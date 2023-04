Neįtikėtiną dramą išgyvenusi „Lakers“ išsikapstė į atkrintamąsias

Nuotr.: ESPN

Los Andželo „Lakers“ išsigelbėjo įkrintamųjų trileryje ir žengė į NBA atkrintamąsias po metų pertraukos.

Rungtynių žaidėjas EFF 30 LeBron James Taškai 30 Taiklumas 12-21 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 6

Kalifornijos klubas namų akistatoje dėl septintosios vietos Vakaruose 108:102 (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4) per pratęsimą įveikė Minesotos „Timberwolves“ ir pagriebė kelialapį į išlikimo kovas.

Minesotos komanda dar turės šansą mače dėl aštuntosios vietos konferencijoje. Jų varžovais taps Jono Valančiūno atstovaujamos Naujojo Orleano „Pelicans“ ir Oklahomos „Thunder“ akistatos laimėtojai.

„Lakers“ ketvirtfinalyje iki keturių pergalių žais su antrąja Vakarų komanda Memfio „Grizzlies“. Serija startuos sekmadienį.

Los Andželo komanda per pratęsimą atitrūko startuodama Rui Hachimuros tritaškiu ir Dennis Schroderio dvitaškiu – 103:98.

Likus žaisti 19 sekundžių Mike'as Conley nuspėjo LeBrono Jameso perdavimą ir perėmė kamuolį, Taureanas Prince'as laisvas išsimetė tolimą metimą, bet jis tikslo nepasiekė.

Pražanga sustabdytas Schroderis realizavo abi baudas, „Timberwolves“ suklydo, Anthony Davisas pridėjo vieną baudą ir padėjo tašką rungtynėse – 108:102.

„Lakers“ lygiai taip pat klydo išsimesdama kamuolį ketvirtojo kėlinio pabaigoje, kada Austino Reaveso išsimestą kamuolį LeBronui išmušė Prince'as, bet tąkart klaidą padarė ir „Timberwolves“.

Iki pagrindinio laiko pabaigos likus 21,1 sekundės ataka priklausė „Lakers“. LeBronas prisiėmė kamuolį, prasiveržė ir sutraukė gynybą bei nusimetė kamuolį ties tritaškiu laisvam buvusiam Schroderiui.

Vokietijos žvaigždė smeigė tritaškį ir susirinkusieji arenoje pašėlo – 98:95.

„Timberwolves“ savo atsakymui turėjo vos 1,1 sekundės. Mike'as Conley prisiėmė kamuolį aikštės kampe, bet metimą blokuoti mėginęs Davisas prasižengė ir Minesotos komandos veteranas stojo mesti trijų baudų.

35-erių gynėjas realizavo visas progas ir išplėšė pratęsimą – 98:98.

„Atsiprašau, sugadinau Denniso pergalingą metimą“, – po pergalingai pasibaigusių rungtynių šypsojosi Davisas.

Dėl smūgio komandos draugui Kyle'ui Andersonui suspenduotas Rudy Gobertas nepadėjo „Timberwolves“. Jadenas McDanielsas smūgiu į sieną susilaužė ranką ir taip pat nerungtyniavo.

38-erių LeBronas buvo rezultatyviausias rungtynėse su 30 pelnytų taškų (9/15 dvit., 3/6 trit., 3/3 baud.). Anthony Davisas surinko 24 taškus (10/18 dvit., 0/1 trit., 4/6 baud.), 15 atkovotų kamuolių, 4 rezultatyvius perdavimus ir 5 klaidas.

Schroderio sąskaitoje – 21 taškas (2/8 dvit., 3/4 trit., 8/8 baud.).

„Lakers“ suklydo 21 kartą, o „Timberwolves“ – 24.

Pirmąkart nuo 1985-1986 sezono, kai „Kings“ persikėlė iš Kanzaso Sičio į Sakramentą, Kalifornijai NBA atkrintamosiose atstovaus keturios komandos: Domanto Sabonio atstovaujama „Kings“, Los Andželo „Clippers“, „Golden State Warriors“ ir Los Andželo „Lakers“.

„Lakers“: LeBronas Jamesas 30 (9/15 dvit., 3/6 trit., 10 atk. kam., 6 rez. perd., 2 blok., 5 kld., 30 naud.), Anthony Davisas 24 (10/18 dvit., 15 atk. kam., 4 rez. perd., 3 blok., 5 kld., 29 naud.), Dennisas Schroderis 21 (2/8 dvit., 3/4 trit., 8/8 baud.), Austinas Reavesas (3/8 dvit., 1/5 trit., 6 atk. kam.) ir Rui Hachimura (2/5 trit.) po 12.



„Timberwolves“: Karlas-Anthony Townsas 24 (6/8 dvit., 2/4 trit., 6/6 baud., 11 atk. kam., 5 rez. perd., 3 blok., 32 naud.), Mike'as Conley 23 (6/8 trit., 4 rez. perd., 3 per. kam., 26 naud.), Taureanas Prince'as 14 (4/7 trit., 3 per. kam.), Kyle'as Andersonas 12 (3/9 dvit., 2/5 trit., 5 atk. kam., 13 rez. perd., 4 per. kam., 4 blok., 4 kld.), Nickeilas Alexanderis-Walkeris 11, Anthony Edwardsas (3/8 dvit., 0/9 trit., 8 atk. kam., 5 rez. perd., 3 blok., 4 kld.) ir Jaylenas Nowellas po 9.