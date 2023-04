Žemaitis – apie trenerių štabo pokyčius: „Buvo netikėta, bet mes viso labo esame žaidėjai“

Nuotr.: LKL

Šis šeštadienis „Betsafe-LKL“ čempionate gali įnešti kur kas daugiau aiškumo kovoje dėl aukštų pozicijų turnyrinėje lentelėje, bet lygiai taip pat viskas gali pasidaryti ir žymiai painiau.

Alytuje užvirs gyvybiškai svarbus mūšis dėl trečiosios pozicijos tarp vietos „Wolves“ (17-8) ir Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ (16-9). Ši dvikova šeštadienį startuos 17.20 val.

Šiame sezone abi ekipos pasidalino po pergalę išvykose, tad šeštadienio mačo nugalėtojams atiteks tarpusavio pranašumas.

„Wolves“ laimėjimo atveju galėtų jaustis žymiai ramiau dėl trečiosios vietos, kadangi juos iš ten išstumtų tik itin prastas pačių Kęstučio Kemzūros auklėtinių rezultatas per likusias septynerias rungtynes, kuriose panevėžiečiams reikėtų iškovoti bent trimis pergalėmis daugiau. Pralaimėję Alytuje, „vilkai“ nukristų į ketvirtąją poziciją ir privalėtų iškovoti bent viena pergale daugiau už savo oponentus.

Su portalu LKL.lt bendravęs „Wolves“ įžaidėjas Kristupas Žemaitis praėjusį sezoną praleido būtent Nenado Čanako treniruojamoje ekipoje, su kuria iškopė į Citadele KMT ir LKL finalus. Buvęs serbo auklėtinis negailėjo pagyrų Panevėžio komandai.

„Dabar jie yra puikioje formoje. Europos taurėje ką jie išdarinėja, visas įtemptas rungtynes taškas į tašką ištempia, – varžovų žaidimą pakomentavo 26-erių gynėjas. – Ten matosi struktūra, trenerio Čanako įdirbis. Yra aiški sistema puolime, gynyboje. Tai eilę metų jiems atneša gerus rezultatus ir juos visada įdomu stebėti.“

Kalbėdamas apie savo klubo reikalus, žaidėjas teigė, kad praėjusią savaitę įvykę pokyčiai trenerių štabe jam buvo netikėti, tačiau iš Lietuvos rinktinės puikiai pažįstamas Kemzūra jau diegia savo schemas.

„Tas įdirbis jau prieš tai buvo padarytas gerai trenerio Kurtinaičio, bet dabar dar pridedame naujus dalykus, stengiamės išlaikyti senus dalykus ir važiuojame į priekį. Kol kas treniruočių procesas labai geras, sklandus. Žiūrėsime, kaip viskas pasimatys ilgesnėje perspektyvoje“, – kalbėjo alytiškių atakų organizatorius.

„Wolves“ ateinantį antradienį ir trečiadienį varžysis Šiaurės Europos lygos finalo ketverte, kuris vyks Lenkijoje. Pusfinalyje Alytaus ekipa susirungs su buvusio Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ legionieriaus Alexo Hamiltono atstovaujama Ščecino „King Wilki Morskie“ komanda.

„7bet-Lietkabelio“ trečiadienį irgi laukia didžiulis iššūkis – panevėžiečiai savo namų arenoje pirmąkart klubo istorijoje priims Europos taurės atkrintamąsias. Aštuntfinalyje jie sieks peržengti Paryžiaus „Paris Basketball“ barjerą.

Visgi, pasak Žemaičio, nei vieniems, nei kitiems prieš susitikimą Alytuje tai neturėtų kelti koncentracijos problemų.

„Treneris Čanakas tikrai neleis jiems pagalvoti, kad prieš „Wolves“ galima šiek tiek pasitaupyti ir visą energiją nukreipti į kitos savaitės rungtynes prieš Paryžių. Lygiai taip pat ir mums – svarbios ir rungtynės su „7bet-Lietkabeliu“, svarbus ir tas finalinis ketvertas“, – tvirtino krepšininkas.

– Naujasis trenerių štabas komandoje darbuojasi jau ilgiau nei savaitę. Kaip atrodė šis permainų laikotarpis jūsų klube?

– Buvo netikėtas tas pakeitimas, likus porai mėnesių iki sezono galo, bet mes esame viso labo žaidėjai, vykdome, kas mums pasakyta, ir iš esmės nesvarbu, su kuriuo treneriu. Nauji deriniai, nauja gynyba, kažkiek kiti akcentai.

