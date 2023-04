Prienų klubo gelbėtojas – apie finansinę padėtį, gresiantį iškritimą ir meilę „Žalgiriui“

Nuotr.: BC Prienai

Antradienį Prienų „Labas GAS“ iškovojo pirmąją pergalę namuose Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 2022-2023 metų sezone. Balandžio 11 dieną. Vėlokai? Akivaizdu. Bet tai nemažina komandos narių džiaugsmo.

Prienų ekipa užtikrintai susitvarkė su „Gargždais“ ir išsaugojo viltį nelikti paskutinėje vietoje LKL. Iki reguliariojo sezono pabaigos likus 7 rungtynėms „Labas GAS“ atsilieka pergale nuo „Gargždų“, bet tarpusavio pranašumą turi pastarieji.

Prienų komandą rungtynėms mobilizavo dar ir pastarojo tarpusavio mačo Palangoje įvykiai. Tuomet prieniškiai pralaimėjo 71:74, o po dvikovos treneris Marius Kiltinavičius kaltino arbitrus, anot jo, neleidusius išsiaiškinti nugalėtojo aikštėje.

Negana karštų emocijų aikštėje ir intrigos iki mačo pabaigos, Kiltinavičius sukonfliktavo su „Gargždų“ klubo savininku Ovidijumi Jakubaičiu.

Visa ši priešistorė jautėsi ir prieš antradienio rungtynes – „Labas GAS“ į rungtynes žiūrovus viliojo nemokamais bilietais, primindami tą mačą vaizdais iš lietuviškų krepšinio tinklalaidžių. Ir tai suveikė – Prienų sporto centras buvo praktiškai užpildytas.

„Absoliučiai, – paklaustas, ar pasiruošimas mačui su „Gargždais“ buvo kitoks, BasketNews sakė klubo vadovas Marius Milaševičius. – Jau dieną prieš rungtynes vyrukai buvo užsivedę nevaikiškai. Šiandien išėjo su noru žudyti, visi viską matė. Pati pradžia buvo labai konkreti. Po to pradėjome taupyti tą persvarą, barėmės tiek treneris, tiek aš. Tada pasibarė dar ir kapitonas (Karolis Giedraitis), pats smeigė tritaškį ir vėl grįžome ant bėgių.“

O tokia Prienų vyrukų motyvacija – daugiau dėl rungtynių reikšmės turnyrinėje lentelėje ar dėl pastarojo tarpusavio mačo?

„Pirmoje vietoje tai dėl to, kaip kaimiečiai ten elgėsi, – be užuolankų rėžė Milaševičius. – Čia norėjosi suplėšyti juos. Emocijų buvo viduje daug, bet nesinorėjo nueiti iki to lygio, tai buvo pasitaupyta. Bet faktas, kad pirmiausia toks nusiteikimas buvo dėl to mačo Palangoje. O tada jau taip, reikia kabintis, kad neliktume paskutiniai.“

Rungtynes Prienuose gyvai stebėjo ir LKL prezidentas Remigijus Milašius, su kuriuo po mačo daugiau nei valandą kalbėjosi Milaševičius. Ir tas pokalbis praėjusią vasarą klubą perėmusiam Milaševičiui neturėjo būti iš maloniųjų – LKL prezidentas patikino, jog vasarą tarp lygų numatoma rotacija ir paskutinė vieta, veikiausiai, iškris į NKL.

Kalbai pasisukus apie tai, nuoširdumu jau tarp LKL klubų vadovų spėjusio išsiskirti Milaševičiaus džiaugsmingas emocijas pakeitė liūdesys.

„Man asmeniškai čia yra labai skaudu viskas, jei iškrisime. Aš nespėjau padaryti tiek, kiek visi planavome. Kada jau supratome viską, ką reikia padaryti, norėtųsi judėti į priekį ir ruoštis kitam sezonui, – su BasketNews kalbėjo Milaševičius. – O jeigu iškrisime, būsiu daugiau nei pusę sezono pravargęs su restruktūrizacija, atsitraukęs nuo krepšinio. Kitą pusę – žiūrėjęs kiekvieną mačą su širdies permušimais, kad neliktume paskutiniai. Tai tos meilės sezone nebuvo labai daug, daugiau rūpesčio. Labai didelis šiukšlynas buvo ir reikėjo jį sutvarkyti.“

Tinklalapyje BasketNews – atviras pokalbis su Prienų klubo gelbėtoju Mariumi Milaševičiumi apie „Labas GAS“ problemas, viziją, į LKL norinčius ateiti klubus bei meilę Kauno „Žalgiriui“.

– Jums – finalų metas. Mačas su Gargždais, kitas su Pasvalio klubu. Kiek jaučiatės užtikrintas, kad išvengsite paskutinės vietos LKL?

