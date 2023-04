BN+: Socialiniai tinklai – atėjo burtininkų era (su audio)

Nuotr.: AP – Scanpix

Neseniai skaičiau paskaitą Lietuvos lengvosios atletikos federacijai – sportininkams ir treneriams – apie socialinius tinklus. Apie tai, kaip ir ką reikėtų komunikuoti sportininkams. Ir kodėl jiems reikia pagalbos. Vienas pagrindinių argumentų buvo tas, kad socialiniai tinklai – tai žiniasklaidos kanalas, padedantis susikurti įvaizdį. O tai jau yra prekė, kuri padeda generuoti pajamas. Ne veltui jau daug kartų aptarta NIL (Name, Image, Likeness) taisyklė JAV yra karščiausia tema sporto rinkodaros pasaulyje.

Tą suvokia ne tik individualių sporto šakų atstovai. Todėl turinio kūrėjai yra vieni geidžiamiausių sporto pasaulyje, ypač didesniuose sporto klubuose. Ir net vadinami turinio kūrimo vadovais (Chief content officers) – nes daugeliu atvejų vieno žmogaus turiniui kurti nepakanka – reikia ne tik turinio idėjos, tačiau ir dizainerio, vaizdų kūrėjų (video makers), tekstų kūrėjų, reklamos planuotojų ir panašiai.

Kodėl ši tendencija, nepaisant to, kad socialinių tinklų – kaip žmonių bendravimo kanalo – reikšmė mažėja, yra tokia karšta?

Pagal tradicinį sporto rinkodaros modelį prekės ženklo (visi mes esame savotiški prekės ženklai, tik sporto komandos turi daugiau įrankių) turėtojai dirba su trečiosiomis šalimis, tokiomis kaip transliuotojai, skleisdami savo turinį. Tokia komunikacija, pavyzdžiui, TV transliacijos, leidžia pasiekti daugybę aistruolių, tačiau suteikia mažai galimybių įtraukiant auditoriją, renkant naudotojų (aistruolių, galimų pirkėjų ir pan.) analitikos rodiklius ir organiškai didinant fanų bendruomenę.

Savo ruožtu išpopuliarėjus socialiniams tinklams, atsirado naujas verslo modelis – D2C (direct-to-consumer arba „tiesiai naudotojui“). Tiesioginis ryšys su naudotoju leidžia dar labiau plėsti komercines prekės ženklo (ar tai būtų komanda, ar individualaus sporto žvaigždė) galimybes. Ir būtent už tai yra atsakingi turinio kūrėjai bei turinio kūrimo vadovai.

Betarpiškas teisių turėtojų ir aistruolių bendravimas suteikia prekės ženklams galimybių rinkti įvairius duomenis apie naudotojų (fanų) elgesį, jų simpatijas, įsitraukimą, pirkimo pasirinkimus ir panašiai. Pagal tai galima parinkti produktus, derinti akcijas ir mokamą turinį, taikant visa tai tikslinei auditorijai. Tai suteikia pridėtinės vertės ne tik teisių turėtojams, tačiau ir jų komerciniams arba socialiniams partneriams. Visa tai labai svarbu derantis dėl didesnės paramos ir žiniasklaidos teisių. Taip pat D2C modelis leidžia sukurti didesnę pridėtinę vertę aistruoliams, išskirtinumą įsigyjant įvairių su sporto organizacija susijusių prekių, bilietų.

Prieinamų duomenų apie naudotojus kiekis vis didėja, kaip ir pardavimai – kalbu ir apie tiesioginius, ir apie netiesioginius. Be to, tai turi ir didelį „minkštąjį“ poveikį, kurio išmatuoti beveik neįmanoma. Tokį, kaip ištikimybė, ilgalaikis prisirišimas prie savo komandos. Pažvelkite, kiek Lietuvos žmonių ne tik prijaučia kuriai nors NBA komandai arba apskritai susidomi NBA kovomis. Didele dalimi dėl to, kad puikiai veikia socialinių tinklų komandos.

Principas „išvenk tarpininko“ (tarpininkai visuomet pasiima procentą) yra svarbiausias kompanijoms arba sporto organizacijoms plečiant savo D2C verslą – dėl to taip auga CCO paklausa darbo rinkoje. Aišku, šis principas tinka tuomet, kai turi savo rinkodaros žmogų arba komandą. O kai neturi, tai CCO darbas bus chaotiškas, nebent jis pats būtų rinkodaros guru ir formuotų savo organizacijos rinkodarą, jos tikslus, produktus. Tačiau tai jau tikriausiai nebūtų CCO, o kas nors kietesnis.

Pateiksiu vieną jau gana seną pavyzdį – Lietuvos krepšinio federaciją. Kai tik „Huawei“ atsirado Lietuvos rinkoje, jai buvo aktualus