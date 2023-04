„Žalgirį“ pasveikinęs Kemzūra: „Geras pavyzdys visiems Lietuvos klubams“

Nuotr.: LKL

Alytaus „Wolves“ iškovojo ketvirtąją „Betsafe-LKL“ pergalę paeiliui. Po jos vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra aptarė ne tik psichologiškai svarbų laimėjimą po pralaimėto ENBL finalo, bet ir Kauno „Žalgirio“ žygį į Eurolygos atkrintamąsias.

Kemzūra atskleidė, jog po žalgiriečių pergalės kolegoms Kaziui Maksvyčiui ir Evaldui Beržininkaičiui išsiuntė žinutę.

„Labai nervingai. Parašiau tiek Kaziui, tiek Evaldui, kad tai kainavo labai daug nervų, bet labai džiaugiuosi už juos, – apie kauniečių pergalę Miunchene kalbėjo Kemzūra. – Sveikinimai, šaunuoliai, manau, visa Lietuva džiaugiasi. Jie kaip komanda tikrai to nusipelnė savo kovingumu, dvasia. Tai – geras pavyzdys visiems Lietuvos klubams ir geras rezultatas Lietuvos krepšiniui. Tegul nesustoja ir eina tolyn.“

Pačio Kemzūros auklėtiniai Kėdainiuose 88:81 įveikė vietos „Nevėžį-Optibet“.

„Kaip ir reikėjo tikėtis, rungtynės buvo sunkios. Nors pradėjome neblogai ir kontroliavome rungtynes – visą laiką buvome priekyje, – mačą su Kėdainių ekipa aptarinėjo „Wolves“ strategas. – Tik tas bangavimas, lyg ir turime 10 taškų persvarą ir vietoje to, kad pasidarytume didesnį pranašumą, atsirasdavo klaidos, blogi sprendimai. „Nevėžis“ – tokia komanda, kuri žaidžia greitai ir iš karto baudžia. Gal pirmoje pusėje kažkiek nesusitvarkėme su atkovotais kamuoliais, o antroje pusėje jie rezgė greitas atakas ir mes negrįždavome bei nepadėdavome vienas kitam.

Neturime pasiteisinimų ar dar kažko, aš tikrai didžiuojuosi vyrais. Tie, kas žaidžia ir treniruoja šioje srityje, tai geriau supranta, ką reiškia per savaitę trejos rungtynės. Kai tu žaidi finalo ketverte, keliauji, grįžti naktį ir taip toliau. Visos tos aplinkybės, nebuvo lengva, bet vyrai susikaupė ir turėjome daugiau gerų sprendimų. Smulkūs dalykai mums neleido įgyti didesnės persvaros ir ramiau užbaigti rungtynių.“

Rungtynių žaidėjas EFF 23 Rashard Kelly Taškai 24 Taiklumas 11-14 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 2

– Treneri, 24 taškus pelnęs Rashardas Kelly sužaidė geriausias rungtynes su „Wolves“ marškinėliais. Jis yra daugiau gynybinio plano žaidėjas, tačiau kiek realu ateityje pamatyti jį taip stabiliai žaidžiantį ir puolime?

– Manau, kad ir jis pats norėjo ir jam reikėjo gerų rungtynių. Labai džiaugiuosi, kad jis sužaidė. Džiaugiuosi už kiekvieną žaidėją, ypač už jį, nes jis truputi strigo, nerado savo vietos ir aš jam gal nelabai suradau. Prieš tai mes žiūrėjome vaizdo įrašus, kalbėjomės ir aiškinomės, kas yra gerai jam ir komandai, ko norime daugiau iš jo. Dalis rungtynių plano buvo išnaudoti jį. Man atrodo, kad su jo atletiškumu ir jėga turėjome pranašumą prieš varžovų ketvirtus numerius. Tai ir stengėmės išnaudoti ir labai džiaugiuosi, kad pavyko. Jis sužaidė tikrai puikiai.

– Kalbant apie kitą legionierių, atrodo, jog Jeffery Tayloras yra kritęs į duobelę. Rungtynes anksčiau baigė dėl penkių pražangų ir nesumetė baudų metimų. Ar jis turi sveikatos problemų?

– Jeffery atiduoda labai daug energijos ir daro daug dalykų, kurie neatsispindi statistikoje. Jis ir dabar yra Eurolygos žaidėjas. Bet nebūtinai jis turi mesti po 20 taškų, nes tikiu, kad ateis ta diena, kai jis įmes. Bet aš iš jo nelabai to reikalauju, jis daro daug kitų dalykų. Be to, varžovai koncentruojasi į jį. Ateina ir dvi, ir trys pagalbos. Jis susikuria, bet jam kartais net tų rezultatyvių perdavimų neparašo, nes jis pradeda puolimą, tada būna dar vienas perdavimas ir tik tuomet metimas. Jis negauna rezultatyvaus perdavimo, bet tai būna jo nuopelnas.

Tai liečia puolimą, o apie gynybą, manau, kad man net neverta gaišti laiko ir aiškinti, kokios didelės pagalbos sulaukiame iš jo. Nėra lengva, žmogus supranta, kadangi buvo tokių klaidelių. Tas pralaimėtas finalas mus visus kažkiek paveikė. Reikia tą perlipti. Nėra taip paprasta, negali padėti į stalčių ir viskas. Bet jis – patyręs žaidėjas, todėl susitvarkys. Tai dar viena priežastis, kodėl mums šiandien reikėjo tos pergalės. Tai – geriausias vaistas po pralaimėtų rungtynių.

– Ericas Buckneris buvo ramstis baudos aikštelėje. Kiek yra sunku žaisti be jo ir kaip sekasi naujo aukštaūgio paieškos?

– Čia daugiau Rimanto Kaukėno reiktų klausti. Aišku, kad žiūrime, bet nėra taip lengva šiuo metų laiku. Taip, Marcosas Delia yra šiek tiek kitokio plano žaidėjas, bet mums šiek tiek padėjo Regimantas. Tas pats Kelly. Mes bandome surasti būdų, kaip tai kompensuoti, bet aišku, kad tai – didžiulė netektis.