– Kol bus bent menkiausias šansas, tikėsime ir įsikabinę dantimis kausimės. Atiduosime visas jėgas, kad neliktume dugne.

– Tarkime, atsitinka blogiausias scenarijus ir liekate paskutiniai. Ar jau kalbėjote su Remigijumi Milašiumi apie tokį variantą ir kas būtų?

– Kalbėjau. Šiai dienai yra sportinis principas, kad paskutinė vieta krenta.

– Ar yra komanda, kuri iš NKL realiai gali ateiti?

– Yra, dvi. Mažeikių ir Telšių komandos. Jos žaistų kitose aikštelėse, „Gargždai“ jau sukūrė precedentą ir aš tikrai dėl to nesu prieš. Krepšinis turi vystytis ir jei yra galimybė žaisti kitoje arenoje, kad ateitų naujas klubas, viskas gerai.

– Iškritus komandai į NKL, tęstumėte darbus?

– Vienareikšmiškai. Eitume su lygiai tokiu pačiu užsivedimu, kad laimėtume NKL ir kitais metais grįžtume.

– Ar nėra kalbama apie 13-os komandų čempionatą?

– Ne, šiuo metu tikrai ne.

– Apskritai, Jums tai pirmas sezonas tokiu amplua. Kaip jį vertinate ir ko daugiausiai išmokote?

– Radau čia visišką bardaką. Buvo prirašyta kontraktų, paliktos skolos ir nė vieno dirbančio žmogaus klube. Reikėjo sukurti struktūrą, surinkti bendraminčius. O kada nėra klube pinigų, reikia surasti entuziastus, kad norėtų čia eiti ir prisidėtų. Nes realiai, čia ateini iš aistros.

Visa tai reikėjo sutvarkyti, o iš pradžių net kai turi žmones, turi sugeneruoti idėjas, kad sugalvotum jiems užduotis, o kai pats jos nesuvoki, tai giliniesi ir bandai pats padaryti. Ateinant nebuvo aišku, kas tai yra ir ką konkrečiai reikia daryti. O dabar... Dabar mes asai jau. (juokiasi)

– Prieš sezoną daug žaidėjų į Prienus nežiūrėjo rimtai vien dėl finansinių dalykų, skolų ir panašiai. Kaip pasikeitė tas kontaktas su žaidėjais vedant derybas?

– Manau, kad kontaktas yra geras. Ypatingai su žaidėjais, kurie yra komandoje. Stengiamės, darome. Pagrindinis dalykas pas mus – niekas nėra slepiama. Visada šnekame atvirai, pasakome, kokia yra situacija, kada bus pinigai, kada bus sumokėta. Ir jeigu niekas nepasikeis, tai bus pirmas kartas po septynerių metų, kai klubas sezoną užbaigs be naujų skolų.

– Yra sprendimų, dėl kurių dabar gailitės?

– Yra. Ir ne vienas.

– Konkrečiai su žaidėjų atleidimais? Kas lėmė tokią karuselę? Sezono komandoje nebaigė 11 krepšininkų.

– Klubui tai nieko daug papildomai nekainavo, nes buvo geras santykis su žaidėjais ir agentais. Išpirkti kontraktą turėjome tik Brandono Browno, o visur kitur – susitarimai. Visą karuselę lėmė trenerio pasikeitimai. Marių Kiltinavičių prisikviesti į Prienus tikrai nebuvo lengva ir pagrindinis sutarimas buvo, kad jis galės persidėlioti visą komandą pagal save. Nebūtų taip buvę viskas drastiškai, bet buvo tam tikrų nesutarimų ir treneris ėmėsi griežtai visko.

Vėlgi, pasikeitusių žaidėjų skaičius atrodo labai didelis, bet kai kurie žaidėjai yra paskolinti, kiti – atleisti dėl rimtų vidaus drausmės pažeidimų. Taip pat tos permainos tokios buvo ir dėl paliktų kontraktų, reikėjo išnarplioti tinklus. Buvo priežasčių daug, apie kurias, deja, negaliu kalbėti.

– Jeigu visgi liekate LKL, ar jau yra susitarimų su žaidėjais kitam sezonui?

– Potencialiai yra 4-5 žaidėjai iš šio sezono, su kuriais būtų tęstinumas. Su jais kontaktas yra užmegztas ir dėl to viskas yra labai pozityvu.

– Kokia trenerio Mariaus Kiltinavičiaus situacija? Kaip vertinate jo darbą?