Kęstą jau pažįstu nuo rinktinės, jis ir „languose“ vadovavo. Iš esmės daug dalykų yra panašių, tai man nėra nauja. Aš jau žinau, ko treneris kiekvienoje situacijoje prašo, kaip prašo, kokie yra akcentai, koks yra judesys.

Tas įdirbis jau prieš tai buvo padarytas gerai trenerio Kurtinaičio, bet dabar dar pridedame naujus dalykus, stengiamės išlaikyti senus dalykus ir važiuojame į priekį. Kol kas treniruočių procesas labai geras, sklandus. Žiūrėsime, kaip viskas pasimatys ilgesnėje perspektyvoje.

– Kaip įžaidėjui, jums tenka įkūnyti trenerio mintis aikštelėje. Kokias idėjas nori įdiegti treneris Kemzūra ir kiek tai skiriasi nuo to, ko reikalavo treneris Kurtinaitis?

– Per maža ta imtis, bet naujas treneris, panašiai kaip ir Kurtinaitis, reikalauja sukontroliuoti komandą, įnešti ramybės, išeiti į aikštelę be klaidų, kontroliuoti tempą, kaip iš kylančio nuo suolo žaidėjo. Pas mus komandoje yra renkančių taškus, tad aš stengiuosi padaryti visko po truputį. Gynyboje taip pat reikia spausti kamuolį, įnešti energijos, būti agresyviam. Viskas panašu.

– Galbūt trenerio Kemzūros treniravimo stilius labiau akademinis nei trenerio Kurtinaičio?

– Iš esmės ir treneris Kurtinaitis, ir treneris Kemzūra nori greito krepšinio, kad bėgtume paieškoti lengvų taškų. Pas Kurtinaitį kai kurie deriniai trumpesni, kur jis iškart norėdavo atakuoti, o pas Kemzūrą matosi, kad žaidžiame ilgesnes pozicines atakas, sukame pikenrolą pirmą, antrą, trečią kartą, jei nesigauna. Labiau ieškome missmatchų, kur ką labiau atakuoti. Tokie skirtumai puolime šiam momentui.

– Naujasis strategas debiutavo pergale. Kartu su juo į komandą atvyko ir nauji asistentai. Ar šviežio kraujo įsiliejimas davė teigiamą impulsą komandai? Galbūt visi daugiau stengiasi norėdami užsitarnauti naujo trenerio pasitikėjimą ir minutes?

– Tas naujo trenerio efektas visada toks būna. Sekančios rungtynės būna teigiamos, visi trykšta energija, laksto, nori įrodyti. Tai yra normalu.

Vis tiek norėčiau paminėti, kad tai buvo puikus trenerio Kurtinaičio įdėtas įdirbis į mūsų sezoną, ką turime. Treneris Kemzūra atėjo į komanda, kuri ganėtinai gerai paruošta ir mes stengiamės važiuoti dar senu bagažu, ką buvome turėję ir be abejo pridedame naujus dalykus, stengiamės įgyvendinti. Šis mechanizmas, vėlgi, maža imtis, vieneriose rungtynėse veikė, bet treniruočių procese viskas veikia neblogai.

– Laukia gyvybiškai svarbus mūšis dėl trečiosios vietos su „7bet-Lietkabeliu“. Pralaimėjimas komplikuotų jūsų galimybes. Kiek reikalingas šiose rungtynėse bus išgyvenimo mentalitetas?

– Atsineštas mentalitetas turi būti maksimalus. Tokių išgyvenimo rungtynių šį sezoną turėjome ne vienerias ir ne dvejas. Labiau kalbu apie Šiaurės Europos lygą. Mes jau kažkiek esame užsigrūdinę toms kovoms. Be abejo, ir „7bet-Lietkabelis“ jau yra užsigrūdinęs. Turėsime kažkiek pranašumo, nes žaisime namuose.

Sekame turnyrinę lentelę, suprantame, kad pergalės atveju atitrūktume per du laimėjimus nuo jų ir turėtume tarpusavio pranašumą. Tai labai pagelbėtų kovoje dėl trečiosios vietos. Treneriai tą akcentavo jau savaitės pradžioje apie tą situaciją, patys žaidėjai irgi supranta. Atsinešimas bus maksimalus, o kaip seksis viską įgyvendinti, pamatysime šeštadienį.

– Šis tarpusavio mačas bus generalinė repeticija prieš labai svarbius mačus Šiaurės Europos lygoje ir Europos taurėje. Ar abiem komandoms negresia mintimis nusikelti keliomis dienomis į priekį?

