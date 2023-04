Atkrintamųjų starte – galingai dėl kamuolių kovojęs Sabonis ir „Kings“ triumfas

Nuotr.: AP-Scanpix

Po 16 metų pertraukos į NBA atkrintamąsias sugrįžusi Sakramento „Kings“ startavo pergalingai. Domantas Sabonis išsiskyrė atkovotais kamuoliais, o jo atstovaujamas Sakramento klubas savo aikštėje 126:123 (29:29, 26:32, 36:29, 35:33) palaužė titulą ginančią San Fransisko „Golden State Warriors“ ir serijoje išsiveržė į priekį 1-0.

Rungtynių žaidėjas EFF 26 Malik Monk Taškai 32 Taiklumas 8-13 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 2

Pirmajame atkrintamųjų etape serija žaidžiama iki keturių pergalių. Antrosios serijos rungtynės vyks pirmadienį Sakramente.

Sabonis per 34 minutes įmetė 12 taškų (5/16 dvit., 0/1 trit., 2/4 baud.), atkovojo net 16 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 kamuolius ir padarė 4 klaidas.

Likus 4 minutėms iki rungtynių pabaigos Stephenas Curry tritaškiu persvėrė rezultatą „Warriors“ naudai (114:112), tačiau tada „Kings“ kilo į šturmą: De'Aaronas Foxas smeigė tritaškį, Malikas Monkas sumetė baudas, o Sabonis pavaišino dėjimu (119:114).

Visgi „Warriors“ nepasidavė ir tiksint paskutinėms sekundėms turėjo progą vėl išsiveržti į priekį (123:124), bet tritaškį iš kampo prametė Andrew Wigginsas. Vėliau rezultatą galėjusio lyginti Curry tolimas metimas taip pat skriejo pro šalį ir šeimininkai triumfavo.

Tai pirmoji „Kings“ atkrintamųjų pergalė nuo 2006 metų.

Atkrintamosiose debiutavęs 25-erių De'Aaronas Foxas per 40 minučių surinko 38 taškus (9/19 dvit., 4/8 trit., 8/12 baud.), atkovotą kamuolį, 5 rezultatyvius perdavimus, 3 perimtus kamuolius ir klaidas.

Tai – antras rezultatyviausias visų laikų debiutas atkrintamosiose. Foxą lenkia tik Dalaso „Mavericks“ žvaigždė Luka Dončičius, kuris pirmosiose NBA atkrintamųjų rungtynėse suvertė 42 taškus.

„Nėra paslaptis, kad reikia tokių žaidėjų savo pusėje, kurie gali taip žaisti. Šį vakarą Foxy tai ir pademonstravo“, – po pergalės kalbėjo „Kings“ vyr. treneris Mike'as Brownas.

Domantas Sabonis Komanda: Sacramento Kings

Pozicija: PF, C Amžius: 26 Ūgis: 211 cm Svoris: 109 kg Gimimo vieta: Portlandas, JAV

Nugalėtojams Malikas Monkas per 28 minutes pelnė 32 taškus (6/9 dvit., 2/4 trit., 14/14 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Šias rungtynes stebėjo 18 tūkst. žiūrovų.

San Fransisko ekipos gretose išsiskyrė Curry, kurio sąskaitoje per 37 minutes buvo 30 taškų (5/6 dvit., 6/14 trit., 2/2 baud.), 6 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai ir 5 klaidos.

„Mes sureagavome. Mes sugebame tai padaryti, – apie panaikintą dviženklį deficitą, kurį turėjo trečiajame kėlinyje (57:67), pasisakė Curry. – Tai buvo labai energingos rungtynės nuo pradžios iki pat pabaigos.“

Klay Thompsonas per 37 minutes pridėjo 21 tašką (3/5 dvit., 5/14 trit.), 6 atkovotus kamuolius ir 5 rezultatyvius perdavimus.

Svečiai pataikė 16 iš 50 tritaškių (32 proc.), tuo metu „Kings“ realizavo 12 iš 32 tolimų metimų (38 proc.).

„Warriors“ laimėjo keturis titulus per pastaruosius 8 sezonus.

„Kings“: De'Aaronas Foxas 38 (9/19 dvit., 4/8 trit., 8/12 baud., 5 rez. perd., 3 per. kam.), Malikas Monkas 32 (6/9 dvit., 2/4 trit., 14/14 baud.), Trey Lylesas 16 (4/6 trit., 6 atk. kam.), Harrisonas Barnesas 13 (4/8 dvit., 7 atk. kam., 3 per. kam.), Domantas Sabonis 12 (5/16 dvit., 16 atk. kam., 3 per. kam., 4 kld.).

„Warriors“: Stephenas Curry 30 (5/6 dvit., 6/14 trit., 6 atk. kam., 5 kld.), Klay Thompsonas 21 (5/14 trit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Jordanas Poole'as (2/5 trit., 7/8 baud.) ir Andrew Wigginsas (6/8 dvit., 1/8 trit., 4 blok.) po 17, Donte DiVincenzo 10 (2/4 trit., 4 rez. perd.), Kevonas Looney (9 atk. kam.), Gary Paytonas (4/5 dvit.) ir Jonathanas Kuminga po 8.