai matęs.

– Kalbant apie tokius retus epizodus, kaip jūsų akimis atrodė Arno Butkevičiaus dėjimas per du varžovus?

– Link Arno bėgo Joshas Nebo, bet Arnas buvo greitesnis ir Nebo nespėjo nublokuoti. Tai pridavė energijos tiek visai arenai, tiek jam pačiam, nors ir taip visą mačą dirbo sunkiai. Manau, kad po tokių dėjimų visi įgauna papildomos energijos.

– 9 perimti kamuoliai, matėme aktyvias rankas, kamuolio išmušinėjimas. Ar tai buvo kažkoks akcentas, ar tiesiog taip gavosi?

– Manau, kad pirmoje pusėje buvome gana susikaustę. Turėjome planą nesikeisti ginamaisiais, stabdyti jų gynėjus, bet klydome paprastose situacijose. Antroje pusėje šiek tiek pakeitėme gynybą, pabandėme keistis ginamaisiais, nors prieš rungtynes tai atrodė nelogiška. Prieš susitikimą buvome sudarę planą, kad versime juos dalintis kamuoliu, nes keitimosi gynyba atrodė jiems paranki. Bet pakeitėme planą, antroje pusėje keitinėjome gynybas ir manau, kad tai jiems šiek tiek nepatiko. Pirmoje pusėje darėme daug mentalinių klaidų, buvo geras kojų darbas, bet prastas susikaupimas, tikriausiai iš įtampos. Geras rankų darbas buvo jau paskutinėse rungtynėse ir mes esame tuo patenkinti.

– Baigėte reguliarųjį sezoną namuose, iškovojote 13 pergalių. Ką tai pasako apie komandą?

– Mažai (šypsosi). Pasako, kad turime gerą areną ir žiūrovus. Šiandien vėl buvo eilinė gera diena. Komanda gerai žaidžia palaikoma savų sirgalių. Fanai palaiko mus, mes jiems taip pat suteikiame energijos. Visiems nuo to gerai.

– Butkevičius sakė, kad po šių rungtynių yra labai pavargęs. Kaip įvertintumėte jo gynybą viso mačo metu ir lemiamoje atakoje?

– Žiūrint į varžovų lyderių vidurkius, 16-17 taškų ir daug rezultatyvių perdavimų, manau, kad pavyko tai pristabdyti. Arnas didžiąją rungtynių dalį dirbo su Baldwinu. Paskutinėje atakoje turėjome keisti ginamaisiais, bet varžovai laikė kamuolį iki galo. Labai nebloga buvo komandinė gynyba. Tiek Arno, tiek ir Hayeso, kuris sukomunikavo su Šmitu ir atėjo į pagalbą, o Rolands pasiliko prie pirmo perdavimo. Manau, kad gavosi gera komandinė gynyba. Sezono pradžioje sakiau, kad mes dažniausiai laimime rungtynes, kai mums reikia apsiginti lemiamoje atakoje. Jei pridėti, kiek mes neužpuolėme, kai reikėjo, tas santykius yra dar didesnis. Sakyčiau, kad šios rungtynės buvo buvo šio sezono „Žalgirio“ veidas, gynybinė pergalė.

– Kalbėjote apie Arno skrydį, puikiu dėjimu pasižymėjo ir Kevarriusas Hayesas. Jei reikėtų sureitinguoti šiuos du dėjimus, kaip atrodytų jūsų lentelė?

– Vienas pirmoje vietoje, kitas – antroje (juokiasi). Kevarriusas šiandien kažkiek lėčiau įėjo į rungtynes, bet labai gerai prisidėjo prie komandos antroje pusėje. Abu dėjimai gražūs, Arnas mažesnis, galbūt atrodė efektyviau. Abu geri.

– Užsiminėte apie „Žalgirio“ veidą, paskutinėje gynyboje išėjote be nominalių gynėjų. Ar galima šią savybę laikyti išskirtine?

– Manau, kad taip. Mes kažkiek turime būti kitokie, jei norime žaisti su topinėmis komandomis. Puolime bandome pažaisti ir žemu penketu, bandyti, kad varžovai taikytųsi prie mūsų. Namie bent trejas rungtynes prisimenu, kurias lemiamu metu taip apsigynėme, tad manau, kad galima.

– Dar vienas kovotojas Rolands Šmits trečiose rungtynėse paeiliui renka dviženklį naudingumo kiekį. Kaip įvertintumėte šią jo atkarpą, ar tai susiję su jo pasislinkimu į vidurio puolėjo poziciją mažame penkete?

– Visų pirma kažkiek daugiau laiko gauna mūsų lyderiai, įėjome į atkrintamųjų režimą, nebežiūrime, kaip išdalinti lygiai minutes, žaidžia tie, kam tą dieną geriausiai einasi. Rolands yra didelis kovotojas, stiprus kontakto žaidėjas. Turbūt nė vienas nenorėtų stovėti prieš jį ir jo alkūnes. Jis šiek tiek pakelia mūsų agresyvumo lygį ir nustato neblogą toną.

– Iki rungtynių su „Monaco“ buvote vieni iš paskutinių pagal perimtus kamuolius., dabar per trejas rungtynes – 29 perimti kamuoliai. Ar tai sutapimas?

– Jei išimtume šiandienos pirmus du kėlinius, sakyčiau, kad turėjome trejas neblogas Eurolygos rungtynes, kas liečia mūsų gynybą. Pastebėjote, kad yra daug kamuolių lietimų, agresyvesnės gynybos, perimtų kamuolių. Gynyba yra pagerėjusi, tai kažkiek lemia ir fizinis pasiruošimas, agresija. Mes neturime kito kelio, kabinamės link atkrintamųjų.

– Kol kas vis dar nesate savo likimo kalviai. Kiek žvalgotės į kitas arenas?

– Nieko naujo nepasakysiu, visų pirma turime padaryti savo darbą. Gaila, bet turėsime laukti ir kitų rezultatų. Jei iškovosime pergalę, pagal tikimybių teoriją turėtų sukristi ir mums. Pagrindiniai konkurentai žais išvykose ir su stipriais varžovais. Turime padaryti savo darbą, laimėti išvykoje ir tada tikėtis, kad krepšinio dievai nuo mūsų nenusisuks.

– Kaip atrodo komandos atsistatymo rutina po tokių sudėtingų rungtynių?

– Dažniausiai būna arba laisva diena, arba atsistatymo treniruotė. Rytoj turėsime laisvą dieną. Per atsistatymo treniruotes dažniausiai stengiamės kažkiek išprakaituoti. Fizinio rengimo treneriai atlieka gerą darbą. Kažkiek padeda, kai galime pataupyti žaidėjus kai kuriuose LKL mačuose. Be abejo, nauja sistema, kiti žaidėjai nėra žaidę tokiais krūviais visą karjerą. Manau, kad komanda neblogai prie to prisitaikė.

– Matant, kad potencialiai su 19 pergalių galite nepapulti į atkrintamąsias, ar norėtumėte išvysti įkrintamąsias?

– Kol kas apie tai negalvojau. Bandysime laimėti rungtynes ir tikėsimės sau palankaus rezultato.