– Vertinu jo darbą gerai, nes neduok Dieve kitam treneriui užmesti tokią atsakomybę. Aš buvau restruktūrizacijoje, nes reikėjo viską kelti nuo dugno. Ir su rėmėjais sunki pradžia buvo... Turėjau būti šiose veiklose, o ant trenerio palikta visa atsakomybė tvarkytis su žaidėjais. Pagarba didžiausia jam ir negaliu dėl nieko prieštarauti. Šie metai, deja, buvo tokie.

Kiti metai, esame kalbėję tiek su treneriais, tiek su klubo darbuotojais, bus visai kitokie. Su visai kitomis atsakomybėmis ir darbo etika. Šie metai – suneštinis balius.

– Turbūt įsivaizdavote vienokį klubo biudžetą, gavosi kitoks dėl rastų žymiai didesnių skolų, nei buvo skelbiama viešai. Kokie dabar yra klubo įsiskolinimai ir kokiu biudžetu disponavote šį sezoną?

– Negaliu sakyti apie įsiskolinimą, nes vyksta dar teisiniai dalykai. Administratoriai dirba su kreditoriais, daug priklauso ir nuo susitarimų, tai realiai viskas paaiškės, manau, po vasaros. Bus jau patvirtinta viskas po kreditorių susirinkimo. Dar labai lankstūs dalykai, gal pavyks susimažinti, bet suma vis tiek yra kelis kartus didesnė nei aš tikėjausi ir žinojau. O apie klubo biudžetą kažkada prasiburbuliavau, bet seni LKL vilkai išmokė užsičiaupti ir nekalbėti. (šypsosi)

– Vis atsiranda kalbų apie Virginijaus Šeškaus sugrįžimą. Kiek tai yra realu?

– Neįsivaizduoju. Jis šiuo metu apie tai nekalba, nes yra profas ir dirba savo darbą. Aš irgi šiuo metu turiu savo darbų ir nėra laiko apie tai galvoti. Kitas dalykas, jeigu atvirai, nėra taip, kad labai tikėčiau tokiu scenarijumi. Čia yra labai daug vargo ir bėdų. Patogiau yra nevargti šito vargo.

– Jūsų paties istorija krepšinyje yra įdomi. Jūs nesate tradicinis klubo vadovas – nepamatysi kito tokio Lietuvoje, kuris po Kauno „Žalgirio“ pergalės Eurolygoje viešai džiaugtųsi. Turbūt nelengva nužudyti fano savyje, kai tampi LKL klubo vadovu?

– Nelengva, bet ir nežadu. Prienai yra gimtasis miestas, mano komanda, aš už ją einu keliais, bet nuo vaikystės, kai atvažiuodavo „Žalgiris“ sužaisti čia su dar tuometiniu „Taupomuoju banku“... Net tada man buvo sunku save pozicionuoti su kažkokia komanda. LKL aš vienareikšmiškai esu už Prienus, bet kai „Žalgiris“ žaidžia su kita komanda, aš galiu eiti keliais už juos prieš televizorių ir panašiai. Tai niekada nepasikeis. Aš manau, kad „Žalgirio“ fanu yra tampama visam gyvenimui.

– Kokią apskritai matote Prienų klubo ilgalaikę viziją?

– Manau, kad šį sezoną pas mus viskas yra patrauklu, nes turime daug lietuvių komandoje. Yra geras balansas su legionieriais. Atėjau su penkerių metų vizija, restruktūrizacija dabar buvo patvirtinta ketveriems. Reiškia per šį laiką turime atiduoti visas skolas ir sugrąžinti reputaciją į Prienų klubą. Turime padaryti, kad žaidėjas nebijotų čia žaisti, jog liks be uždirbtų pinigų. Čia turi keistis klubo veidas.

Antras svarbiausias dalykas – sugrąžinti žiūrovus į salę, kurie per eilę metų yra nusivylę. Tikslas būti LKL vėl aplink viduriuką. Būti ta komanda, kuri kuria gerą emociją ir gali įkąsti grandams. Tokiam miestui kaip Prienams yra vienas didžiausių dalykų turėti komandą aukščiausioje krepšinio lygoje. Negali būti geriau. Turi būti šventė ir turime galimybę emociją miestiečiams dovanoti kiekvieną savaitę. Čia kažkas tokio.

Pats dar šį sezoną nespėjau, bet norisi padaryti klubą bendruomeniškesnį. Kai yra toks mažas miestas, šiuos procesus įgyvendinti nėra sunku, nes visi esame arti vieni kitų. Manau, kad visa tai įgyvendinti pavyks. Žinau, kodėl čia atėjau ir kišu savo pinigus, energiją ir laiką. Dėl emocijos, skolos miestui... Dėl to, kas miela, kas rūpi... Tai man yra svarbiausi dalykai ir kaip mano žmona sako: „Jeigu jau ligonis, tai visam gyvenimui.“