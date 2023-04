Įvardyta Sabonio trauma, kyla abejonių dėl lietuvio žaidimo penktadienį

Pamatytumėt ką didelė dauguma Warriors fanų Twitter ir Reddit šneka apie Sabonį, tai žabtai atviptų, maždaug išvis užmušt reikėjo už tai, kad grybštelėjo kojytę vargšui Greenui. Ble ble, aš kuo toliau tuo labiau stebiuosi ta tauta, kaip iš geriausios šalies pasaulyje vos per kokius 10 metų visiška imbicilų irštva patapt įmanoma, čia kažkokį mokslinį tyrimą padaryt reikėtų. Dar sakyčiau, kad tik internetai tai dzin, bet kai visos mainstream sporto laidos Espn, Fox, TNT ir kituose didžiuosiuose kanaluose surenka į studijas krūvas debilų ex sportininkų kurie visi žvengia ir pateisina Greeną, tai nu... Shaqas šiandien vėl pakartojo, kad Domas pats kaltas ir jis būtų tą patį padaręs. Ta prasme, pyzdiec, ką tik visi išverstaskūriai dėl to NFL žaidėjo kur širdis sustojo raudojo savaitėm, o čia realiai lygiai taip pat pasibaigt galėjo, jei būtų užmynęs ant širdies su tokia jėga, o ne labiau į šoną.