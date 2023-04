Principinis LKL derbis: „Žalgiris“ – „Rytas“ 44:52 (23 min.)

Pirmadienio vakarą „Betsafe-LKL“ įvyks lyderių dvikova, kurioje Kauno „Žalgiris“ (22-4) savo žiūrovų akivaizdoje priims principinį varžovą Vilniaus „Rytą“ (21-5).

Mačo eiga:

3:5, 1 min.: Kairio dvitaškis. Šmito tritaškis. Radzevičius atsako tuo pačiu.

6:10, 2 min.: Dimšos tolimas metimas. Fosterio tritaškis. McCullumo baudos.

9:12, 3 min.: Šmito tritaškis. Kairio atsakymas.

12:12, 4 min.: Brazdeikio metimas su pražanga.

12:16, 6 min.: Masiulio ir Radzevičiaus dvitaškiai.

14:16, 7 min.: Hayeso baudos.

16:20, 8 min.: Giedraitis lygina rezultatą. Fridrikssono baudos ir Margirio tritaškis.

20:23, 9 min.: Ulanovo dvitaškis ir baudos. Radzevičiaus tritaškis.

20:25, 10 min.: Kairio dvitaškis.

„Žalgiris“: Rolands Šmits 6, Edgaras Ulanovas 4, Ignas Brazdeikis ir Tomas Dimša po 3.

„Rytas“: Gytis Radzevičius 8, Evaldas Kairys 6, Marcusas Fosteris ir Margiris Normantas po 3.

Nepaisant principinio mūšio kauniečiai naudoja sau įprastą LKL rotaciją. Per pirmąjį kėlinį visi 11 „Žalgirio“ registruotų žaidėjų sužaidė bent po 2 minutes. Ilgiausiai laiko aikštėje praleido Edgaras Ulanovas (7 min.).

22:25, 12 min.: Lekavičius nutraukia taškų sausrą.

26:25, 13 min.: Šmito baudos. Lekavičius persveria rezultatą.

28:28, 14 min.: Šmito baudos. Fosterio tritaškis.

32:31, 15 min.: Brazdeikio reidas. McCullumo tritaškis. Brazdeikio baudos.

32:34, 16 min.: Radzevičiaus tritaškis.

Per 45 sekundes – dvi Maksvyčio paprašytos minutės pertraukėlės, abi jos po varžovų tritaškių per Rolandą Šmitą. Latvis per dvi atakas iš eilės keitėsi ginamaisiais ir praleido po tritaškį iš Fosterio ir McCullumo. Vilniečiai metimus iš toli realizuoja labai solidžiai – 6 iš 8 (75 proc.). „Žalgiris praėjusiame mače savo arenoje būtent labiausiai ir kentėjo nuo LKL čempionų tolimų metimų, kurių jie pataikė 17 iš 27 (63 proc.).