– Tikrai nemanau. Aišku, „7bet-Lietkabeliui“ tai yra istorinis įvykis – namuose žais Europos taurės atkrintamąsias prieš tikrai įveikiamą komandą. Pernai žaidžiau Panevėžyje, todėl žinau, kaip atsinešama į kiekvienas rungtynes. Treneris Čanakas tikrai neleis jiems pagalvoti, kad prieš „Wolves“ galima šiek tiek pasitaupyti ir visą energiją nukreipti į kitos savaitės rungtynes prieš Paryžių. Lygiai taip pat ir mums – svarbios ir rungtynės su „7bet-Lietkabeliu“, svarbus ir tas finalinis ketvertas. Pasakysiu banaliai, bet žiūrime į artimiausias rungtynės, jos dabar svarbiausios.

– Esate buvęs trenerio Čanako auklėtinis. Kiek galite duoti patarimų trenerių štabui prieš šias rungtynes?

– Jie skautingą ruošia patys, bet kažko ir pasiklausia. Tiek treneris Kurtinaitis kažko buvo klausęs manęs apie įvairius momentus ir akcentus, tiek ir dabar Nedas Pacevičius uždavė kelis klausimus. Ką atsimenu, ką žinau, kaip žaisdavome puolime ar gynyboje, tą tikrai pasakau. Šiais laikais viskas filmuojama, viską per televiziją matai ir pats gali susirinkti daug informacijos, matai komandos tendencijas.

– Kokį įspūdį šiemet palieka buvusios komandos žaidimas?

– Labai gerą. Dabar jie yra puikioje formoje. Europos taurėje ką jie išdarinėja, visas įtemptas rungtynes taškas į tašką ištempia. Kažkiek galbūt net pavydu, nes pernai, kai turėjome „gyvenk arba mirk“ rungtynes prieš Ankaros „Turk Telekom“, jas pralaimėjome paskutinėmis sekundėmis, o tos rungtynės mums kainavo aukštesnę poziciją ir namų pranašumą. Dėl to vėliau gavome būsimus čempionus, Bolonijos „Virtus“.

Šiemet „7bet-Lietkabelis“ tas pabaigas žaidžia geriau. Kad ir su Bursos „Frutti Extra“ išsitraukė sulig Morriso tritaškiu. Tai jiems leido įgyti namų pranašumą, o tai labai svarbu. Jie namuose žaidžia dar įspūdingesnį krepšinį. Ten matosi struktūra, trenerio Čanako įdirbis. Yra aiški sistema puolime, gynyboje. Tai eilę metų jiems atneša gerus rezultatus ir juos visada įdomu stebėti.

– Panevėžiečiai turi naujoką Jordeną Duffy, kuris turėtų debiutuoti Alytuje. Kiek tai apsunkina užduotį pasiruošti rungtynėms, turint omenyje, kad pirmajame mače ant šio žaidėjo pečių greičiausiai nekris daug atsakomybės?

– Ko gero, nekris. Tai nei apsunkina, nei palengvina užduočių. Žiūrėsime žaidėjų skautingą, bet iš esmės žinome, kurie žaidėjai pavojingiausi, ką reikės pristabdyti. Tą padarius, rezultatas turėtų ateiti.

– Alytuje jums šiemet pavyko pritraukti sirgalius, tai padaryti padeda ir pergalės. Ar žiūrovai Alytuje jau yra toks faktorius, iš kurio galima tikėtis reikšmingos pagalbos tokios svarbos rungtynėse kaip su „7bet-Lietkabeliu“?

– Faktas, kad smagu. Bijau sumeluoti, bet kažkada pasitikrinau visų LKL komandų lankomumą. Mes esame antroje vietoje, kas yra nuostabus rezultatas (į „Wolves“ namų mačus vidutiniškai ateina 2144 žiūrovai, daugiau apsilanko tik Kauno „Žalgirio“ rungtynėse, – aut.). Alytuje žmonės tikrai renkasi, labai smagu matyti. Visi ambasadoriai gerai užkuria publiką, žaidimai ir t.t. Faina, kad žmonės ateina, nepaisant to, kad žino, jog kitais metais keliamės į kitą miestą. Galima pritempti taip, kad tie žmonės, kurie šiandien mus palaiko Alytuje, kitais metais kažkokiu būdu mus palaikys – atvažiuos į Vilnių ar sirgs namuose. Sveikintina ir džiugu dėl visų fanų.

